ก้อย อรัชพร คิดถึงหนัก วาดรูป ทิม พิธา ลงไอจี เจ้าตัวตอบกลับหวานเจี๊ยบ
ความคิดถึงเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ ช่วงนี้ ทิม พิธา มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทิ้งให้ ก้อย อรัชพร อยู่เมืองไทยคนเดียว และแทนที่จะเก็บความคิดถึงไว้เงียบ ๆ สาวก้อยเลือกวิธีที่น่ารักกว่านั้น
ก้อยลงภาพวาดเป็นรูปหน้าหนุ่มทิมในอินสตาแกรม พร้อมแคปชันตัดพ้อสั้น ๆ ว่า “LDR should be illegal” หรือแปลง่าย ๆ ว่ารักทางไกลนี่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปเสียเลย
ฝ่ายชาย อดีตหัวหน้าพรรคประชาชน ไม่รอให้คนอ่านลุ้นนาน รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “Then come arrest me. Preferably with a big hug :)” หรือถ้างั้นก็มาจับผมสิ ถ้าจับด้วยการกอดแน่น ๆ ได้ก็จะดีมาก
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เท่านั้นก็พอให้คอมเมนต์ใต้โพสต์คึกคักขึ้นมาทันที หลายคนบอกว่าหวานจนมดขึ้นจอ บางคนก็แซวว่าขอให้ภารกิจของหนุ่มทิมจบไว ๆ เถอะ
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