“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว
“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ อ้างใช้การเมืองแทรกแซง แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว ใครหมิ่นประมาทฟ้องทุกราย
ประเด็นความขัดแย้งภายใน มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ยังถูกพูดถึงต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย คุณกบ ประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน เข้าแจ้งความที่กองปราบปราม ขอให้ดำเนินคดีกับคุณอ้อม ขณะที่คุณอ้อมและคุณใหม่ อดีตประธานและอดีตรองประธานมูลนิธิ ก็เข้าแจ้งความกับคุณกบเช่นกัน
ขณะที่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมภาพโพสต์จากเพจมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โดยระบุว่า
“การที่มูลนิธิ Watch Dog Thailand ทำพฤติกรรมเช่นที่ทราบกันขณะนี้…นำความเดือดร้อนมาสู่มูลนิธิที่เขาทำเพื่อสัตว์อย่างจริงใจอย่างมาก…ทำให้พวกเขาเดือดร้อนเพราะการบริจาคอาจน้อยลง…
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อสองปีก่อน…มูลนิธินี้ออกมาโพสต์ข้อความดังที่ดิฉันแคปมาลง…เมื่อเดือนตุลาคม 2567…(นี่แค่ตัวอย่างโพสต์เดียวนะคะ เพราะเขาโพสต์ด่าดิฉันหลายโพสต์มาก)…แม้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อดิฉัน…แต่ก็โยงถึงดิฉัน…พูดเสมือนหนึ่งมีการใช้การเมืองมาแทรกแซง…
ทั้งที่การที่ดิฉันย้ายช้างออกมา…ก็เป็นไปตามที่เจ้าของปางแห่งนั้นเรียกร้องให้ไปย้ายออก…ความที่อยากจะพูดให้ดิฉันเสียหาย..จึงแต่งแต้มเรื่องการเมืองเข้ามา…อีกทั้งภาพของขุนเดชที่อ้างว่าเป็นวันแรกนั้น…ก็ไม่ใช่วันแรกที่มาอยู่ปางนั้น…แต่เป็นวันแรกที่ชาวบ้านพบเจอ…เพราะว่าวันแรกที่ขุนเดชมาอยู่ปางนั้น…ขุนเดชมีรูปร่างสมบูรณ์แล้ว….วิญญูชนก็พิจารณากันเองนะคะว่า…ใครเป็นใคร…อะไรเป็นอะไร…
ตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะฟ้องเพราะยุ่งๆอยู่…และขณะนี้..มูลนิธินั้นก็รับกรรมแล้ว…แต่อย่างที่ดิฉันเคยบอกแล้ว…ต่อจากนี้ไป…ใครหมิ่นประมาทดิฉัน..แม้ไม่เอ่ยชื่อ..แต่โยงได้ว่าเป็นดิฉัน…ดิฉันจะฟ้องทุกราย…”
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