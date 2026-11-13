Microsoft 365 ยังล่ม ไมโครซอฟท์แจง ไม่ใช่โจมตีไซเบอร์ เซิร์ฟเวอร์กู้แล้วล่มซ้ำ
ไมโครซอฟท์ระบุว่าเหตุ Microsoft 365 ล่มทั่วโลกเกิดจากเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากหยุดให้บริการโดยไม่คาดคิด ยืนยันว่าไม่พบสัญญาณว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ ขณะที่เซิร์ฟเวอร์บางส่วนที่กู้คืนกลับมาแล้วเกิดล่มซ้ำอีกรอบ
เหตุขัดข้องเริ่มราว 01.00 น. วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับช่วงก่อนบ่ายโมงของวันพฤหัสบดีตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และลากยาวข้ามคืนมาจนถึงเวลาทำงานของคนไทย
บริษัทชี้แจงว่า “เราพบว่าภาระงานที่สูงขึ้นไม่ได้มาจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยรวม แต่มาจากการที่เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากหายไปโดยไม่คาดคิด ทำให้ภาระตกไปอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่เหลือ”
ปัญหาที่ทำให้การกู้ระบบยืดเยื้อคือ หลังไมโครซอฟท์ทยอยดึงเซิร์ฟเวอร์กลับมาให้บริการได้แล้ว เครื่องเหล่านั้นกลับหยุดตอบสนองอีกครั้ง บริษัทอธิบายว่าเกิดจากกระบวนการที่ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยทำงานหนักเกินกำลัง จนเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคำขอไม่ไหว
ไมโครซอฟท์ระบุว่ากำลังเตรียมแนวทางแก้ปัญหาจุดนี้ หากได้ผลจะค่อย ๆ ปล่อยปริมาณการใช้งานกลับเข้าระบบเพิ่มขึ้น พร้อมยอมรับว่ายังหาต้นตอที่แท้จริงไม่พบ และยังไม่ทราบว่าเหตุใดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงไม่ซิงก์ตามปกติ
บริการที่ได้รับผลกระทบตามหน้าสถานะของไมโครซอฟท์มีทั้ง Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Copilot 365, Defender, Planner, To Do, Intune, Purview และ Power BI
เว็บไซต์ Downdetector บันทึกยอดแจ้งปัญหาสูงสุดที่กว่า 120,000 ครั้งสำหรับ Outlook และกว่า 45,000 ครั้งสำหรับ Microsoft 365 ก่อนที่ยอดจะเริ่มลดลงเมื่อการกู้ระบบคืบหน้า
ผลกระทบลามไปถึงงานบริการจริง มีรายงานว่าร้านค้าเสียโอกาสขายที่ติดต่อผ่านอีเมล ผู้ป่วยเข้าถึงบริการแพทย์ทางไกลไม่ได้ และโรงเรียนทางไกลบางแห่งต้องปิดการเรียนการสอนทั้งวัน
ฝั่งภาครัฐก็โดนด้วย รัฐบาลออสเตรเลียเปิดใช้ข้อตกลงด้านไซเบอร์ที่ทำไว้กับไมโครซอฟท์ เพื่อให้ประเทศได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการกู้ระบบ โดย โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีมหาดไทย ระบุว่าไมโครซอฟท์แจ้งกับเขาว่าไม่เชื่อว่าเหตุครั้งนี้มาจากการโจมตีทางไซเบอร์
ด้านญี่ปุ่น มาซานาโอะ โอซากิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุว่าเหตุขัดข้องกระทบโครงสร้างพื้นฐานไอทีของรัฐบาล และกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนในสหรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่าผู้ใช้งานของสภาได้รับผลกระทบและวิศวกรกำลังทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์
สำหรับผู้ใช้งานในไทย องค์กรและสถาบันการศึกษาจำนวนมากใช้ Microsoft 365 เป็นระบบอีเมลและระบบประชุมหลัก ผู้ที่ส่งอีเมลไม่สำเร็จควรตรวจสอบสถานะก่อนส่งซ้ำ เพื่อเลี่ยงการส่งซ้ำซ้อนเมื่อระบบกลับมาทำงานเต็มรูปแบบ
จนถึงบ่ายวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ไมโครซอฟท์ยังไม่ประกาศว่าบริการกลับมาเป็นปกติครบทุกส่วน
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