รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 18:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 18:12 น.
รัก 13 ปีสุกงอม มิ้งค์ ยูมิโกะ พิธีกรดาวกระจาย จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม
มิ้งค์ ยูมิโกะ สุชิยะ และแฟนหนุ่ม ถือใบทะเบียนสมรส หลังจดทะเบียนกันในวันที่ 11 เดือน 11 ภาพจากอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัว

มีข่าวดีจากคนบันเทิงให้ยินดีกันอีกคู่

มิ้งค์ ยูมิโกะ สุชิยะ อดีตพิธีกรสาวจากรายการ “ดาวกระจาย” ที่หลายคนคุ้นในชื่อ มิ้งค์ ดาวกระจาย ประกาศข่าวจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้ว

วันที่เลือกก็ตั้งใจไม่น้อย เพราะตรงกับวันที่ 11 เดือน 11

โฆษณา

เจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศวันนั้นลงอินสตาแกรมส่วนตัว เห็นรอยยิ้มของทั้งคู่ชัดเจน พร้อมแคปชันสั้นแต่ได้ใจความว่า “11.11 13years and a new chapter :)”

ตัวเลข 13 ในแคปชันคือจำนวนปีที่ทั้งคู่คบกันมา ก่อนจะตัดสินใจเปิดบทใหม่ด้วยกันในวันนี้

คอมเมนต์ใต้โพสต์เต็มไปด้วยคำแสดงความยินดีจากทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่ติดตามกันมานาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 18:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 18:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปมเงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ย้อนวันที่เคยขอความช่วยเหลือ

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ฟิตเนสเดือด! หญิงทุ่มดัมเบลกระแทกพื้น เจอเตือนไม่ฟัง ชายฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

เดือดกลางฟิตเนส! หญิงทุ่มดัมเบลใส่พื้น ชายเตือนไม่ฟัง ฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด

ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำเที่ยวอิตาลี โชว์แหวนเพชรนิ้วนางซ้าย บันเทิง

ดิว อริสรา ควง วู้ดดี้ ล่ำซำ เที่ยวอิตาลี แหวนเพชรนิ้วนางซ้ายสะดุดตาคนทั้งไอจี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ บันเทิง

หมอปุณณ ลูกชาย นุสบา ปุณณกันต์ กลับไทยใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐ หลังวิจัย 2 ปีที่อเมริกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี บันเทิง

ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี เจ้าตัวตอบกลับหวานเจี๊ยบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิตเนสเดือด! หญิงทุ่มดัมเบลกระแทกพื้น เจอเตือนไม่ฟัง ชายฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง ข่าวต่างประเทศ

เดือดกลางฟิตเนส! หญิงทุ่มดัมเบลใส่พื้น ชายเตือนไม่ฟัง ฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/11/69 ฟันฉับเลขวิ่ง 6 มาแรง พ่วงท้าย 2-3 ตัว ครบชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด ข่าว

ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีช็อก จำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์ ทำร้ายผู้พิพากษา โทษจำคุกสูงสุด 65 ปี ข่าวต่างประเทศ

นาทีช็อก จำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์ ทำร้ายผู้พิพากษา โทษจำคุกสูงสุด 65 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสยอง สุนัขติดในโพรงต้นไม้ จนกลายเป็นมัมมี่ 20 ปี เพิ่งเห็น สภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสยอง สุนัขติดในโพรงต้นไม้ จนกลายเป็นมัมมี่ 20 ปี เพิ่งเห็น สภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ บันเทิง

น็อต วิศรุต ถามย้ำ 2 รอบแบบนี้ ชมพู่ อารยา สวนกลับประโยคเดียวจบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก ข่าวต่างประเทศ

หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา บันเทิง

ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี แจกตารางทักษา งวด 16 11 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า แจกตารางทักษาโหรรานี งวด 16/11/69 แถมเลขเซียนแป๊ะ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท บันเทิง

ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในภาพประกบสองช่อง บันเทิง

หนิง ปณิตา ไม่แจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี ลั่นทำบุญสำเร็จตั้งแต่วันที่ตั้งใจให้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด บันเทิง

บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด เลขเด็ด

เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นารา เครปกะเทย ภาพใบหน้าระยะใกล้คู่กับภาพพอร์ตเทรตในสตูดิโอ บันเทิง

นารา เครปกะเทย เปิดคลิปวงจรปิด คนไว้ใจขโมยของแบรนด์เนมเกลี้ยง เตรียมดำเนินคดี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้ บันเทิง

เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 16 พ.ย. 69 Line News

10 อันดับขายดี แม่จำเนียร เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69 รวมสำนักดังและเลขมงคล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต &#039;วิลเลียม&#039; หนุ่มออทิสติกวัย 17 ปี หลังหลงป่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออทิสติกหลงป่า 6 วัน ลื่นตกซอกหน้าผา เจ็บขยับตัวไม่ได้ รอดตายปาฏิหาริย์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 พ.ย. 69 ตรงงวดศุกร์ 13 เช็กผลสลากพัฒนา พร้อมสถิติย้อนหลัง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงมงคล จับคู่เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงมงคล จับคู่เลข 2 ตัว 3 ตัว

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน &#039;ทราย สก็อต&#039; ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี ข่าว

ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน ‘ทราย สก็อต’ ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี

1 วัน ที่แล้ว
ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน ข่าวต่างประเทศ

ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

1 วัน ที่แล้ว
&quot;หนูนา กัญจนา&quot; ซัดมูลนิธิวอชด็อก ตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว ลั่นใครหมิ่นฟ้องทุกราย ข่าว

“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเด่นคุณ งามเนตร เปิดตัว จีนส์ จิรชยา ลูกสาว นก จริยา คุณแม่กดไลก์รับรองให้แล้ว