“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:35 น.
"หนูนา กัญจนา" ซัดมูลนิธิวอชด็อก ตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว ลั่นใครหมิ่นฟ้องทุกราย

“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ อ้างใช้การเมืองแทรกแซง แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว ใครหมิ่นประมาทฟ้องทุกราย

ประเด็นความขัดแย้งภายใน มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ยังถูกพูดถึงต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย คุณกบ ประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน เข้าแจ้งความที่กองปราบปราม ขอให้ดำเนินคดีกับคุณอ้อม ขณะที่คุณอ้อมและคุณใหม่ อดีตประธานและอดีตรองประธานมูลนิธิ ก็เข้าแจ้งความกับคุณกบเช่นกัน

ขณะที่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมภาพโพสต์จากเพจมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โดยระบุว่า

โฆษณา

“การที่มูลนิธิ Watch Dog Thailand ทำพฤติกรรมเช่นที่ทราบกันขณะนี้…นำความเดือดร้อนมาสู่มูลนิธิที่เขาทำเพื่อสัตว์อย่างจริงใจอย่างมาก…ทำให้พวกเขาเดือดร้อนเพราะการบริจาคอาจน้อยลง…

ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อสองปีก่อน…มูลนิธินี้ออกมาโพสต์ข้อความดังที่ดิฉันแคปมาลง…เมื่อเดือนตุลาคม 2567…(นี่แค่ตัวอย่างโพสต์เดียวนะคะ เพราะเขาโพสต์ด่าดิฉันหลายโพสต์มาก)…แม้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อดิฉัน…แต่ก็โยงถึงดิฉัน…พูดเสมือนหนึ่งมีการใช้การเมืองมาแทรกแซง…

ทั้งที่การที่ดิฉันย้ายช้างออกมา…ก็เป็นไปตามที่เจ้าของปางแห่งนั้นเรียกร้องให้ไปย้ายออก…ความที่อยากจะพูดให้ดิฉันเสียหาย..จึงแต่งแต้มเรื่องการเมืองเข้ามา…อีกทั้งภาพของขุนเดชที่อ้างว่าเป็นวันแรกนั้น…ก็ไม่ใช่วันแรกที่มาอยู่ปางนั้น…แต่เป็นวันแรกที่ชาวบ้านพบเจอ…เพราะว่าวันแรกที่ขุนเดชมาอยู่ปางนั้น…ขุนเดชมีรูปร่างสมบูรณ์แล้ว….วิญญูชนก็พิจารณากันเองนะคะว่า…ใครเป็นใคร…อะไรเป็นอะไร…

ตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะฟ้องเพราะยุ่งๆอยู่…และขณะนี้..มูลนิธินั้นก็รับกรรมแล้ว…แต่อย่างที่ดิฉันเคยบอกแล้ว…ต่อจากนี้ไป…ใครหมิ่นประมาทดิฉัน..แม้ไม่เอ่ยชื่อ..แต่โยงได้ว่าเป็นดิฉัน…ดิฉันจะฟ้องทุกราย…”

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
หน่อย บุษกร เคน ธีรเดช และลูกชายทั้งสองคน รวมถึงภาพลูกชายในชุดนักเรียน

หน่อย บุษกร ปลื้ม น้องคุน ลูกชายคนโต สอบติดนิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ตามฝันผู้กำกับ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
IV Drip คืออะไร

IV Drip คืออะไร ทางเลือกดูแลสุขภาพและผิวพรรณ ที่ Seoul Clinic Thailand

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุขอพักโหนกระแส 1 วัน

สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย ขอพักโหนกระแส หลอนจนรับไม่ไหว เรื่องหนักวนในหัวแม้ตอนนอน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี “บุ๋ม ปนัดดา” เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุขอพักโหนกระแส 1 วัน ข่าวดารา

สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย ขอพักโหนกระแส หลอนจนรับไม่ไหว เรื่องหนักวนในหัวแม้ตอนนอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดจบแอคหลุม! Facebook จ่อลบ &quot;โปรไฟล์เพิ่มเติม&quot; 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล ข่าว

