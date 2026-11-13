สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ
สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ ทั้งแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการแห่ให้กำลังใจล้นหลาม
แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดัง “นุ๊ก ธนดล” ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต หลังออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า “คุณย่าเข่ง” บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งได้จากไปอย่างสงบ ซึ่งสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยหนุ่มนุ๊กได้โพสต์คลิปวิดีโอแห่งความทรงจำขณะอยู่เคียงข้างคุณย่า พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกสุดสะเทือนใจผ่านข้อความว่า “ย่าไม่อยู่กับผมแล้วนะครับ #ย่าเข่ง” นอกจากนี้ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายว่า “รูปและคลิปสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายกับย่า” และ “อย่างน้อย ย่าก็ได้ดู สิงโตลำซิ่ง”
ขณะเดียวกัน เพื่อนพ้องศิลปินต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง โดยนุ๊กได้โพสต์ภาพพวงหรีดจากกัลยาณมิตร ทั้งคู่จิ้นสุดซี้ ป๊ายปาย โอริโอ้ รวมถึง เบิ้ล ปทุมราช และ จ๊ะ นงผณี ที่ส่งมาร่วมไว้อาลัย พร้อมกับเขียนข้อความแทนคำขอบคุณจากใจว่า “ขอบคุณพวงหรีดจากทุกๆ คนนะครับ”
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