เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้
ฝาแฝดญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV จากอดีตพนักงานร้านปาจิงโกะสู่เส้นทางนักแสดง เปิดใจเหตุผลตัดสินใจร่วมงาน แม้ครอบครัวยังไม่รู้
สองสาวฝาแฝดชาวญี่ปุ่นวัย 34 ปี ตัดสินใจเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (AV) พร้อมกัน หลังพี่สาวใช้เวลานานถึง 2 ปี ชักชวนน้องสาวให้ร่วมงานด้วย เผยเหตุผลว่าอยากลองทำสิ่งใหม่ในชีวิต และรู้สึกมั่นใจมากกว่าหากมีน้องสาวอยู่เคียงข้าง ก่อนเปิดตัวผลงานเรื่องแรกในเดือนมกราคม 2569
สองสาวคู่นี้ใช้ชื่อในวงการว่า ชิกิชิมะ มิโอะ (Shikishima Mio) ฝาแฝดผู้พี่ และ ชิกิชิมะ นางิสะ (Shikishima Nagisa) ฝาแฝดผู้น้อง ทั้งคู่เปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันภายใต้ค่าย Madonna เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ก่อนให้สัมภาษณ์นิตยสารญี่ปุ่น Josei Jishin เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงชีวิตก่อนเข้าวงการและเหตุผลที่เลือกทำงานนี้ร่วมกัน
มิโอะและนางิสะเล่าว่า ทั้งคู่สนิทสนมกันตั้งแต่เด็ก เรียนโรงเรียนเดียวกันและมักอยู่ห้องเดียวกัน แม้แต่หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งเคยทำงานแสดงละครเวทีและเป็นพนักงานร้านปาจิงโกะ โดยผู้จัดการร้านจัดให้ทั้งสองทำงานสาขาเดียวกันเพราะเป็นฝาแฝด
กระทั่งอายุประมาณ 31 ปี มิโอะเริ่มเบื่อชีวิตประจำวันที่จำเจ และต้องการหาประสบการณ์ใหม่ จนสนใจอาชีพนักแสดง AV เธอมองว่าสามารถเริ่มต้นทำงานคนเดียวได้ แต่หากมีน้องสาวร่วมงานด้วยจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่า อีกทั้งความเป็นฝาแฝดอาจทำให้ผลงานได้รับความสนใจ
อย่างไรก็ตาม นางิสะไม่ได้ตอบตกลงทันที เพราะกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทำและสภาพแวดล้อมในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ แม้พี่สาวจะชวนอยู่หลายครั้ง แต่เธอยังไม่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมทำงานลักษณะนี้หรือไม่ ทำให้การพูดคุยยืดเยื้อนานประมาณ 2 ปี
ภายหลังนางิสะเริ่มติดตามชีวิตของนักแสดง AV คนอื่นผ่านโซเชียลมีเดีย และพบว่าหลายคนมีเป้าหมายในการทำงานอย่างจริงจัง ประกอบกับเคยมีประสบการณ์แสดงละครเวทีและชอบการแสดงออกต่อหน้าผู้คน จึงตัดสินใจลองเข้าสู่วงการพร้อมพี่สาว
สำหรับผลงานเปิดตัว มิโอะเล่าว่าทั้งคู่ใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 3 วัน และรู้สึกประหม่าอย่างมากในช่วงแรก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานจนสามารถทำงานได้สำเร็จ ส่วนนางิสะยอมรับว่าแม้เคยลังเลอยู่นาน แต่เมื่อได้ลองทำงานจริงก็ไม่เสียใจกับการตัดสินใจ
สิ่งที่ทั้งคู่ยังกังวลคือปฏิกิริยาของครอบครัว เพราะในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มิโอะระบุว่าพ่อแม่และเพื่อน ๆ น่าจะยังไม่ทราบเรื่องอาชีพใหม่ ขณะที่นางิสะยอมรับว่าสักวันครอบครัวคงรู้ แต่หวังว่าจะได้รับความเข้าใจ เพราะพ่อแม่เคยสอนให้ลูกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องเสียใจภายหลัง
ส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่อ้างว่านางิสะมีสามีและประสบปัญหาชีวิตคู่จนตัดสินใจเข้าวงการ AV พบว่าขัดแย้งกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัว ซึ่งระบุว่าเธอยังไม่มีแฟนแม้อายุเกิน 30 ปีแล้ว ขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงานยังปรากฏอยู่ในเนื้อหาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เปิดตัว จึงไม่ควรนำมาอ้างเป็นประวัติชีวิตจริงของนักแสดง
สำหรับเป้าหมายหลังเปิดตัว มิโอะต้องการทำงานในวงการนี้ต่อไปให้นานที่สุด ส่วนนางิสะหวังว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลด้านการแสดงและขยายงานไปสู่สื่อโทรทัศน์ โดยทั้งคู่ยืนยันว่าต้องการเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไป
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แหล่งข่าวอ้างอิง : Josei Jishin, Livedoor News