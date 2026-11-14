ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 09:23 น.
ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา
ภาพจาก : IG/noibud

ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 ที่ควบอีกตำแหน่งเป็นผู้จัดซีรีส์เจ้าของผลงานดังหลายเรื่อง เพิ่งทำให้คนในวงการบันเทิงคุยกันทั้งวงอีกครั้ง

ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องบ้าน

เจ้าตัวเลือกฤกษ์เปิดบ้านหลังใหม่ ต้อนรับพี่ ๆ คนสนิทในวงการที่ตบเท้าเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมกันอย่างอบอุ่น

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เมื่อภาพบ้านหลังใหม่ถูกส่งต่อในโซเชียล สิ่งที่คนพูดถึงกันมากที่สุดคือการตกแต่ง เพราะดูประณีตและหรูหราแทบทุกมุมที่กล้องจับ

ภาพจาก : IG/noibud

แต่ที่หลายคนบอกว่าชอบไม่แพ้ตัวบ้าน คือบรรยากาศของวันนั้น ทั้งรอยยิ้มของเจ้าบ้านและความเป็นกันเองของเหล่าผู้จัดคนดังและคนเบื้องหลังที่มาร่วมงาน

ส่วนรายละเอียดอย่างทำเล มูลค่า หรือวันที่จัดงาน เจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยไว้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 09:23 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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