จุดจบแอคหลุม! Facebook จ่อลบ “โปรไฟล์เพิ่มเติม” 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูรร.อนุบาลสบปราบ ไร้ลมหายใจในรถ หลังขาดการติดต่อ 5 วัน ข่าว

พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูรร.อนุบาลสบปราบ ไร้ลมหายใจในรถ หลังขาดการติดต่อ 5 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน 2569 ถูกวิธีแบบโบราณ ฤกษ์มงคล ของเซ่นไหว้ ดูดวง

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน 2569 ถูกวิธีแบบโบราณ ฤกษ์มงคล ของเซ่นไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าคุณพระสินีนาถ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ คอหวยส่อง ทะเบียนรถ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าคุณพระสินีนาถ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ คอหวยส่อง ทะเบียนรถ งวด 16/11/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Microsoft 365 ยังล่ม ไมโครซอฟท์แจง ไม่ใช่โจมตีไซเบอร์ เซิร์ฟเวอร์กู้แล้วล่มซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

Microsoft 365 ยังล่ม ไมโครซอฟท์แจง ไม่ใช่โจมตีไซเบอร์ เซิร์ฟเวอร์กู้แล้วล่มซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ &quot;นุ๊ก ธนดล&quot; โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ &quot;คุณย่าเข่ง&quot; จากไปไม่มีวันกลับ บันเทิง

สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์เตือนคนใช้ไอโฟนขอล็อคอินเผลอกดเจอแฮ็กเกอร์เจาะระบบ ข่าว

เตือนคนใช้ไอโฟน ขอล็อกอินรัว ๆ เผลอกดโดนแฮ็กเกอร์เจาะระบบ แนะ 3 วิธีป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพยอม&quot; สวดยับ &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; การกระทำชั่วช้า เงินจากศรัทธา ไม่ใช่บำเรอสุขส่วนตัว ข่าว

“พระพยอม” สวดยับ “บุ๋ม ปนัดดา” การกระทำชั่วช้า เงินจากศรัทธา ไม่ใช่บำเรอสุขส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย &#039;หมิว ลลิตา&#039; ภรรยา &#039;กัน จอมพลัง&#039; สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพวันแต่งงานบอกลา ข่าว

สุดอาลัย ‘หมิว ลลิตา’ ภรรยา ‘กัน จอมพลัง’ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพวันแต่งงานบอกลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน บันเทิง

เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่ ท่องเที่ยว

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้ เลขเด็ด

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &#8220;บุญรอดหมาอ่าวไทย&#8221; ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ ข่าว

เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์ ข่าว

ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค้นบ้านสารวัตรซัว ข่าวการเมือง

ปิดคดี สารวัตรซัว อัยการไม่ฟ้อง ข้อหาเว็บพนันออนไลน์-อั้งยี่ สั่งงดจับกุมตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว ข่าวการเมือง

เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; เชียร์สุดตัว! หนุน &quot;ทิม คุก&quot; นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เชียร์สุดตัว! หนุน “ทิม คุก” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง &quot;ฮวังจางลี&quot; ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี บันเทิง

สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง “ฮวังจางลี” ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี แจงเส้นเงิน 36 ล้าน ข่าว

องุ่น เหรัญญิก แจงเงิน 36 ล้าน เพิ่งรู้มูลนิธิมีเงินมหาศาล ช็อกของบริจาคถูกทิ้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ &quot;เจนเซน หวง&quot; ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ “เจนเซน หวง” ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยมูลนิธิไทยนาคามีเงิน 950000 บาท ข่าว

เปิดยอดเงิน ‘เปิ้ล นาคร’ มูลนิธิไทยนาคา เผยมีแค่นี้ ยันโปร่งใส ไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง &#039;พล.อ.ประยุทธ์&#039; รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ข่าวการเมือง

มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสรุปไทม์ไลน์ 4 ปี “บุ๋ม ปนัดดา” เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว