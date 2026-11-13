หนุ่มออทิสติกหลงป่า 6 วัน ลื่นตกซอกหน้าผา เจ็บขยับตัวไม่ได้ รอดตายปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์! เจอตัวหนุ่มออทิสติกวัย 17 ปี หลงป่าออสเตรเลียนาน 6 วัน ลื่นตกซอกหน้าผาจนขยับตัวไม่ได้ เผยห่มผ้าเช็ดตัวคลายหนาวและดื่มน้ำลำธารประทังชีวิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย พบตัว วิลเลียม หรือ วิล เด็กหนุ่มออทิสติกวัย 17 ปี หลังพลัดหลงป่าขณะไปแคมป์ปิ้งกับเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เขาสามารถเอาชีวิตรอดมาได้นานถึง 6 วัน ด้วยน้ำจากลำธารและขนมเพียงถุงเดียว
เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ แม่ของวิลเลียม เล่าว่า เธอขับรถไปส่งลูกชายและเพื่อนเพื่อตั้งแคมป์บริเวณถนนสโตนีย์ครีก ในชุมชนชนบทวาลฮัลลา ห่างจากเมืองเมลเบิร์นไปราว 115 ไมล์ หลังจากนั้นวิลเลียมเดินกลับมายังจุดที่ลงรถเพื่อหยิบอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเพิ่มเติม แต่เกิดหลงทางและไม่กลับมาที่แคมป์ เพื่อนของเขาพยายามออกตามหาแล้วแต่ไม่พบร่องรอย ประกอบกับวิลเลียมไม่มีประสบการณ์เดินป่าและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคาดว่าเขาอาจหลงทิศจนหาทางกลับไม่ได้
คืนแรกที่หลงป่าลูกชายรู้สึกกลัวมากจึงล้มตัวลงนอนพัก ก่อนจะพยายามเดินหาที่ปลอดภัยในวันรุ่งขึ้น แต่พลาดลื่นไถลตกลงไปในซอกหน้าผาและติดอยู่ตรงนั้น ขยับตัวไปไหนไม่ได้เพราะมีอาการปวดขา เขาจึงต้องใช้ผ้าเช็ดตัวห่มคลุมร่างกายเพื่อคลายหนาว และอาศัยดื่มน้ำจากลำธารเล็ก ๆ ใกล้เคียงเพื่อประทังชีวิตหลังจากการค้นหาล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 6 เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจที่บินลาดตระเวนทางอากาศ สังเกตเห็นกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาตกอยู่ในพงหญ้า ห่างจากถนนสโตนีย์ครีกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1.2 ไมล์ เมื่อเจ้าหน้าที่ซูมกล้องเข้าไปก็พบตัววิลเลียมกำลังโบกมือและชูหมัดดีใจที่เห็นเครื่องบินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่นำตัววิลเลียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับมายังศูนย์บัญชาการ ทันทีที่เครื่องลงจอด เอลิซาเบธรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดลูกชายด้วยความตื้นตันใจ ตำรวจระบุว่าวิลเลียมมีกำลังใจดีและสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ก่อนจะส่งตัวไปเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาล
แม่ของเด็กหนุ่มเปิดใจว่า ตนไม่เคยหมดหวังและเชื่อมั่นเสมอว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่ และขอให้เกิดปาฏิหาริย์ ความหวังของแม่ส่วนหนึ่งมาจากอดีตของวิลเลียมที่เคยป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่นตอนอายุ 1 ขวบครึ่งจนสูญเสียการได้ยิน แต่ก็สามารถต่อสู้จนรอดชีวิตและกลับมาหัดเดินหัดพูดได้อีกครั้ง เธอจึงเชื่อว่าลูกชายจะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ได้เช่นกัน
ทันทีที่พบหน้ากัน ประโยคแรกที่วิลเลียมพูดกับแม่คือ “ผมรักแม่” ขณะที่เอลิซาเบธตอบกลับไปว่า “ลูกจะไม่ได้คลาดสายตาแม่อีกแล้ว” พร้อมพูดติดตลกว่าหลังจากนี้คงจะโดนกักบริเวณไปตลอดชีวิต และคงจะไม่มีทริปแคมป์ปิ้งอีกต่อไป
ข้อมูลจาก : abcnews และ people
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