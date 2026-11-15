จับผัวเมีย ค้ากามเด็ก 17 เปิดกลุ่มลับขายคลิปโป๊ รับสารภาพผลิตเอง ฟันกำไรเดือนละ 2 แสน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมสองสามีภรรยาในจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังสืบพบพฤติการณ์เปิดกลุ่มลับจำหน่ายคลิปลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเด็กชายอายุ 17 ปี ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เบื้องต้นผู้ต้องหาชายรับสารภาพว่าเริ่มผลิตคลิปตั้งแต่ปี 2566 และเคยมีรายได้สูงสุดเดือนละ 200,000 บาท
การจับกุมครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกับองค์กร OUR RESCUE และ LIFT by HAGAR หลังสืบสวนพบการใช้แพลตฟอร์ม X และ Telegram ชักชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกกลุ่มลับ เพื่อรับชมคลิปลามกอนาจารโดยเรียกเก็บค่าสมาชิก
ระหว่างสืบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจพบเด็กชายอายุ 17 ปี เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงเข้าช่วยเหลือ ก่อนขยายผลติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องจนสามารถจับกุมสองสามีภรรยาได้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ในการเข้าจับกุม ตำรวจตรวจยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดไว้เป็นหลักฐาน โดยมี K9 Winner สุนัขตำรวจที่ผ่านการฝึกตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาชายให้การรับสารภาพว่าเริ่มผลิตคลิปตั้งแต่ปี 2566 พร้อมอ้างว่าเคยมีรายได้จากการทำคลิปสูงสุดถึงเดือนละ 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้เป็นข้อมูลตามคำให้การของผู้ต้องหา ซึ่งยังต้องตรวจสอบประกอบกับพยานหลักฐาน
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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