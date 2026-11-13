เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 21:01 น.
เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้

ฝาแฝดญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV จากอดีตพนักงานร้านปาจิงโกะสู่เส้นทางนักแสดง เปิดใจเหตุผลตัดสินใจร่วมงาน แม้ครอบครัวยังไม่รู้

สองสาวฝาแฝดชาวญี่ปุ่นวัย 34 ปี ตัดสินใจเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (AV) พร้อมกัน หลังพี่สาวใช้เวลานานถึง 2 ปี ชักชวนน้องสาวให้ร่วมงานด้วย เผยเหตุผลว่าอยากลองทำสิ่งใหม่ในชีวิต และรู้สึกมั่นใจมากกว่าหากมีน้องสาวอยู่เคียงข้าง ก่อนเปิดตัวผลงานเรื่องแรกในเดือนมกราคม 2569

สองสาวคู่นี้ใช้ชื่อในวงการว่า ชิกิชิมะ มิโอะ (Shikishima Mio) ฝาแฝดผู้พี่ และ ชิกิชิมะ นางิสะ (Shikishima Nagisa) ฝาแฝดผู้น้อง ทั้งคู่เปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันภายใต้ค่าย Madonna เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ก่อนให้สัมภาษณ์นิตยสารญี่ปุ่น Josei Jishin เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงชีวิตก่อนเข้าวงการและเหตุผลที่เลือกทำงานนี้ร่วมกัน

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มิโอะและนางิสะเล่าว่า ทั้งคู่สนิทสนมกันตั้งแต่เด็ก เรียนโรงเรียนเดียวกันและมักอยู่ห้องเดียวกัน แม้แต่หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งเคยทำงานแสดงละครเวทีและเป็นพนักงานร้านปาจิงโกะ โดยผู้จัดการร้านจัดให้ทั้งสองทำงานสาขาเดียวกันเพราะเป็นฝาแฝด

ฝาแฝดชิกิชิมะ-ภาพสตูดิโอ-ฉากสีส้ม-เสื้อคลุมสีขาว
ภาพจาก : X/@nagisa_life0713

กระทั่งอายุประมาณ 31 ปี มิโอะเริ่มเบื่อชีวิตประจำวันที่จำเจ และต้องการหาประสบการณ์ใหม่ จนสนใจอาชีพนักแสดง AV เธอมองว่าสามารถเริ่มต้นทำงานคนเดียวได้ แต่หากมีน้องสาวร่วมงานด้วยจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่า อีกทั้งความเป็นฝาแฝดอาจทำให้ผลงานได้รับความสนใจ

อย่างไรก็ตาม นางิสะไม่ได้ตอบตกลงทันที เพราะกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทำและสภาพแวดล้อมในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ แม้พี่สาวจะชวนอยู่หลายครั้ง แต่เธอยังไม่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมทำงานลักษณะนี้หรือไม่ ทำให้การพูดคุยยืดเยื้อนานประมาณ 2 ปี

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ฝาแฝดชิกิชิมะ-เซลฟี่คู่-นอนบนเตียง-ชุดสีดำ
ภาพจาก : X/@nagisa_life0713

ภายหลังนางิสะเริ่มติดตามชีวิตของนักแสดง AV คนอื่นผ่านโซเชียลมีเดีย และพบว่าหลายคนมีเป้าหมายในการทำงานอย่างจริงจัง ประกอบกับเคยมีประสบการณ์แสดงละครเวทีและชอบการแสดงออกต่อหน้าผู้คน จึงตัดสินใจลองเข้าสู่วงการพร้อมพี่สาว

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สำหรับผลงานเปิดตัว มิโอะเล่าว่าทั้งคู่ใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 3 วัน และรู้สึกประหม่าอย่างมากในช่วงแรก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานจนสามารถทำงานได้สำเร็จ ส่วนนางิสะยอมรับว่าแม้เคยลังเลอยู่นาน แต่เมื่อได้ลองทำงานจริงก็ไม่เสียใจกับการตัดสินใจ

ฝาแฝดชิกิชิมะ-ภาพเดี่ยว-เซลฟี่ในรถ-เสื้อสีฟ้า
ภาพจาก : X/@nagisa_life0713

สิ่งที่ทั้งคู่ยังกังวลคือปฏิกิริยาของครอบครัว เพราะในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มิโอะระบุว่าพ่อแม่และเพื่อน ๆ น่าจะยังไม่ทราบเรื่องอาชีพใหม่ ขณะที่นางิสะยอมรับว่าสักวันครอบครัวคงรู้ แต่หวังว่าจะได้รับความเข้าใจ เพราะพ่อแม่เคยสอนให้ลูกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องเสียใจภายหลัง

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ส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่อ้างว่านางิสะมีสามีและประสบปัญหาชีวิตคู่จนตัดสินใจเข้าวงการ AV พบว่าขัดแย้งกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัว ซึ่งระบุว่าเธอยังไม่มีแฟนแม้อายุเกิน 30 ปีแล้ว ขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงานยังปรากฏอยู่ในเนื้อหาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เปิดตัว จึงไม่ควรนำมาอ้างเป็นประวัติชีวิตจริงของนักแสดง

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ฝาแฝดชิกิชิมะ-เซลฟี่คู่-ชุดสีดำ-ผนังสีครีม
ภาพจาก : X/@nagisa_life0713

สำหรับเป้าหมายหลังเปิดตัว มิโอะต้องการทำงานในวงการนี้ต่อไปให้นานที่สุด ส่วนนางิสะหวังว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลด้านการแสดงและขยายงานไปสู่สื่อโทรทัศน์ โดยทั้งคู่ยืนยันว่าต้องการเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไป

ฝาแฝดชิกิชิมะ-เซลฟี่คู่-ที่คาดผมหูแมวสีขาว
ภาพจาก : X/@nagisa_life0713

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แหล่งข่าวอ้างอิง : Josei Jishin, Livedoor News

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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