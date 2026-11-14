หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ หลังวิจัย 2 ปีที่อเมริกา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 16:40 น.
หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ

นพ.ปุณณ ปุณณกันต์ หรือหมอปุณณ ลูกชายคนโตของนักแสดงสาว นุสบา ปุณณกันต์ และ บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว หลังจากจบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เดินทางไปเก็บประสบการณ์ด้านการวิจัยและการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกา

สองปีที่อยู่ที่นั่นไม่ได้ผ่านไปเฉย ๆ ปุณณได้ร่วมทำวิจัยและปฏิบัติงานที่ St. Jude Children’s Research Hospital โรงพยาบาลวิจัยเด็กชั้นนำในเมืองเมมฟิส และเป็น Research Fellow ที่ University of Mississippi Medical Center จนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่เรียบร้อย

และเมื่อเรียนจบ ปุณณก็เลือกกลับมาเริ่มต้นทำงานด้วยการใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย

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คุณแม่นุสบาโพสต์เล่าความรู้สึกไว้ด้วยว่า “หลังจากร่วมทำวิจัยเป็น research fellow ที่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรัฐ UMMC และผลงานได้เผยแพร่ที่อเมริกาสำเร็จ ขอบคุณ Professor อาจารย์ทุกคนที่มหาวิทยาลัย UMMC ที่ได้มอบโอกาส ประสบการณ์มากมาย วันนี้หมอปุณณได้กลับมาทำงานเมืองไทยแล้ว กำลังใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐ”

นุสบาเล่าต่อว่าได้แวะไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลหลังเลิกงานในเวลาสั้น ๆ และดีใจที่ได้เจอคุณหมอ อาจารย์ รวมถึงพยาบาลทุกคน

ประโยคที่คนอ่านแล้วรู้สึกตามคือตอนที่นางเอกรุ่นใหญ่พูดถึงภาระงานของคนที่นั่น ว่าทุกคนทำงานกันเหนื่อยทั้งวันเพราะปริมาณคนไข้เยอะมาก และเธออยากเป็นกำลังใจให้

คุณแม่ยังสะท้อนมุมมองถึงความยากของอาชีพแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและความเสียสละ พร้อมขอบคุณครูบาอาจารย์จากรามาฯ และจุฬาภรณ์ และส่งกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังเดินบนเส้นทางสายนี้

หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ
ภาพจาก Instagram : nusbapunnakanta
หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์
ภาพจาก Instagram : nusbapunnakanta
หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์-2
ภาพจาก Instagram : nusbapunnakanta

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 16:40 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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