หน่อย บุษกร ปลื้ม น้องคุน ลูกชายคนโต สอบติดนิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ตามฝันผู้กำกับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:28 น.
หน่อย บุษกร เคน ธีรเดช และลูกชายทั้งสองคน รวมถึงภาพลูกชายในชุดนักเรียน
ภาพจากอินสตาแกรมของ หน่อย บุษกร

บ้านของ หน่อย บุษกร และ เคน ธีรเดช มีข่าวดีให้คุยกันยาว เมื่อลูกชายคนโต น้องคุน สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิล์ม ได้สำเร็จ

ที่ทำให้คุณแม่ปลื้มเป็นพิเศษคือมันตรงกับที่ลูกอยากเรียนทุกอย่าง เพราะความฝันของน้องคุนคือการเป็นผู้กำกับ

เรื่องนี้มีที่มาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน เดิมทีน้องคุนตั้งใจจะไปเรียนต่อที่อเมริกา แต่แม่หน่อยกังวลเรื่องระยะทางและความปลอดภัย จึงลองคุยกับลูกว่าช่วยมองหาที่เรียนใกล้บ้านดูก่อนได้ไหม

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ลูกชายรับฟัง แล้วไปหาข้อมูลเอง จนสุดท้ายสอบติดทั้งจุฬาฯ และลาดกระบัง โดยผลของจุฬาฯ ประกาศออกมาก่อน

แม่หน่อยเล่าความรู้สึกตอนนั้นว่า “แล้วเขาก็ได้นิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ซึ่งตรงอย่างที่เขายากเรียนหมดเลย แล้วที่สำคัญคือ พ่อแม่ก็ประหยัด พอเรียนต่างประเทศมันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ตอนนี้น้องคุณค่าเทอมก็ดีจังเลย”

โมเมนต์วันที่ผลสอบออกก็น่ารักไม่แพ้กัน เพราะครอบครัวกำลังเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ พ่อแม่ทั้งสองคนไม่อยากกดดันลูก จึงทำเป็นนั่งจิบกาแฟเงียบ ๆ ก่อนที่น้องชายคนเล็ก น้องจุน จะชวนพี่ออกไปดูผลด้วยกันข้างนอก

“พอน้องคุณเห็นผล คนโตเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึก เขาก็แค่แบบโอเค พยักหน้า แต่น้องจุนก็จะเยส พี่ได้แล้ว กลายเป็นน้องตื่นเต้น” แม่หน่อยเล่า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 16:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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