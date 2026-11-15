นุ่น วรนุช พากลับบ้านเกิดนครปฐม เปิดภาพพ่อแม่ ชวนทายหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน
นาน ๆ จะได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้ากัน สำหรับนางเอกชื่อดัง นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ที่ล่าสุดเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดจังหวัดนครปฐม พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศภายในบ้านและภาพคู่คุณพ่อคุณแม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569
นอกจากจะพาชมบ้านที่มีบรรยากาศร่มรื่นแล้ว นุ่นยังชวนแฟนคลับร่วมสนุกด้วยคำถามสั้น ๆ ว่า “หน้าเหมือนพ่อ VS หน้าเหมือนแม่” พร้อมเผยภาพให้เปรียบเทียบใบหน้ากันแบบชัด ๆ
หลังเผยแพร่ภาพออกไป แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางส่วนมองว่านุ่นมีเค้าโครงใบหน้าคล้ายคุณพ่อ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเธอได้รับความสวยหวานจากคุณแม่มาเต็ม ๆ จนหลายคนลงความเห็นว่าหน้าตาดีทั้งครอบครัว
ใครที่ติดตามนางเอกคนดังมานานและอยากเห็นชีวิตอีกมุมนอกจอ สามารถเข้าไปชมภาพครอบครัวและร่วมตอบคำถามได้ที่อินสตาแกรม @nuneworanuch
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