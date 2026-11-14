รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม
มีข่าวดีจากคนบันเทิงให้ยินดีกันอีกคู่
มิ้งค์ ยูมิโกะ สุชิยะ อดีตพิธีกรสาวจากรายการ “ดาวกระจาย” ที่หลายคนคุ้นในชื่อ มิ้งค์ ดาวกระจาย ประกาศข่าวจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้ว
วันที่เลือกก็ตั้งใจไม่น้อย เพราะตรงกับวันที่ 11 เดือน 11
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เจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศวันนั้นลงอินสตาแกรมส่วนตัว เห็นรอยยิ้มของทั้งคู่ชัดเจน พร้อมแคปชันสั้นแต่ได้ใจความว่า “11.11 13years and a new chapter :)”
ตัวเลข 13 ในแคปชันคือจำนวนปีที่ทั้งคู่คบกันมา ก่อนจะตัดสินใจเปิดบทใหม่ด้วยกันในวันนี้
คอมเมนต์ใต้โพสต์เต็มไปด้วยคำแสดงความยินดีจากทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่ติดตามกันมานาน
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