ช็อก! เรือสินค้าพุ่งขยี้เรือสำราญพลิกจมแม่น้ำ ร้อยชีวิตโดดหนีตาย หามส่ง รพ. 32 ราย
เปิดคลิปนาทีระทึก เรือบรรทุกยางมะตอยพุ่งชนเรือสำราญ ที่จอดเทียบท่าในเมืองนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา จนเรือสำราญ
พลิกตะแคงและจมลงในแม่น้ำมิสซิสซิปปีบางส่วน ผู้โดยสารและลูกเรือต้องหนีเอาชีวิตรอด มีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาล 32 คน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณท่าเรือนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ขณะเรือสำราญล่องแม่น้ำ American Heritage ของบริษัท American Cruise Lines จอดเทียบท่าเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเรือ
ระหว่างนั้น เรือบรรทุกสินค้า Atlantic Asphalt ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เคลื่อนเข้ามาชนด้านข้างของเรือสำราญอย่างแรง ทำให้ตัวเรือได้รับความเสียหาย น้ำไหลเข้าภายใน ก่อนค่อย ๆ เอียงและพลิกตะแคงลงในแม่น้ำ
คลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X แสดงให้เห็นหัวเรือบรรทุกสีเขียวขนาดใหญ่เคลื่อนเข้ามาใกล้ท่าเรือ ขณะที่อีกคลิปเผยภาพเรือสำราญเอียงตะแคงอยู่ในน้ำ มีผู้คนอยู่บริเวณท่าและสิ่งของลอยกระจัดกระจายตามผิวน้ำ
นอกจากนี้ ยังมีคลิปจากมุมใกล้เรือที่เผยให้เห็นผู้ประสบเหตุสวมเสื้อชูชีพ ระหว่างพยายามรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุ ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนมากตกลงไปในแม่น้ำมิสซิสซิปปี เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ตำรวจ หน่วยดับเพลิง และเรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ช่วยผู้ประสบเหตุขึ้นจากน้ำได้ประมาณ 100 คน ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลมีทั้งหมด 32 คน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต และเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้โดยสารกับลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจสอบจำนวนครบถ้วน ไม่มีผู้สูญหายหรือเสียชีวิต
เฮเลนา โมเรโน (Helena Moreno) นายกเทศมนตรีเมืองนิวออร์ลีนส์ เรียกผลการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำมิสซิสซิปปี หลังเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถช่วยผู้ประสบเหตุได้ทั้งหมด แม้เรือสำราญจะพลิกตะแคงลงในน้ำ
สำหรับสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ระบุว่าเรือ Atlantic Asphalt อาจประสบปัญหาระบบบังคับเลี้ยว ทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ แต่ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) สามารถกู้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินเรือของเรือบรรทุกได้แล้ว เพื่อนำมาตรวจสอบความเร็ว ทิศทาง และข้อมูลการทำงานก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกัน ท่าเรือนิวออร์ลีนส์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุก โดยระบุว่าทรัพย์สินของท่าเรือได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเรือ American Heritage ยังอยู่ระหว่างเตรียมการกู้ขึ้นจากแม่น้ำ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน
- นาทีระทึก! ตึก 3 ชั้นถล่ม กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน
- จับผัวเมีย ค้ากามเด็ก 17 เปิดกลุ่มลับขายคลิปโป๊ รับสารภาพผลิตเอง ฟันกำไรเดือนละ 2 แสน