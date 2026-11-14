เด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว
ลุ้นกันมาพักใหญ่ สุดท้ายก็ได้เห็นกันเต็มตา เด่นคุณ งามเนตร พระเอกหนุ่มสายฮา ลงภาพคู่กับ จีนส์ จิรชยา แอนโฟเน่ ลูกสาวคนเล็กของคู่รักซุปตาร์ยุค 90 นก จริยา และ จอนนี่ แอนโฟเน่ ถือเป็นการประกาศคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้เด่นคุณเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องหัวใจไว้ด้วยรอยยิ้มว่าเป็นสีชมพูสุด ๆ แต่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อฝ่ายหญิงออกมาตรง ๆ
ที่มีให้เห็นตอนนั้นคือภาพคู่แบบไม่เต็มหน้า ซึ่งก็พอให้ชาวเน็ตสายสืบไปขุดจนรู้ได้ว่าคนในภาพคือจีนส์
รอบนี้ทั้งคู่พร้อมใจกันปล่อยภาพออกมาให้ดูกันชัด ๆ และแต่ละช็อตก็หวานจนน้ำตาลเรียกพี่ เคมีเข้ากันดีจนแฟน ๆ ฟินกันเป็นแถว
สัญญาณที่ดูดีที่สุดอาจไม่ใช่ภาพคู่ แต่เป็นฝั่งผู้ใหญ่ เพราะคุณแม่นก จริยา ออกอาการเอ็นดูหนักมาก ทำหน้าที่แม่สายซัพพอร์ตด้วยการกดไลก์ให้ทุกรูปทุกลุคแบบไม่มีกั๊ก
แฟน ๆ เลยสรุปกันเองว่าความรักครั้งนี้น่าจะผ่านฉลุย เพราะได้ไฟเขียวจากบ้านฝ่ายหญิงไปเต็มร้อยแล้ว
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