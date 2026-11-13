ตรวจหวยลาว 13 พ.ย. 69 ตรงงวดศุกร์ 13 เช็กผลสลากพัฒนา พร้อมสถิติย้อนหลัง
ตรวจผลหวยลาว 13 พ.ย. 69 งวดศุกร์ 13 อัปเดตผลรางวัลสลากพัฒนาแบบเรียลไทม์ ครบทั้งเลข 6 ตัว เปิดสถิติหวยลาววันศุกร์
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย พร้อมอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที คอหวยทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 13 พ.ย. 69 (13/11/69)
ผลหวยลาววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
ก่อนจะลุ้นผลรางวัลในคืนนี้ จากการตรวจสอบสถิติพบว่า หวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ในปี 2569 เคยตรงกับ “วันศุกร์ที่ 13” มาแล้วหนึ่งครั้ง คือเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 (13 มี.ค. 69) มีผลรางวัลในงวดดังกล่าว ได้แก้
- เลข 6 ตัว : 093786
- เลข 5 ตัว : 93786
- เลข 4 ตัว : 3786
- เลข 3 ตัว : 786
- เลข 2 ตัว : 86
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์
เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับนักเสี่ยงโชค เราได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะ “วันศุกร์” ย้อนหลังมาให้ตรวจสอบกัน ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|6/11/69
|8098
|098
|98
|8
|30/11/69
|3206
|206
|06
|06
|23/10/69
|0111
|111
|11
|1
|16/10/69
|6052
|052
|52
|2
|9/10/69
|5647
|647
|7
|7
|2/10/69
|4693
|693
|93
|3
|25/9/69
|2383
|383
|83
|3
|18/9/69
|3502
|502
|02
|2
|11/9/69
|3350
|350
|50
|0
|4/9/69
|4187
|187
|87
|7
|21/8/69
|0623
|623
|23
|3
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
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