จุดจบแอคหลุม! Facebook จ่อลบ “โปรไฟล์เพิ่มเติม” 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล
จุดจบแอคหลุม! Facebook เตรียมลบ “โปรไฟล์เพิ่มเติม” แบบถาวร 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล ย้ำไม่กระทบบัญชีหลัก
กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างในโลกโซเชียล หลังจากที่ Facebook ประกาศเตรียมลบ “โปรไฟล์เพิ่มเติม” ออกจากระบบอย่างถาวรหลังวันที่ 14 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโปรไฟล์หลักซึ่งเป็นโปรไฟล์แรกที่สร้างตอนสมัครใช้งาน ทั้งนี้ ทางแพลตฟอร์มแนะนำให้ผู้ใช้เร่งจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว
สำหรับผู้ที่ใช้โปรไฟล์เพิ่มเติมเป็น “ผู้ดูแลกลุ่ม” จะต้องรีบมอบหมายสิทธิ์ให้โปรไฟล์หลักเป็นผู้ดูแลแทน หากพ้นกำหนดกลุ่มจะถูกหยุดการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้ดูแลใหม่ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถย้ายเพื่อน กลุ่ม และเพจ ไปยังโปรไฟล์หลักได้ โดยเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบการเชื่อมต่อ” เพื่อเลือกเพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกลุ่ม หรือกดติดตามเพจใหม่
ในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูล ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดสำเนาของโปรไฟล์เพิ่มเติมเก็บไว้ได้ก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบถาวร โดยต้องทำคำขอแยกกันทีละโปรไฟล์ ซึ่งระบบอาจใช้เวลาเตรียมข้อมูลสักระยะ จึงควรส่งคำขอล่วงหน้าผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
- สลับไปยังโปรไฟล์เพิ่มเติม เลือกเมนู “การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว” > “การตั้งค่า”
- ไปที่ส่วนข้อมูลและสิทธิ์การอนุญาต เลือก “ส่งออกข้อมูลของคุณ” แล้วกด “สร้างการส่งออก”
- เลือกโปรไฟล์ เลือกรูปแบบการส่งออกไปยังอุปกรณ์หรือบริการภายนอก เลือกข้อมูล และกดสร้าง
ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนที่ถูกรวบรวมจากโปรไฟล์เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลด้านการโฆษณา ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ผ่านฟีเจอร์การส่งออกข้อมูลจากฝั่ง “โปรไฟล์หลัก” เท่านั้น ผู้ใช้จึงควรตรวจสอบและดำเนินการส่งออกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่ระบบจะทำการล้างข้อมูลอย่างถาวร
ที่มา: Facebook
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
- Meta เริ่มเก็บค่าส่องสตอรี่ แบบไม่ระบุตัวตน พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ เริ่มต้น 2.99 เหรียญ
- ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android