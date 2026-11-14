น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ
ครอบครัว รังษีสิงห์พิพัฒน์ มีของดีให้คนดูยิ้มได้เสมอ คลิปล่าสุดก็ไม่ผิดหวัง ชมพู่ อารยา กับสามี น็อต วิศรุต ปล่อยคลิปบันทึกความทรงจำจากทริปครอบครัวที่ออสเตรเลียเมื่อปี 2025 ลงช่องยูทูบ My Material World ให้แฟน ๆ ได้ดูกัน
ช็อตที่คนพูดถึงมากที่สุดเกิดขึ้นบนรถ แม่ชมพู่ลงทุนเดินไปต่อคิวซื้อกาแฟ แล้วหอบหิ้วกลับขึ้นมาเสิร์ฟให้ทุกคนในรถอย่างทั่วถึง ส่วนพ่อน็อตที่นั่งรออยู่ เห็นภรรยาแจกกาแฟให้คนอื่นไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มหวั่นใจว่าตัวเองจะตกหล่น
เจ้าตัวจึงเอ่ยปากถามย้ำถึงสองรอบติด ด้วยน้ำเสียงอ้อนปนสงสัยว่า “มีของป๊าป่ะ….. มีของพี่ป่ะ”
แม่ชมไม่ปล่อยให้รอนาน สวนกลับทันควันด้วยน้ำเสียงมั่นใจแบบไม่ต้องแปลเพิ่มว่า “ของผัวจะไม่มีได้ยังไงคะ”
คอมเมนต์ใต้คลิปแทบเป็นเสียงเดียวกัน หลายคนบอกว่าบุญหูมากที่ได้ยินแม่ชมพูดคำนี้
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