บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 05:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 05:12 น.
บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด

คลิปที่ตั้งใจลงไว้ให้คนดูเอ็นดู กลับกลายเป็นเรื่องให้คนเป็นพ่อต้องออกมาพูด

บอย ภิษณุ นักแสดงและพิธีกร โพสต์คลิปขณะป้อนขนมให้ลูกสาวหลังเลิกงาน พร้อมแคปชันอารมณ์ดีว่า “ทำงานเสร็จออกมาเอารางวัลซะหน่อยค่า” ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของสองพ่อลูกกันเต็มไปหมด

แต่ในกองคอมเมนต์นั้นมีอยู่รายหนึ่งที่เขียนวิจารณ์รูปลักษณ์ของเด็ก ด้วยข้อความว่าเป็นเด็กลูกครึ่งที่ไม่สวย

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คุณพ่อเลยเลือกไม่ปล่อยผ่าน แคปคอมเมนต์นั้นมาโพสต์ลงอินสตาแกรมของตัวเอง พร้อมเขียนตอบกลับว่า เจอเม้นแบบนี้แล้ว ขึ้น สวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด ก่อนเม้นคิดดี ๆ ถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่าน อย่าออกความคิดเห็น แล้วก็ไม่ได้อยากให้ต้องมาให้ชม

เจ้าตัวปิดท้ายด้วยประโยคที่คนอ่านแล้วอมยิ้มปนสะใจ ว่าทีป้าดูไม่ได้แล้ว ผมยังไม่พูดเลย พักผ่อนหายใจเข้าออกลึก ๆ นะป้า

หลังโพสต์ออกไป เพื่อนในวงการก็แวะเข้ามาชื่นชมความน่ารักของหลานสาวกันอีกรอบ

ย้อนเส้นทางรัก บอย พิษณุ–อแมนดา จากรักข้ามทวีป สู่การแยกทางด้วยความเข้าใจ-8

เปิดรายได้ บอย พิษณุ 35K ต่อเดือน พอใช้ไหม
ภาพจาก : FB/Boy Pisanu Nimsakul
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ภาพจาก : FB/Boy Pisanu Nimsakul

ประวัติ บอย พิษณุ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 05:12 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 05:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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