ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา
ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 ที่ควบอีกตำแหน่งเป็นผู้จัดซีรีส์เจ้าของผลงานดังหลายเรื่อง เพิ่งทำให้คนในวงการบันเทิงคุยกันทั้งวงอีกครั้ง
ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องบ้าน
เจ้าตัวเลือกฤกษ์เปิดบ้านหลังใหม่ ต้อนรับพี่ ๆ คนสนิทในวงการที่ตบเท้าเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมกันอย่างอบอุ่น
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เมื่อภาพบ้านหลังใหม่ถูกส่งต่อในโซเชียล สิ่งที่คนพูดถึงกันมากที่สุดคือการตกแต่ง เพราะดูประณีตและหรูหราแทบทุกมุมที่กล้องจับ
แต่ที่หลายคนบอกว่าชอบไม่แพ้ตัวบ้าน คือบรรยากาศของวันนั้น ทั้งรอยยิ้มของเจ้าบ้านและความเป็นกันเองของเหล่าผู้จัดคนดังและคนเบื้องหลังที่มาร่วมงาน
ส่วนรายละเอียดอย่างทำเล มูลค่า หรือวันที่จัดงาน เจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยไว้
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