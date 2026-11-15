นุ่น วรนุช พากลับบ้านเกิดนครปฐม เปิดภาพพ่อแม่ ชวนทายหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 09:17 น.
นุ่น วรนุช พากลับบ้านเกิดนครปฐม เปิดภาพพ่อแม่ ชวนทายหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน
ภาพจาก : IG/nuneworanuch

นาน ๆ จะได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้ากัน สำหรับนางเอกชื่อดัง นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ที่ล่าสุดเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดจังหวัดนครปฐม พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศภายในบ้านและภาพคู่คุณพ่อคุณแม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569

นอกจากจะพาชมบ้านที่มีบรรยากาศร่มรื่นแล้ว นุ่นยังชวนแฟนคลับร่วมสนุกด้วยคำถามสั้น ๆ ว่า “หน้าเหมือนพ่อ VS หน้าเหมือนแม่” พร้อมเผยภาพให้เปรียบเทียบใบหน้ากันแบบชัด ๆ

หลังเผยแพร่ภาพออกไป แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางส่วนมองว่านุ่นมีเค้าโครงใบหน้าคล้ายคุณพ่อ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเธอได้รับความสวยหวานจากคุณแม่มาเต็ม ๆ จนหลายคนลงความเห็นว่าหน้าตาดีทั้งครอบครัว

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นุ่นยังชวนแฟนคลับร่วมสนุกด้วยคำถามสั้น ๆ ว่า “หน้าเหมือนพ่อ VS หน้าเหมือนแม่”
ภาพจาก : IG/nuneworanuch

ใครที่ติดตามนางเอกคนดังมานานและอยากเห็นชีวิตอีกมุมนอกจอ สามารถเข้าไปชมภาพครอบครัวและร่วมตอบคำถามได้ที่อินสตาแกรม @nuneworanuch

นุ่น-วรนุช-เซลฟี่-ซุ้มไม้เลื้อย-ชุดสีเขียว-แว่นกันแดด
ภาพจาก : IG/nuneworanuch

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ภาพจาก : IG/nuneworanuch
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ภาพจาก : IG/nuneworanuch

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 09:17 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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