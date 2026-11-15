เปิดตำนาน เครื่องบินดาโกต้า ตกใกล้ดอยหว่าวาโจ เรื่องเล่าจากป่าลึกก่อนปี 2500
นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน ย้อนความทรงจำ ผ่านภาพถ่ายขาวดำและซากเครื่องบินที่ชาวบ้านเคยพบ
ย้อนตำนานเครื่องบินดาโกต้าตกบริเวณดอยปุย ใกล้ดอยหว่าวาโจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อกว่า 70 ปีก่อน หลังประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมาเล่าเรื่องราวที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านห้วยฮี้ ทั้งภาพถ่ายซากเครื่องบินกลางป่าลึก การค้นหาผู้ประสบเหตุที่กินเวลายาวนาน และเศษชิ้นส่วนเครื่องบินที่ชาวบ้านเคยนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โพสต์เฟซบุ๊กย้อนเล่าเหตุการณ์ในอดีต พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอันตรายจากธรรมชาติ หลังเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวหญิงพลัดตกหน้าผาเสียชีวิตที่ดอยหว่าวาโจ
นายประเสริฐเล่าว่า ก่อนปี 2500 เคยเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินดาโกต้าตกบริเวณดอยปุย ซึ่งอยู่ก่อนถึงสันหว่าวาโจ โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดบนเครื่อง เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในชุมชนบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สิ่งที่ทำให้เรื่องราวยังติดอยู่ในความทรงจำ คือภาพถ่ายขาวดำของเหตุการณ์เครื่องบินตก ซึ่งนายประเสริฐระบุว่าเคยเห็นด้วยตนเอง ภาพเหล่านั้นเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายกริช สุวรรณสมบูรณ์ อดีตนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
หนึ่งในภาพที่จำได้เป็นซากเครื่องบินซึ่งมีต้นไม้ทะลุปีกด้านขวา ขณะที่ภาพอื่นบันทึกสภาพจุดเกิดเหตุและร่องรอยของผู้ประสบภัยภายในป่า
นายประเสริฐยังถ่ายทอดคำบอกเล่าของนายกริชว่า การค้นหาจุดเครื่องบินตกในสมัยนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงชัน ไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึง ต้องอาศัยการเดินเท้าเพียงอย่างเดียว
ตามเรื่องเล่า กว่าคณะค้นหาจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุ เวลาก็ล่วงเลยไปเกือบ 2 เดือนแล้ว จึงไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุได้ทัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลานี้ยังเป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าที่ไม่มีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการ
ต่อมาราวปี 2530 นายประเสริฐมีโอกาสเดินทางเข้าไปสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต และได้รับข้อมูลว่ามีผู้พบเศษซากเครื่องบินหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ บางคนนำชิ้นส่วนโลหะจากซากเครื่องบินมาดัดแปลงเป็นเตาไฟสำหรับใช้งานในครัวเรือน
เรื่องราวยังทิ้งคำถามถึงสาเหตุที่เครื่องบินตกบริเวณภูเขาห่างไกลแห่งนี้ โดยนายประเสริฐกล่าวถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ตามข้อมูลที่ได้รับมา แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเที่ยวบิน เส้นทางการบิน จำนวนผู้โดยสาร หรือสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างแน่ชัด
สำหรับเครื่องบินดาโกต้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกเครื่องบินตระกูลดักลาส DC-3 และ C-47 ซึ่งได้รับความนิยมในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 รวมถึงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในสงครามโลกครั้งที่ 2
แม้เรื่องราวเครื่องบินตกใกล้ดอยหว่าวาโจจะถูกเล่าขานมายาวนาน แต่รายละเอียดหลายส่วนยังอยู่ในฐานะประวัติศาสตร์บอกเล่าจากคนท้องถิ่น ไม่ใช่ข้อสรุปจากรายงานสอบสวนอุบัติเหตุการบิน
เหตุการณ์ที่ทำให้พื้นที่ ดอยหว่าวาโจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเกิดอุบัติเหตุสลด ในคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เมื่อหญิงวัย 30 ปี จากกรุงเทพมหานคร เดินทางมากางเต็นท์กับกลุ่มเพื่อน ก่อนประสบอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาและเสียชีวิต เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงร่างขึ้นจากหุบเหวได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประกาศปิดพื้นที่ดอยหว่าวาโจชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อประเมินความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
นายประเสริฐยืนยันว่า การย้อนเล่าเหตุการณ์เครื่องบินตกไม่ได้มีเจตนาซ้ำเติมผู้สูญเสียหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว แต่ต้องการเตือนให้ตระหนักถึงสภาพภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทั้งความงดงามและความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับมือ
ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรืออาถรรพ์ป่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งล่าสุด สิ่งสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวพื้นที่ภูเขาสูงจึงเป็นการประเมินความเสี่ยง การมีผู้นำทางที่ชำนาญ และมาตรการดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
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