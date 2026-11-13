สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 13:54 น.
สะเทือนใจ "นุ๊ก ธนดล" โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ "คุณย่าเข่ง" จากไปไม่มีวันกลับ

สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ ทั้งแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการแห่ให้กำลังใจล้นหลาม

แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดัง “นุ๊ก ธนดล” ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต หลังออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า “คุณย่าเข่ง” บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งได้จากไปอย่างสงบ ซึ่งสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก

โดยหนุ่มนุ๊กได้โพสต์คลิปวิดีโอแห่งความทรงจำขณะอยู่เคียงข้างคุณย่า พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกสุดสะเทือนใจผ่านข้อความว่า “ย่าไม่อยู่กับผมแล้วนะครับ #ย่าเข่ง” นอกจากนี้ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายว่า “รูปและคลิปสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายกับย่า” และ “อย่างน้อย ย่าก็ได้ดู สิงโตลำซิ่ง”

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โพสต์ของ นุ๊ก ธนดล แจ้งข่าวสูญเสีย
FB/ นุ๊ก ธนดล

ขณะเดียวกัน เพื่อนพ้องศิลปินต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง โดยนุ๊กได้โพสต์ภาพพวงหรีดจากกัลยาณมิตร ทั้งคู่จิ้นสุดซี้ ป๊ายปาย โอริโอ้ รวมถึง เบิ้ล ปทุมราช และ จ๊ะ นงผณี ที่ส่งมาร่วมไว้อาลัย พร้อมกับเขียนข้อความแทนคำขอบคุณจากใจว่า “ขอบคุณพวงหรีดจากทุกๆ คนนะครับ”

FB/ นุ๊ก ธนดล
FB/ นุ๊ก ธนดล

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 13:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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