อาลัย “ผู้กองเบิร์ด” ตำรวจจราจรสุพรรณบุรี ถูกรถชนซ้ำขณะปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 08:37 น.
อาลัย “ผู้กองเบิร์ด” ตำรวจจราจรสุพรรณบุรี ถูกรถชนซ้ำขณะปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิต

ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข หรือ ผู้กองเบิร์ด รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนขณะขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ บนถนนเณรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนถูกรถยนต์อีกคันชนซ้ำ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.อ.ธงชัย กำลังขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จู่ ๆ รถยนต์คู่กรณีขับพุ่งออกมาชนจนรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ ก่อนถูกรถยนต์อีกคันที่ขับตามมาชนซ้ำ

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช แต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา

โฆษณา

หลังทราบข่าว เพื่อนตำรวจและผู้บังคับบัญชาต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัย พร้อมให้กำลังใจครอบครัว โดยเพื่อนร่วมงานจดจำ ร.ต.อ.ธงชัย หรือที่เรียกกันว่า จ่าเบิร์ด ในฐานะตำรวจที่ตั้งใจทำงาน มีอัธยาศัยดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

นอกจากงานจราจรแล้ว ผู้กองเบิร์ดยังชอบปลูกผักสวนครัวและดูแลพื้นที่รอบป้อมสายตรวจให้สวยงาม เมื่อมีผลผลิตก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนตำรวจ รวมถึงประชาชนที่มาขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ต่อมาเวลา 20.30 น. พล.ต.ต.อภิชิต สุรพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปยัง สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อติดตามคดีและกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พร้อมสั่งการให้ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของครอบครัวอย่างเต็มที่

ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 08:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นุ่น วรนุช พากลับบ้านเกิดนครปฐม เปิดภาพพ่อแม่ ชวนทายหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน

นุ่น วรนุช พากลับบ้านเกิดนครปฐม เปิดภาพพ่อแม่ ชวนทายหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2569
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปมเงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ย้อนวันที่เคยขอความช่วยเหลือ

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
เด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว

เด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เสี่ยงถูกถอนสถานะ ทส.เร่งแก้ก่อนประเมินปี 2570 ข่าว

อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เสี่ยงถูกถอนสถานะ ทส.เร่งแก้ก่อนประเมินปี 2570

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปมเงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ย้อนวันที่เคยขอความช่วยเหลือ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม บันเทิง

รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว บันเทิง

เด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำเที่ยวอิตาลี โชว์แหวนเพชรนิ้วนางซ้าย บันเทิง

ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำ เที่ยวอิตาลี แหวนเพชรนิ้วนางซ้ายสะดุดตาคนทั้งไอจี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ บันเทิง

หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ หลังวิจัย 2 ปีที่อเมริกา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี บันเทิง

ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี เจ้าตัวตอบกลับหวานเจี๊ยบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิตเนสเดือด! หญิงทุ่มดัมเบลกระแทกพื้น เจอเตือนไม่ฟัง ชายฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง ข่าวต่างประเทศ

เดือดกลางฟิตเนส! หญิงทุ่มดัมเบลใส่พื้น ชายเตือนไม่ฟัง ฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด ข่าว

ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีช็อก จำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์ ทำร้ายผู้พิพากษา โทษจำคุกสูงสุด 65 ปี ข่าวต่างประเทศ

นาทีช็อก จำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์ ทำร้ายผู้พิพากษา โทษจำคุกสูงสุด 65 ปี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสยอง สุนัขติดในโพรงต้นไม้ จนกลายเป็นมัมมี่ 20 ปี เพิ่งเห็น สภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสยอง สุนัขติดในโพรงต้นไม้ จนกลายเป็นมัมมี่ 20 ปี เพิ่งเห็น สภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ บันเทิง

น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก ข่าวต่างประเทศ

หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา บันเทิง

ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี แจกตารางทักษา งวด 16 11 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า แจกตารางทักษาโหรรานี งวด 16/11/69 แถมเลขเซียนแป๊ะ

1 วัน ที่แล้ว
ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท บันเทิง

ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

1 วัน ที่แล้ว
หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในภาพประกบสองช่อง บันเทิง

หนิง ปณิตา ไม่แจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี ลั่นทำบุญสำเร็จตั้งแต่วันที่ตั้งใจให้

1 วัน ที่แล้ว
บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด บันเทิง

บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด เลขเด็ด

เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด

1 วัน ที่แล้ว
นารา เครปกะเทย ภาพใบหน้าระยะใกล้คู่กับภาพพอร์ตเทรตในสตูดิโอ บันเทิง

นารา เครปกะเทย เปิดคลิปวงจรปิด คนไว้ใจขโมยของแบรนด์เนมเกลี้ยง เตรียมดำเนินคดี

2 วัน ที่แล้ว
เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้ บันเทิง

เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้

2 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 16 พ.ย. 69 Line News

10 อันดับขายดี แม่จำเนียร เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69 รวมสำนักดังและเลขมงคล

2 วัน ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต &#039;วิลเลียม&#039; หนุ่มออทิสติกวัย 17 ปี หลังหลงป่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออทิสติกหลงป่า 6 วัน ลื่นตกซอกหน้าผา เจ็บขยับตัวไม่ได้ รอดตายปาฏิหาริย์

2 วัน ที่แล้ว
หวยลาว 13 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 พ.ย. 69 ตรงงวดศุกร์ 13 เช็กผลสลากพัฒนา พร้อมสถิติย้อนหลัง

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกรมอุตุฯ เตือน 18-22 พ.ย. ภาคใต้ฝนหนัก 5 วัน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก