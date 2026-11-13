ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:38 น.
ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

เจนเซน หวง ผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธาน ซีอีโอ และกรรมการบริษัท มีผลทันทีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังยอมรับว่านอกใจภรรยา ท่ามกลางกระแสข่าวพัวพันผู้บริหารที่รายงานตรงต่อเขา รวมถึงอดีตผู้บริหารบริษัทลูกค้าที่สหรัฐฯ สงสัยว่าเชื่อมโยงข่าวกรองจีน บอร์ดบริหารจึงตั้ง โคเล็ตต์ เครสส์ ซีเอฟโอ ขึ้นรักษาการซีอีโอระหว่างสรรหาคนใหม่ ขณะที่หุ้น Nvidia ร่วงระหว่างวันเกือบ 12% ก่อนปิดลบ 4.3% ท่ามกลางความกังวลของตลาดเรื่องทิศทางธุรกิจชิปและการกำกับดูแลกิจการหลังจากนี้

3 เรื่องที่ทำให้ข่าวของเจนเซน หวงกลายเป็นความเสี่ยงของ Nvidia

ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ &quot;เจนเซน หวง&quot; ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia

1. ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับสายบังคับบัญชาในบริษัท

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หวงยอมรับในบันทึกถึงพนักงานว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นความสัมพันธ์กับใคร ต่อมา The New York Times รายงานข้อกล่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหญิงของ Nvidia ที่รายงานตรงต่อเขา หากข้อกล่าวหาเป็นจริง คำถามสำหรับบอร์ดคือการตัดสินใจเรื่องงาน เช่น การประเมินผลงาน การแต่งตั้ง หรือค่าตอบแทน มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าการตัดสินใจเรื่องใดได้รับผลกระทบ

2. แตะทั้งลูกค้า ความมั่นคง

Reuters รายงานว่าหวงมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง อดีตผู้บริหาร Megaspeed บริษัทคลาวด์ในสิงคโปร์ที่เป็นลูกค้าของ Nvidia โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับข่าวกรองจีน ขณะที่รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ประเด็นนี้มีน้ำหนักทางธุรกิจเพราะชิป AI ขั้นสูงของ Nvidia อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ นักลงทุนจึงต้องติดตามว่าการตรวจสอบจะกระทบความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการกำกับดูแลการขายชิปหรือไม่

บอร์ด Nvidia ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อตรวจสอบรายงานว่าหวงตกเป็นเป้าของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ โดยระบุว่า ณ เวลานั้น ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ การเปิดสอบจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าข้อมูลรั่วไหลหรือ Nvidia ฝ่าฝืนกฎส่งออกชิป

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3. ตลาดต้องประเมินอนาคตบริษัทโดยไม่มีผู้ก่อตั้งคุมงาน

หวงอยู่กับ Nvidia มานาน 33 ปี ตั้งแต่ยุคชิปกราฟิกสำหรับเกมจนถึงยุคชิป AI การออกจากทั้งตำแหน่งซีอีโอและบอร์ดพร้อมกันทำให้นักลงทุนต้องประเมินใหม่ว่าใครจะนำบริษัทในระยะยาว และทีมใหม่จะเดินตามแผนผลิตภัณฑ์และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างไร ด้านบอร์ดระบุว่าคาดว่าการดำเนินงาน ข้อผูกพันกับลูกค้า และแผนผลิตภัณฑ์จะเดินหน้าต่อโดยไม่สะดุด ขณะที่ยังอยู่ระหว่างหาซีอีโอถาวร

FILE In this image taken from video provided by TVBS, Alice Huang attends a dinner hosted by Jensen Huang, Nvidia’s CEO, at a restaurant in Taipei, Taiwan, May 22, 2025. (TVBS via AP)

ทำไมข่าวความสัมพันธ์ของอีลอน มัสก์ไม่จบด้วยการเปลี่ยนซีอีโอแบบเดียวกัน

อีลอน มัสก์

กรณีที่ใกล้เคียงที่สุดคือรายงานของ The Wall Street Journal เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 เรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง อีลอน มัสก์ กับพนักงานและอดีตนักศึกษาฝึกงานของ SpaceX ข่าวนี้ตั้งคำถามเรื่องอำนาจในที่ทำงานได้เช่นกัน แต่ SpaceX ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ข่าวเผยแพร่ จึงไม่มีราคาหุ้นรายวันให้เทียบกับ Nvidia โดยตรง ส่วนหุ้น Tesla เป็นหุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง แม้ทั้งสองบริษัทจะมีมัสก์เป็นผู้บริหารก็ตาม

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คำที่คนบอกว่า “มัสก์ไม่เคยได้รับผลกระทบ” ก็ไม่ตรงทั้งหมด ในปี 2561 เขาต้องลงจากตำแหน่ง ประธานบอร์ด Tesla ตามข้อตกลงกับสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ หลังถูกดำเนินการกรณีทวีตเรื่องแผนนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังอยู่ในตำแหน่ง ซีอีโอ ต่อ เหตุการณ์นั้นเป็นคนละกรณีกับข่าวความสัมพันธ์ แต่ช่วยให้เห็นว่าผลที่ตามมาขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ ผู้กำกับดูแล และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต่างกันชัดในกรณี Nvidia คือ ตลาดได้รับข่าวการเปลี่ยนซีอีโอทันทีในช่วงที่บริษัทยังตรวจสอบประเด็นข่าวกรองอยู่นักลงทุนจึงต้องประเมินทั้งความเสี่ยงที่อาจตามมาและทิศทางบริษัทภายใต้ผู้นำคนใหม่ จุดที่ตลาดจะได้ฟังคำตอบจากทีมบริหารโดยตรงคือการแถลงผลประกอบการวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่ง Nvidia ยืนยันว่าจะจัดตามกำหนดเดิม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:38 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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