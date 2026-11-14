น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 10:15 น.
น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ
ภาพจาก : My Material World

ครอบครัว รังษีสิงห์พิพัฒน์ มีของดีให้คนดูยิ้มได้เสมอ คลิปล่าสุดก็ไม่ผิดหวัง ชมพู่ อารยา กับสามี น็อต วิศรุต ปล่อยคลิปบันทึกความทรงจำจากทริปครอบครัวที่ออสเตรเลียเมื่อปี 2025 ลงช่องยูทูบ My Material World ให้แฟน ๆ ได้ดูกัน

ช็อตที่คนพูดถึงมากที่สุดเกิดขึ้นบนรถ แม่ชมพู่ลงทุนเดินไปต่อคิวซื้อกาแฟ แล้วหอบหิ้วกลับขึ้นมาเสิร์ฟให้ทุกคนในรถอย่างทั่วถึง ส่วนพ่อน็อตที่นั่งรออยู่ เห็นภรรยาแจกกาแฟให้คนอื่นไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มหวั่นใจว่าตัวเองจะตกหล่น

เจ้าตัวจึงเอ่ยปากถามย้ำถึงสองรอบติด ด้วยน้ำเสียงอ้อนปนสงสัยว่า “มีของป๊าป่ะ….. มีของพี่ป่ะ”

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ชมพู่อารยา-ทริปออสเตรเลีย-แจกกาแฟบนรถ-ช็อต1
ภาพจาก : My Material World

แม่ชมไม่ปล่อยให้รอนาน สวนกลับทันควันด้วยน้ำเสียงมั่นใจแบบไม่ต้องแปลเพิ่มว่า “ของผัวจะไม่มีได้ยังไงคะ”

คอมเมนต์ใต้คลิปแทบเป็นเสียงเดียวกัน หลายคนบอกว่าบุญหูมากที่ได้ยินแม่ชมพูดคำนี้

ชมพู่ อารยา กับสามี น็อต วิศรุต ปล่อยคลิปบันทึกความทรงจำ
ภาพจาก : My Material World

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 10:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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