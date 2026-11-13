บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด
คลิปที่ตั้งใจลงไว้ให้คนดูเอ็นดู กลับกลายเป็นเรื่องให้คนเป็นพ่อต้องออกมาพูด
บอย ภิษณุ นักแสดงและพิธีกร โพสต์คลิปขณะป้อนขนมให้ลูกสาวหลังเลิกงาน พร้อมแคปชันอารมณ์ดีว่า “ทำงานเสร็จออกมาเอารางวัลซะหน่อยค่า” ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของสองพ่อลูกกันเต็มไปหมด
แต่ในกองคอมเมนต์นั้นมีอยู่รายหนึ่งที่เขียนวิจารณ์รูปลักษณ์ของเด็ก ด้วยข้อความว่าเป็นเด็กลูกครึ่งที่ไม่สวย
คุณพ่อเลยเลือกไม่ปล่อยผ่าน แคปคอมเมนต์นั้นมาโพสต์ลงอินสตาแกรมของตัวเอง พร้อมเขียนตอบกลับว่า เจอเม้นแบบนี้แล้ว ขึ้น สวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด ก่อนเม้นคิดดี ๆ ถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่าน อย่าออกความคิดเห็น แล้วก็ไม่ได้อยากให้ต้องมาให้ชม
เจ้าตัวปิดท้ายด้วยประโยคที่คนอ่านแล้วอมยิ้มปนสะใจ ว่าทีป้าดูไม่ได้แล้ว ผมยังไม่พูดเลย พักผ่อนหายใจเข้าออกลึก ๆ นะป้า
หลังโพสต์ออกไป เพื่อนในวงการก็แวะเข้ามาชื่นชมความน่ารักของหลานสาวกันอีกรอบ
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