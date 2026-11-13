สุดอาลัย ‘หมิว ลลิตา’ ภรรยา ‘กัน จอมพลัง’ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพวันแต่งงานบอกลา
หมิว ลลิตา ฝากข้อความถึงพ่อ ขอให้เดินทางปลอดภัย แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ
หมิว ลลิตา หงสะมัต ภรรยาของ กัน จอมพลัง แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมโพสต์ภาพคู่กับพ่อในวันแต่งงาน และเขียนข้อความอำลาถึงคนสำคัญของครอบครัว โดยขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดี และเดินทางอย่างปลอดภัย
ล่าสุด หมิวเผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “ลลิตา หงสะมัต” เป็นภาพความทรงจำระหว่างเธอกับคุณพ่อในวันแต่งงาน พร้อมเขียนข้อความว่า
“Rip ปะป๊าของฉันคุณตาของหมี่เกี๊ยว ขอให้ป๊าไปสู่ภพภูมิที่ดี 🙏🏻 จากกันไกลขอให้ป๊าเดินทางปลอดภัย”
หลังเผยแพร่โพสต์ มีผู้ติดตามและคนรู้จักเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้หมิวและครอบครัว อาทิ “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ” “เสียใจด้วยนะคะน้องหมิว” และ “ขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
สำหรับหมิว ลลิตา เป็นภรรยาของ กัน จอมพลัง และเคยประกวดนางงามบนเวที Miss Universe Thailand 2024 ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2563 และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อ น้องหมี่เกี๊ยว ซึ่งหมิวกล่าวถึงในข้อความอำลาคุณพ่อด้วย
ทั้งนี้ หมิวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ รวมถึงกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล
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