หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ หลังวิจัย 2 ปีที่อเมริกา
นพ.ปุณณ ปุณณกันต์ หรือหมอปุณณ ลูกชายคนโตของนักแสดงสาว นุสบา ปุณณกันต์ และ บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว หลังจากจบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เดินทางไปเก็บประสบการณ์ด้านการวิจัยและการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกา
สองปีที่อยู่ที่นั่นไม่ได้ผ่านไปเฉย ๆ ปุณณได้ร่วมทำวิจัยและปฏิบัติงานที่ St. Jude Children’s Research Hospital โรงพยาบาลวิจัยเด็กชั้นนำในเมืองเมมฟิส และเป็น Research Fellow ที่ University of Mississippi Medical Center จนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่เรียบร้อย
และเมื่อเรียนจบ ปุณณก็เลือกกลับมาเริ่มต้นทำงานด้วยการใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย
คุณแม่นุสบาโพสต์เล่าความรู้สึกไว้ด้วยว่า “หลังจากร่วมทำวิจัยเป็น research fellow ที่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรัฐ UMMC และผลงานได้เผยแพร่ที่อเมริกาสำเร็จ ขอบคุณ Professor อาจารย์ทุกคนที่มหาวิทยาลัย UMMC ที่ได้มอบโอกาส ประสบการณ์มากมาย วันนี้หมอปุณณได้กลับมาทำงานเมืองไทยแล้ว กำลังใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐ”
นุสบาเล่าต่อว่าได้แวะไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลหลังเลิกงานในเวลาสั้น ๆ และดีใจที่ได้เจอคุณหมอ อาจารย์ รวมถึงพยาบาลทุกคน
ประโยคที่คนอ่านแล้วรู้สึกตามคือตอนที่นางเอกรุ่นใหญ่พูดถึงภาระงานของคนที่นั่น ว่าทุกคนทำงานกันเหนื่อยทั้งวันเพราะปริมาณคนไข้เยอะมาก และเธออยากเป็นกำลังใจให้
คุณแม่ยังสะท้อนมุมมองถึงความยากของอาชีพแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและความเสียสละ พร้อมขอบคุณครูบาอาจารย์จากรามาฯ และจุฬาภรณ์ และส่งกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังเดินบนเส้นทางสายนี้
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