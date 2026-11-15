อาลัย นักท่องเที่ยวสาววัย 30 พลัดตกเหวดอยหว่าวาโจเสียชีวิต อุทยานฯ สั่งปิดพื้นที่
นักท่องเที่ยวหญิงวัย 30 ปี จากกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาบริเวณจุดกางเต็นท์ ดอยหว่าวาโจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน เจ้าหน้าที่พบร่างในเหวลึก ก่อนระดมกำลังกู้ภัยนำร่างขึ้นมาได้สำเร็จ ล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
เหตุเกิดช่วงกลางคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน บริเวณดอยหว่าวาโจ บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินป่าและกางเต็นท์บนภูเขาสูงชัน
จากรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เสียชีวิตเดินทางมากางเต็นท์พักแรมกับกลุ่มเพื่อน ก่อนออกไปทำธุระส่วนตัวบริเวณใกล้จุดพักแรม แต่หายตัวไปนานผิดปกติ
เพื่อนร่วมทริปจึงขอให้ลูกหาบช่วยค้นหา จนพบร่องรอยการลื่นไถลบริเวณขอบหน้าผา เมื่อติดตามลงไปในเหวลึกประมาณ 150 เมตร พบว่านักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้ว จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และหน่วยกู้ภัย
เวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดกางเต็นท์ แต่สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับความมืดทำให้การกู้ร่างมีความเสี่ยง จึงวางแผนเข้าปฏิบัติการในช่วงเช้า
ต่อมาเวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยกู้ภัย เริ่มปฏิบัติการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากเหว ก่อนลำเลียงถึงยอดดอยได้สำเร็จเมื่อเวลา 10.30 น.
จากนั้นนำร่างส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชันสูตรและดำเนินการส่งมอบให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนา
หลังเกิดเหตุ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ประกาศ ปิดดอยหว่าวาโจเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อประเมินความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจสอบจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน และเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
กรมอุทยานฯ ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีประกาศห้ามเข้า และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษบริเวณหน้าผา สันเขา และเส้นทางเดินป่าที่ลาดชัน โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัด
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