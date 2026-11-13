สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี “บุ๋ม ปนัดดา” เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 14:59 น.
สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี “บุ๋ม ปนัดดา” เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว

เปิดข้อมูลการเดินทางของ บุ๋ม ปนัดดา ปี 2566–2569 รวม 34 ทริป บินชั้นธุรกิจทุกทริป เรียกร้องตรวจสอบที่มาของเงิน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 แป้งแสบ หรือ Ramida Padsasai ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ติดตามตรวจสอบข้อมูลของบุคคลมีชื่อเสียง เปิดประเด็นเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 โดยอ้างว่าพบการเดินทางรวม 34 ทริป พร้อมตั้งคำถามถึงค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงิน ท่ามกลางกระแสตรวจสอบการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี

ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า บุ๋มเดินทางต่างประเทศปีละ 9 ทริป ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568 ส่วนปี 2569 มีอีก 7 ทริป โดยรวบรวมจากภาพถ่ายบนอินสตาแกรมส่วนตัว รวมถึงบัญชีของคนใกล้ชิดที่เคยร่วมเดินทางด้วย

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สำหรับปี 2566 มีการระบุจุดหมายปลายทาง 9 แห่ง ได้แก่ ฮ่องกง ตุรกี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปี 2567 มีอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย สิงคโปร์ มัลดีฟส์ เกาหลีใต้ อินเดีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง เวียดนาม และญี่ปุ่น

ส่วนปี 2568 มีการรวบรวมข้อมูลการเดินทางไปสวีเดน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาเลเซีย มาเก๊า เกาหลีใต้ และเฉิงตู ประเทศจีน รวม 9 แห่งเช่นกัน

สรุปทริปเที่ยวบุ๋ม
The Thaiger

ขณะที่ปี 2569 มีรายงานการเดินทางอีก 7 ทริป โดยระบุจุดหมายในเกาหลีใต้ ทั้งกรุงโซลและเมืองปูซาน ออสเตรเลีย ประเทศจีน ทั้งปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ รวมถึงหมู่เกาะกาลาปากอส ประเทศเอกวาดอร์ และญี่ปุ่น

นอกจากจำนวนทริปแล้ว ยังมีข้อกล่าวอ้างว่าการเดินทางทั้งหมดใช้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ซึ่งมีค่าโดยสารสูงกว่าชั้นประหยัด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่มีหลักฐานการจองตั๋วหรือเอกสารค่าใช้จ่ายครบทุกเที่ยวบินมายืนยันข้อกล่าวอ้างนี้

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แฉทริปเที่ยวญี่ปุ่นฉ่ำ ๆ ปุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี
Ramida Padsasai

แป้งแสบยังตั้งข้อสังเกตว่า บุ๋มเคยพูดถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินก่อนหน้านี้ จึงต้องการให้ตรวจสอบว่าค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างทริปมาจากแหล่งใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีส่วนใดเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีหรือไม่

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ประเด็นนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบบัญชีและการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามถึงทริปญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 12–17 ตุลาคม 2569 ซึ่งบุ๋มและคณะรวม 14 คน เดินทางไปอบรมด้านกู้ภัยควบคู่กับกิจกรรมท่องเที่ยว และมีการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แฉ ปุ๋ม ปนัดดา เที่ยวญี่ปุ่นบิน business class
Ramida Padsasai

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง 34 ทริปยังไม่ใช่หลักฐานว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว การตรวจสอบต้องอาศัยเอกสารชำระเงิน รายการเดินบัญชี และข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจะระบุที่มาของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้

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ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการเดินทางทั้ง 34 ทริปเกี่ยวข้องกับเงินของมูลนิธิองค์กรทำดีหรือไม่ และยังไม่พบคำชี้แจงเฉพาะประเด็นจำนวนทริปและค่าโดยสารทั้งหมดจากบุ๋ม ปนัดดา ในข้อมูลที่ตรวจสอบได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 14:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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