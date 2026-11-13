ตรวจหวยลาว 13 พ.ย. 69 ตรงงวดศุกร์ 13 เช็กผลสลากพัฒนา พร้อมสถิติย้อนหลัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 19:00 น.
หวยลาว 13 พ.ย. 69

ตรวจผลหวยลาว 13 พ.ย. 69 งวดศุกร์ 13 อัปเดตผลรางวัลสลากพัฒนาแบบเรียลไทม์ ครบทั้งเลข 6 ตัว เปิดสถิติหวยลาววันศุกร์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย พร้อมอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที คอหวยทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 13 พ.ย. 69 (13/11/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

ก่อนจะลุ้นผลรางวัลในคืนนี้ จากการตรวจสอบสถิติพบว่า หวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ในปี 2569 เคยตรงกับ “วันศุกร์ที่ 13” มาแล้วหนึ่งครั้ง คือเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 (13 มี.ค. 69) มีผลรางวัลในงวดดังกล่าว ได้แก้

  • เลข 6 ตัว : 093786
  • เลข 5 ตัว : 93786
  • เลข 4 ตัว : 3786
  • เลข 3 ตัว : 786
  • เลข 2 ตัว : 86

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์

เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับนักเสี่ยงโชค เราได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะ “วันศุกร์” ย้อนหลังมาให้ตรวจสอบกัน ดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
6/11/69 8098 098 98 8
30/11/69 3206 206 06 06
23/10/69 0111 111 11 1
16/10/69 6052 052 52 2
9/10/69 5647 647 7 7
2/10/69 4693 693 93 3
25/9/69 2383 383 83 3
18/9/69 3502 502 02 2
11/9/69 3350 350 50 0
4/9/69 4187 187 87 7
21/8/69 0623 623 23 3
21/8/69 0253 253 53 3
14/8/69 7941 941 41 1
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 19:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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