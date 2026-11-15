เปิดคลิป ‘น้องพายุ’ ลูกชมพู่ อารยา ซ้อมโกคาร์ทที่อิตาลี ได้อดีตแชมป์โลกติวเข้ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 09:42 น.
เปิดคลิป 'น้องพายุ' ลูกชมพู่ อารยา ซ้อมโกคาร์ทที่อิตาลี ได้อดีตแชมป์โลกติวเข้ม

ยิ่งโตยิ่งเอาจริงกับเส้นทางนักแข่งรถ สำหรับ น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และ น็อต วิศรุต ล่าสุดมีคลิปเผยบรรยากาศการฝึกซ้อมโกคาร์ทที่ประเทศอิตาลี พร้อมโชว์ทักษะควบคุมรถต่อหน้าโค้ชส่วนตัวดีกรีอดีตแชมป์โลก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 อินสตาแกรม araya.worldx เผยแพร่คลิปน้องพายุขณะฝึกซ้อมโกคาร์ทในประเทศอิตาลี หลังเดินทางไปพัฒนาฝีมือที่สนาม South Garda Karting โดยมีคุณพ่อและคุณแม่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม

ภายในคลิป น้องพายุสวมชุดนักแข่งพร้อมหมวกกันน็อก ขับรถโกคาร์ทหมายเลข 520 ซึ่งติดชื่อ R. Bhayu และธงชาติไทยเอาไว้บนตัวรถ

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หนึ่งในจังหวะที่ได้รับความสนใจคือช่วงที่น้องพายุขับรถเข้ามาหาผู้ฝึกสอน ก่อนเหยียบเบรกหยุดรถตรงจุดที่กำหนด แสดงให้เห็นการฝึกควบคุมรถและการใช้เบรกอย่างจริงจัง

ความพิเศษของการเดินทางครั้งนี้คือ น้องพายุได้ฝึกกับ คาโรล บาสซ์ (Karol Basz) อดีตนักแข่งชาวโปแลนด์ เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกโกคาร์ท CIK-FIA รุ่น KF ประจำปี 2015 ซึ่งปัจจุบันทำงานด้านการฝึกสอนและพัฒนานักแข่งรุ่นเยาว์ผ่านทีม KBASZ Racing Experience

บาสซ์รับหน้าที่ดูแลการฝึกซ้อมของน้องพายุในรุ่น MINI อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาทักษะการขับขี่และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

ก่อนหน้านี้ น็อต วิศรุต ได้โพสต์ภาพและคลิปการฝึกซ้อมของลูกชายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นบรรยากาศในสนามแข่ง รวมถึงช่วงที่พ่อและแม่ยืนติดตามการฝึกซ้อมอยู่ริมสนาม

สำหรับน้องพายุมีความสนใจในกีฬาโกคาร์ทและลงแข่งขันในประเทศไทยมาแล้ว การเดินทางไปอิตาลีครั้งนี้จึงเป็นอีกโอกาสในการฝึกซ้อมกับทีมงานระดับนานาชาติ โดยมีชมพู่และน็อตคอยสนับสนุนความชอบของลูกชายอย่างต่อเนื่อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 09:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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