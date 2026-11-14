ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำ เที่ยวอิตาลี แหวนเพชรนิ้วนางซ้ายสะดุดตาคนทั้งไอจี
ทริปนี้ของ ดิว อริสรา หวานตั้งแต่ภาพแรก นักแสดงสาวควงสามี วู้ดดี้ ล่ำซำ ไปเที่ยวพักผ่อนที่อิตาลี แล้วทยอยลงภาพบรรยากาศความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชันภาษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า “Love looks good on us”
สิ่งที่คนดูสะดุดตานอกจากความสดใสของเจ้าตัว คือแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วนางข้างซ้าย ที่รับแสงแดดจนเกิดประกายระยิบระยับอยู่ในหลายภาพ
คอมเมนต์ใต้โพสต์เลยมีทั้งคนชมความสวย คนชมบรรยากาศอิตาลี และคนที่ซูมไปที่แหวนเป็นหลัก
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ภาพจาก Instagram : duearisara
ภาพจาก Instagram : duearisara
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