พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูรร.อนุบาลสบปราบ ไร้ลมหายใจในรถ หลังขาดการติดต่อ 5 วัน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 17.15 น. ตำรวจ สภ.ลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าไปกรีดยางว่าพบรถเก๋งจอดอยู่ในพื้นที่ป่า เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูโรงเรียนอนุบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง อายุ 54 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในรถ หลังครอบครัวตามหามานาน 5 วัน
ข่าวสดรายงานว่า ครูหนึ่งออกจากบ้านใน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน จากนั้นครอบครัวติดต่อไม่ได้ จึงเข้าแจ้งความคนหายที่ สภ.เกาะคา ส่วนโรงเรียนที่ครูหนึ่งสอนอยู่ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเดียวกันบันทึกภาพครูหนึ่งแวะที่ร้านค้าในพื้นที่ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 08.05 น. ก่อนขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ต่อมาชาวบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเห็นรถคันดังกล่าวจอดอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ก่อนแจ้งให้ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของครูหนึ่ง