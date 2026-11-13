ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน ‘ทราย สก็อต’ ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 17:08 น.
ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน 'ทราย สก็อต' ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2569) นายวรานนท์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด ได้เผยแพร่แถลงการณ์แจ้งผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีที่บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อเวลา 10.00 น. ระบุว่า ทราย สก๊อต มีความผิดตามฟ้องจริงในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 โดยให้ลงโทษบทหนักคือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลจึงมีคำสั่งให้รอการกำหนดโทษเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมสั่งให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในเพจข่าวจำนวน 2 เพจ ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ส่วนทางบริษัทและทีมทนายความอยู่ระหว่างพิจารณาคำพิพากษาฉบับเต็มเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สำหรับชนวนเหตุของคดีนี้ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 ทราย สก๊อต ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ตำหนิพฤติกรรมการจับสัตว์ทะเลและให้อาหารเต่าทะเลในเขตอุทยานฯ พร้อมระบุชื่อเรือและบริษัท THAI MARINE PHUKET ว่าทำธุรกิจผิดกฎในเขตอุทยานฯ และจะดำเนินการตามกฎหมาย

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ทางบริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด จึงออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความจริงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจอย่างรุนแรง เพราะบริษัทประกอบกิจการผลิตและต่อเรือ ไม่ได้ทำธุรกิจนำเที่ยวทางทะเลแต่อย่างใด ก่อนจะตัดสินใจยื่นฟ้องดำเนินคดี แม้ที่ผ่านมาทราย สก๊อต จะเคยออกมาอัปเดตว่าได้พยายามติดต่อเจรจาและแสดงความขอโทษไปแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงยอมความกันได้ จนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลในวันนี้

บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด แถลงการณ์
บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด

ข้อความจากเอกสารแถลงการณ์ดังกล่าว มีรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้

THAIMARINE
PHUKET CO., LTD.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

เรียน ท่านสื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ติดตามทุกท่าน

ในวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีที่ บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสิรณัฐ สก็อต (ทราย สก็อต) ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา 328 และพรบ.คอมมาตรา 16 ให้ลงโทษบทหนักคือ พรบ.คอมฯ

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โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องจริง แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลจึงมีคำสั่งให้ รอการกำหนดโทษเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งให้จำเลยดำเนินการลงโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในเพจข่าวจำนวน 2 เพจ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน โดยให้จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ และคณะทนายความอยู่ระหว่างการพิจารณาผลคำพิพากษาฉบับเต็มอย่างรอบคอบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด ขอขอบพระคุณกระบวนการยุติธรรม คณะทนายความ รวมถึงทุกความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มีให้แก่บริษัทฯ เสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

นายวรานนท์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด

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ข้อมูลจาก : FB/Varanont Na Takuatung

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 17:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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