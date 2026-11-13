เตือนคนใช้ไอโฟน ขอล็อกอินรัว ๆ เผลอกดโดนแฮ็กเกอร์เจาะระบบ แนะ 3 วิธีป้องกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 13:32 น.
ตำรวจไซเบอร์เตือนคนใช้ไอโฟนขอล็อคอินเผลอกดเจอแฮ็กเกอร์เจาะระบบ

ตำรวจไซเบอร์ เตือนคนใช้ไอโฟนส่งคำขอล็อกอิน Apple ID รัว ๆ หวังให้รำคาญจนเผลอกดรับ อาจโดนแฮ็กเกอร์เจาะระบบ แนะ 3 วิธีรับมือ

ผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนค่ายแอปเปิลต้องระวังตัวกันให้ดี ล่าสุด พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ หรือ “ผู้กองเติ้ล” ตำรวจไซเบอร์และนักอาชญาวิทยาคนดัง ออกมาเตือนกลโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพ โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้งานไอโฟน (iPhone) โดยเฉพาะ

รูปแบบกลโกงใหม่ ผู้ใช้งานจะพบว่าหน้าจอมีหน้าต่างแจ้งเตือน (Notification) เด้งขึ้นมาขอล็อกอินเข้า Apple ID ซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมกับแสดงแผนที่ระบุพิกัดที่ตั้งแปลกปลอม ผู้กองเติ้ลย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่า หากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ “ห้ามกดอนุญาตเด็ดขาด”

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ทางไซเบอร์เรียกว่า “MFA Bombing” (Multi-Factor Authentication Bombing) เป็นกระบวนการที่แฮ็กเกอร์ซึ่งอาจจะมีข้อมูลอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของเราอยู่ในมือแล้ว จงใจส่งคำขอเข้าสู่ระบบมาก่อกวนรัว ๆ เป้าหมายคือการสร้างความรำคาญหรือทำให้ผู้ใช้สับสน หากเหยื่อเผลอกดปุ่มอนุมัติหรือยอมรับพลาดไปเพียงครั้งเดียว จะเท่ากับการเปิดประตูให้มิจฉาชีพเจาะเข้าไปในระบบข้อมูลส่วนตัวได้ทันที

นอกจากกลโกงป๊อปอัปแจ้งเตือนแล้ว ตำรวจไซเบอร์ยังเตือนภัยเพิ่มเติมถึงกรณีที่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก Apple แล้วพยายามหลอกขอรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก ขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่านั่นคือแก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวมาอย่างแน่นอน

แนะ 3 วิธีไม่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อความปลอดภัย

ผู้กองเติ้ลได้แนะนำ 3 วิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการใช้งาน ดังนี้

1. อย่ากดปุ่ม “อนุญาต” (Allow) เด็ดขาด

หากพบหน้าต่างแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ ให้ตั้งสติและเลือกกด “ไม่อนุญาต” (Don’t Allow) ทุกครั้ง

2. ระวังสายโทรศัพท์แอบอ้าง

จำไว้เสมอว่าทาง Apple ไม่มีนโยบายโทรศัพท์ติดต่อหาผู้ใช้งานเพื่อขอรหัส OTP หรือรหัสยืนยัน 6 หลักใด ๆ ทั้งสิ้น

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3. ตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม

ผู้ใช้ควรหมั่นตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Apple ID ของตนเองอยู่เสมอ และหากพบความผิดปกติให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที

ผู้กองเติ้กเตือนภัยคนใช้ไอโฟน ห้ามกดอนุญาตล็อกเข้า Apple ID ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์
ภาพจาก Facebook : Pakrit Krittayapong
ผู้กองเติ้กเตือนภัยคนใช้ไอโฟน ห้ามกดอนุญาตล็อกเข้า Apple ID ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์ -2
ภาพจาก Facebook : Pakrit Krittayapong
เตือนคนใช้ไอโฟนเปลี่ยนรหัส
ภาพจาก Facebook : Pakrit Krittayapong

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 13:32 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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