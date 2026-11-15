อาลัย “ผู้กองเบิร์ด” ตำรวจจราจรสุพรรณบุรี ถูกรถชนซ้ำขณะปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิต
ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข หรือ ผู้กองเบิร์ด รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนขณะขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ บนถนนเณรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนถูกรถยนต์อีกคันชนซ้ำ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.อ.ธงชัย กำลังขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จู่ ๆ รถยนต์คู่กรณีขับพุ่งออกมาชนจนรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ ก่อนถูกรถยนต์อีกคันที่ขับตามมาชนซ้ำ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช แต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังทราบข่าว เพื่อนตำรวจและผู้บังคับบัญชาต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัย พร้อมให้กำลังใจครอบครัว โดยเพื่อนร่วมงานจดจำ ร.ต.อ.ธงชัย หรือที่เรียกกันว่า จ่าเบิร์ด ในฐานะตำรวจที่ตั้งใจทำงาน มีอัธยาศัยดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากงานจราจรแล้ว ผู้กองเบิร์ดยังชอบปลูกผักสวนครัวและดูแลพื้นที่รอบป้อมสายตรวจให้สวยงาม เมื่อมีผลผลิตก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนตำรวจ รวมถึงประชาชนที่มาขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ต่อมาเวลา 20.30 น. พล.ต.ต.อภิชิต สุรพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปยัง สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อติดตามคดีและกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พร้อมสั่งการให้ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของครอบครัวอย่างเต็มที่
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
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