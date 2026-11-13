นารา เครปกะเทย เปิดคลิปวงจรปิด คนไว้ใจขโมยของแบรนด์เนมเกลี้ยง เตรียมดำเนินคดี
นารา เครปกะเทย โพสต์สุดช้ำโดนคนใกล้ชิดที่เคยคบหาดูแลมานานกว่าปี ขโมยเสื้อผ้าและเครื่องประดับแบรนด์เนมเกลี้ยงห้อง เตรียมเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องราวสุดช้ำใจถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นารา เครปกะเทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเล่าประสบการณ์ความไว้ใจที่ถูกหักหลังให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคม หลังถูกคนใกล้ชิดที่สุดแอบขโมยทรัพย์สินมีค่าไปจนเกลี้ยงห้อง
เมื่อช่วงเวลา 07.00 น. ของวันเดียวกัน นาราเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเพื่อจะหยิบเสื้อผ้าและเครื่องประดับแบรนด์เนมมาใช้งาน แต่ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าข้าวของมีค่าทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ด้วยความที่บ้านพักของนาราได้ติดตั้งระบบป้องกันขโมยไว้อย่างแน่นหนาหลายชั้นนับตั้งแต่เคยถูกโจรขึ้นบ้านในอดีต ทำให้เจ้าตัวประเมินได้ทันทีว่าคนนอกไม่มีทางเล็ดลอดเข้ามาขโมยของได้แน่นอน คนเดียวที่จะเข้าออกและหยิบฉวยทรัพย์สินไปได้ต้องเป็นคนใกล้ตัวเท่านั้น ก่อนจะสืบจนรู้ความจริงว่าคนร้ายคือคนที่ไว้ใจมากที่สุด
นาราเล่าถึงความสัมพันธ์กับบุคคลรายนี้ว่ารู้จักกันมานานกว่า 1 ปี ในฐานะคนรักก่อนจะแปรเปลี่ยนความรู้สึกเป็นเหมือนเพื่อนสนิท ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอคอยช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่าง ตั้งแต่ช่วงที่อีกฝ่ายต้องไปเกณฑ์ทหาร ช่วงที่ไม่มีเงินกินข้าวเธอก็เป็นคนยื่นมือเข้าไปช่วยพลิกชีวิตให้ดีขึ้น พาออกมาจากบ้านเพื่อนแล้วหาที่พักอาศัยเป็นของตัวเองให้ รวมถึงคอยดูแลรักษาในวันที่อีกฝ่ายไปฉีดยามาแล้วเกิดอาการแพ้ผื่นขึ้นเต็มตัวจนไม่กล้าออกไปเจอผู้คน เรียกได้ว่าทุ่มเทให้ทุกอย่างจนมั่นใจว่าให้ได้มากกว่าพ่อแม่ของอีกฝ่ายเสียอีก
ทว่าความหวังดีทั้งหมดกลับถูกตอบแทนด้วยการแอบขโมยของทีละชิ้นสองชิ้น ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ เสื้อวงดนตรี ไปจนถึงทรัพย์สินแบรนด์เนมชุดใหญ่ที่เพิ่งจับได้คาหนังคาเขา นาราทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกผิดหวังว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจ แต่รู้สึกเสียดายที่อีกฝ่ายต้องเดินออกไปจากชีวิตด้วยวิธีนี้ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด