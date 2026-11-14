เดือดกลางฟิตเนส! หญิงทุ่มดัมเบลใส่พื้น ชายเตือนไม่ฟัง ฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 14:31 น.
ฟิตเนสเดือด! หญิงทุ่มดัมเบลกระแทกพื้น เจอเตือนไม่ฟัง ชายฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง

ฟิตเนสเดือด! หญิงโยนดัมเบลกระแทกพื้นประชด เจอชายคู่กรณีฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดจนร่วง โซเชียลเสียงแตกใครผิดกันแน่

กลายเป็นคลิปไวรัลเดือดสนั่นโซเชียลจีน เมื่อเกิดเหตุวิวาทกลางฟิตเนสแห่งหนึ่ง ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นหญิงสวมเสื้อสีฟ้ากำลังช่วยเพื่อนออกกำลังกาย ก่อนจะปล่อยดัมเบลกระแทกพื้นอย่างแรง ทำให้ชายเสื้อดำที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ เอ่ยปากตักเตือนให้นำไปเก็บเข้าที่ ทว่าฝ่ายหญิงกลับเมินเฉยและเล่นต่อหน้าตาเฉย

ด้วยความฉุนขาด ชายเสื้อดำจึงเดินไปคว้าดัมเบลกระแทกพื้นคืนเพื่อประชดประชัน ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมแพ้ ปาดัมเบลอีกอันอัดลงพื้นสวนกลับทันควัน เหตุการณ์จึงบานปลายกลายเป็นการปะทะคารมเดือดในระยะประชิด

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ฟิตเนสเดือด! หญิงทุ่มดัมเบลกระแทกพื้น เจอเตือนไม่ฟัง ชายฟิวส์ขาดรัวหมัดซัดร่วง
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สถานการณ์เริ่มตึงเครียดหนักขึ้น เมื่อชายเสื้อดำเปิดฉากผลักฝ่ายหญิงก่อน เธอจึงยกมือสวนกลับทันที วินาทีนั้นชายเสื้อดำฟิวส์ขาด รัวหมัดซัดเข้าหน้าฝ่ายหญิงถึง 2 ครั้งซ้อนอย่างแรง จนร่างทรุดไปกองกับพื้นต่อหน้าคนทั้งฟิตเนส

แม้พลเมืองดีจะรีบกรูเข้ามาช่วยห้ามปราบ แต่ฝ่ายหญิงที่เพิ่งลุกขึ้นมาได้ก็พุ่งปรี่เข้าไปปล่อยหมัดใส่ชายคู่กรณีด้วยความเจ็บใจ ฝ่ายชายจึงสวนหมัดกลับไปอีกระลอก ร้อนถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันล็อกตัวดึงทั้งคู่ออกห่างจากกัน เหตุการณ์ความวุ่นวายจึงยุติลง

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หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนเน็ต ชาวเน็ตต่างแตกเสียงเป็นสองฝั่ง ฝ่ายแรกแห่รุมประณามพฤติกรรมของหญิงเสื้อฟ้าว่าไม่มีมารยาทและขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม โดยมองว่าการโยนอุปกรณ์กระแทกพื้นแรง ๆ ถือเป็นข้อห้ามและไม่สมควรทำอย่างยิ่ง

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ขณะที่ชาวเน็ตอีกกลุ่มมองมุมต่างว่า แม้ฝ่ายหญิงจะผิดเรื่องมารยาท แต่การที่ผู้ชายใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงจนล้มไปกองกับพื้นนั้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและผิดกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ฝ่ายชายเสี่ยงติดคุกได้ พร้อมย้ำว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

hk01

ที่มา: hk01

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 14:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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