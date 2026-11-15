กรมอุตุฯ เตือน 18-22 พ.ย. ภาคใต้ฝนหนัก 5 วัน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 08:06 น.
กรมอุตุฯ เตือน 18-22 พ.ย. ภาคใต้ฝนหนัก 5 วัน

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 แจ้งภาคใต้เตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง 5 วัน ระหว่างวันที่ 18–22 พฤศจิกายน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เฝ้าระวัง 8 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากฝนหนักระลอกใหม่

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ประชาชนที่อาศัยบริเวณเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องระวังอันตรายจากปริมาณฝนสะสม

ก่อนหน้านี้ สทนช. ประเมินสถานการณ์ฝนภาคใต้ระหว่างวันที่ 11–21 พฤศจิกายน พบว่าจะมีฝนหนัก 2 ระลอก โดยระลอกที่สองระหว่างวันที่ 18–21 พฤศจิกายน มีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 8 จังหวัด ได้แก่

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  1. ชุมพร
  2. สุราษฎร์ธานี
  3. นครศรีธรรมราช
  4. พัทลุง
  5. สงขลา
  6. ปัตตานี
  7. ยะลา
  8. นราธิวาส
กรมอุตุฯ เตือน 18-22 พ.ย. ภาคใต้ฝนหนัก 5 วัน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา

สทนช. กำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร และระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมใช้งาน เนื่องจากภาคใต้มีฝนสะสมมาก่อนหน้านี้ ทำให้พื้นที่ลาดเชิงเขาและชุมชนใกล้ทางน้ำมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และสูงกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ชาวเรือควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้แจกแจงรายชื่อจังหวัดที่มีฝนตกหนักในแต่ละวันของช่วง 18–22 พฤศจิกายน จึงขอให้ประชาชนทั่วภาคใต้ติดตามประกาศฉบับต่อไปอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 08:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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