อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เสี่ยงถูกถอนสถานะ ทส.เร่งแก้ก่อนประเมินปี 2570

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 07:39 น.
อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เสี่ยงถูกถอนสถานะ ทส.เร่งแก้ก่อนประเมินปี 2570

อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เร่งตั้งผู้อำนวยการใหม่ ปรับระบบบริหาร ส่งรายงานภายใน 31 ม.ค. 70 ก่อนรู้ผลต้นปี 71

อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) เสี่ยงถูกเพิกถอนสถานะอุทยานธรณีโลก หลังยูเนสโกให้ใบเหลืองจากปัญหาการบริหารจัดการ ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งปรับโครงสร้างบริหาร เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ก่อนรับการประเมินซ้ำในปี 2570 หากไม่ผ่านเกณฑ์อาจสูญเสียสถานะที่ได้รับมาตั้งแต่ปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหา และกำลังร่วมกับจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก

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ปัญหาเกิดขึ้นหลังการประเมินซ้ำครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15–19 กรกฎาคม 2568 เมื่อยูเนสโกพบว่าอุทยานธรณีโลกสตูลยังขาดโครงสร้างบริหารที่ถาวร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบ จึงให้สถานะใบเหลืองเพื่อปรับปรุงแก้ไข

อุทยานธรณีโลกสตูล ได้ใบเหลืองยูเนสโก เสี่ยงถูกถอนสถานะ
กรมทรัพยากรธรณี

ใบเหลือง (Yellow Card) หมายถึงอุทยานธรณีโลกยังไม่ผ่านมาตรฐานบางด้าน แต่มีเวลาแก้ไขภายใน 2 ปี หากผ่านการประเมินจะได้รับใบเขียว (Green Card) และรักษาสถานะต่ออีก 4 ปี แต่หากไม่ผ่านอาจได้รับใบแดงและถูกเพิกถอนการรับรอง

ขณะนี้จังหวัดสตูลร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานในพื้นที่ เร่งปรับระบบบริหาร โดยเตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลคนใหม่ พร้อมกำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ประสานหน่วยงาน และจัดหาเงินทุนสำหรับปรับปรุงพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก

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สำหรับขั้นตอนต่อไป อุทยานธรณีโลกสตูลต้องส่งรายงานความคืบหน้าและเอกสารหลักฐานการแก้ไขปัญหาให้ยูเนสโก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 ก่อนคณะผู้ประเมินจะลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงกลางปีเดียวกัน

คาดว่าจะทราบผลการประเมินประมาณเดือนมกราคม 2571 ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าอุทยานธรณีโลกสตูลจะได้รับใบเขียวและรักษาสถานะต่อไป หรือถูกเพิกถอนการรับรอง

อุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และเมืองสตูล รวม 2,597.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.62 ล้านไร่

ภายในพื้นที่มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา รวมถึงแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญต่อการศึกษาและการท่องเที่ยว

นายนิพนธ์ยืนยันว่า กระทรวงฯ ต้องการแก้ไขปัญหาระบบบริหารในระยะยาว ไม่ใช่เพียงปรับปรุงให้ผ่านการประเมิน โดยจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 07:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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