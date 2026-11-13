สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย ขอพักโหนกระแส หลอนจนรับไม่ไหว เรื่องหนักวนในหัวแม้ตอนนอน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 14:39 น.
หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุขอพักโหนกระแส 1 วัน

หนุ่ม กรรชัย แจงสาเหตุขอพักเป็นพิธีกรโหนกระแส 1 วัน ส่งไม้ต่อให้ หมวย อริสรา เผยสาเหตุรับไม่ไหว หลอนเรื่องมูลนิธิ เห็นหน้า บุ๋ม ปนัดดา และหมาแมวจนถึงตี 3

ช่วงท้ายรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2569) หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดัง แจ้งข่าวกับแฟนรายการว่า วันนี้ขออนุญาตหยุดพักการดำเนินรายการโหนกระแสเป็นเวลา 1 วัน โดยมอบหมายให้ ดร.หมวย อริสรา กำธรเจริญ รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทน

สำหรับเนื้อหารายการโหนกระแสในวันนี้ ดร.หมวย จะรับหน้าที่สัมภาษณ์และนำเสนอเรื่องราวสลดในงานแต่งงาน กรณีเพื่อนเจ้าบ่าวทะเลาะวิวาทก่อนขับรถพุ่งชนคน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก

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หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุที่ต้องขอพักหน้าจอ ตนต้องการเว้นระยะและพักจากข่าวของมูลนิธิต่าง ๆ เมื่อคืนที่ผ่านมาตื่นขึ้นมาตอนตี 3 แล้วมองเห็นภาพใบหน้าของ บุ๋ม ปนัดดา รวมถึงภาพสุนัขและแมววิ่งวนไปมาในหัว สาบานว่าเป็นเรื่องจริง รู้สึกหลอนกับเรื่องนี้มานาน หลังทำข่าวมูลนิธิมา 2 สัปดาห์เต็ม ขนาดตอนที่ยังหลับตาอยู่ พอรู้สึกตัวเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลา

ผู้ประกาศข่าวคนดัง รู้สึกว่าช่วงนี้มีหลากหลายเรื่องราวเข้ามาพร้อมกันจนรับมือไม่ไหวจึงได้ตกลงกับ ดร.หมวย ว่าวันนี้ขอพักการทำหน้าที่ 1 วันและให้ ดร.หมวย ช่วยดำเนินรายการแทนไปก่อน

“เดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะทำเรื่องนี้ เราพักเรื่องของมูลนิธิหน่อย เพราะเมื่อคืนเอาจริง ๆ ตื่นมาตี 3 เห็นเป็นหน้าบุ๋มกับหน้าหมาแมวมันวิ่งกันปุ๊บๆๆ นี่เรื่องจริง สาบานเรื่องจริงซีเรียสมาก หลอน 2 อาทิตย์แล้วคือหลอนจริง ๆ คุณผู้ชม หลับ ๆ อยู่ ยังไม่ทันลืมตา พอมันรู้สึกตัวเรื่องนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวมากเลย

วันนี้ขออนุญาตโหนกระแสผมขอพัก 1 วันก็แล้วกัน เดี๋ยวพี่หมวยทำ ไม่ไหวหลอนนะ เมื่อกี้ตกลงกันแล้วบอกพี่หมวยทำแล้วกันวันนี้ เพราะว่าพี่รับไม่ไหว หลากหลายเรื่องเหลือเกิน”

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หนุ่ม กรรชัย หลอนเรื่องบุ๋มและหมาแมวหลังทำเรื่องมูลนิธิ
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3
หนุ่ม กรรชัย ขอเบรกโหนกระแส 1 วัน
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 14:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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