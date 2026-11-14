ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ย้อนวันที่เคยขอความช่วยเหลือ
เรื่องของ บุ๋ม ปนัดดา ยังเป็นประเด็นที่คนในสังคมและคนในวงการบันเทิงทยอยออกมาพูดถึงไม่หยุด ล่าสุดคนที่เปิดใจคือ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์
พิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีให้สัมภาษณ์กับ NineEntertain ว่าความรู้สึกแรกของเธอคือตกใจและงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก
สิ่งที่ตุ๊กกี้เล่าต่อคือประสบการณ์ทำงานของตัวเอง ตุ๊กกี้บอกว่าเคยขอความช่วยเหลือจากพี่บุ๋มหลายครั้ง และทุกครั้งก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี เป็นความช่วยเหลือที่มาทันท่วงทีและทำให้สบายใจ
ดาราตลกดังยอมรับตรง ๆ ว่าทั้งสองคนไม่ได้สนิทกันถึงขั้นปรับทุกข์หรือรู้เรื่องส่วนตัวกันทุกอย่าง แต่ความช็อกก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี คำถามที่ค้างอยู่ในใจตนคืองงว่าพี่เขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร อะไรที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้
เหตุผลที่ตนยังข้องใจก็เพราะภาพในอดีตที่ออกมานั้นมีให้เห็นเยอะมาก ทั้งคลิปวิดีโอและภาพการทำงานช่วยเหลือสังคม มากพอจะการันตีได้ว่าคนที่ชื่อปนัดดาเคยช่วยเหลือคนอื่นมาจริง ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว
- หนุ่ม กรรชัย เปิดปม WDT นำเงินมูลนิธิไปทำจมูก-ฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน