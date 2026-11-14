ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำ เที่ยวอิตาลี แหวนเพชรนิ้วนางซ้ายสะดุดตาคนทั้งไอจี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 17:12 น.
ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำเที่ยวอิตาลี โชว์แหวนเพชรนิ้วนางซ้าย

ทริปนี้ของ ดิว อริสรา หวานตั้งแต่ภาพแรก นักแสดงสาวควงสามี วู้ดดี้ ล่ำซำ ไปเที่ยวพักผ่อนที่อิตาลี แล้วทยอยลงภาพบรรยากาศความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชันภาษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า “Love looks good on us”

สิ่งที่คนดูสะดุดตานอกจากความสดใสของเจ้าตัว คือแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วนางข้างซ้าย ที่รับแสงแดดจนเกิดประกายระยิบระยับอยู่ในหลายภาพ

คอมเมนต์ใต้โพสต์เลยมีทั้งคนชมความสวย คนชมบรรยากาศอิตาลี และคนที่ซูมไปที่แหวนเป็นหลัก

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ดิว อริสรา โชว์แหวนเพชร (1)
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ-2
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ
ภาพจาก Instagram : duearisara

ดิว อริสรา กับ วู้ดดี้ ล่ำซำภาพจาก Instagram : duearisara

 

ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ-2

ภาพจาก Instagram : duearisara

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 17:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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