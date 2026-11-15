จับผัวเมีย ค้ากามเด็ก 17 เปิดกลุ่มลับขายคลิปโป๊ รับสารภาพผลิตเอง ฟันกำไรเดือนละ 2 แสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 12:04 น.
จับผัวเมีย ค้ากามเด็ก 17 เปิดกลุ่มลับขายคลิปโป๊ รับสารภาพผลิตเอง ฟันกำไรเดือนละ 2 แสน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมสองสามีภรรยาในจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังสืบพบพฤติการณ์เปิดกลุ่มลับจำหน่ายคลิปลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเด็กชายอายุ 17 ปี ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เบื้องต้นผู้ต้องหาชายรับสารภาพว่าเริ่มผลิตคลิปตั้งแต่ปี 2566 และเคยมีรายได้สูงสุดเดือนละ 200,000 บาท

การจับกุมครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกับองค์กร OUR RESCUE และ LIFT by HAGAR หลังสืบสวนพบการใช้แพลตฟอร์ม X และ Telegram ชักชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกกลุ่มลับ เพื่อรับชมคลิปลามกอนาจารโดยเรียกเก็บค่าสมาชิก

ระหว่างสืบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจพบเด็กชายอายุ 17 ปี เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงเข้าช่วยเหลือ ก่อนขยายผลติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องจนสามารถจับกุมสองสามีภรรยาได้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

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ในการเข้าจับกุม ตำรวจตรวจยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดไว้เป็นหลักฐาน โดยมี K9 Winner สุนัขตำรวจที่ผ่านการฝึกตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย

จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาชายให้การรับสารภาพว่าเริ่มผลิตคลิปตั้งแต่ปี 2566 พร้อมอ้างว่าเคยมีรายได้จากการทำคลิปสูงสุดถึงเดือนละ 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้เป็นข้อมูลตามคำให้การของผู้ต้องหา ซึ่งยังต้องตรวจสอบประกอบกับพยานหลักฐาน

ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 12:04 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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