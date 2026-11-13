หน่อย บุษกร ปลื้ม น้องคุน ลูกชายคนโต สอบติดนิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ตามฝันผู้กำกับ
บ้านของ หน่อย บุษกร และ เคน ธีรเดช มีข่าวดีให้คุยกันยาว เมื่อลูกชายคนโต น้องคุน สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิล์ม ได้สำเร็จ
ที่ทำให้คุณแม่ปลื้มเป็นพิเศษคือมันตรงกับที่ลูกอยากเรียนทุกอย่าง เพราะความฝันของน้องคุนคือการเป็นผู้กำกับ
เรื่องนี้มีที่มาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน เดิมทีน้องคุนตั้งใจจะไปเรียนต่อที่อเมริกา แต่แม่หน่อยกังวลเรื่องระยะทางและความปลอดภัย จึงลองคุยกับลูกว่าช่วยมองหาที่เรียนใกล้บ้านดูก่อนได้ไหม
ลูกชายรับฟัง แล้วไปหาข้อมูลเอง จนสุดท้ายสอบติดทั้งจุฬาฯ และลาดกระบัง โดยผลของจุฬาฯ ประกาศออกมาก่อน
แม่หน่อยเล่าความรู้สึกตอนนั้นว่า “แล้วเขาก็ได้นิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ซึ่งตรงอย่างที่เขายากเรียนหมดเลย แล้วที่สำคัญคือ พ่อแม่ก็ประหยัด พอเรียนต่างประเทศมันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ตอนนี้น้องคุณค่าเทอมก็ดีจังเลย”
โมเมนต์วันที่ผลสอบออกก็น่ารักไม่แพ้กัน เพราะครอบครัวกำลังเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ พ่อแม่ทั้งสองคนไม่อยากกดดันลูก จึงทำเป็นนั่งจิบกาแฟเงียบ ๆ ก่อนที่น้องชายคนเล็ก น้องจุน จะชวนพี่ออกไปดูผลด้วยกันข้างนอก
“พอน้องคุณเห็นผล คนโตเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึก เขาก็แค่แบบโอเค พยักหน้า แต่น้องจุนก็จะเยส พี่ได้แล้ว กลายเป็นน้องตื่นเต้น” แม่หน่อยเล่า
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