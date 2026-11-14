ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี เจ้าตัวตอบกลับหวานเจี๊ยบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 15:06 น.
ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี
ภาพจาก : IG/goyyog

ความคิดถึงเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ ช่วงนี้ ทิม พิธา มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทิ้งให้ ก้อย อรัชพร อยู่เมืองไทยคนเดียว และแทนที่จะเก็บความคิดถึงไว้เงียบ ๆ สาวก้อยเลือกวิธีที่น่ารักกว่านั้น

ก้อยลงภาพวาดเป็นรูปหน้าหนุ่มทิมในอินสตาแกรม พร้อมแคปชันตัดพ้อสั้น ๆ ว่า “LDR should be illegal” หรือแปลง่าย ๆ ว่ารักทางไกลนี่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปเสียเลย

ฝ่ายชาย อดีตหัวหน้าพรรคประชาชน ไม่รอให้คนอ่านลุ้นนาน รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “Then come arrest me. Preferably with a big hug :)” หรือถ้างั้นก็มาจับผมสิ ถ้าจับด้วยการกอดแน่น ๆ ได้ก็จะดีมาก

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ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี เจ้าตัวตอบกลับหวานเจี๊ยบ
ภาพจาก : IG/goyyog

เท่านั้นก็พอให้คอมเมนต์ใต้โพสต์คึกคักขึ้นมาทันที หลายคนบอกว่าหวานจนมดขึ้นจอ บางคนก็แซวว่าขอให้ภารกิจของหนุ่มทิมจบไว ๆ เถอะ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 15:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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