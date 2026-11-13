สุดอาลัย ‘หมิว ลลิตา’ ภรรยา ‘กัน จอมพลัง’ สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพวันแต่งงานบอกลา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 12:38 น.
สุดอาลัย 'หมิว ลลิตา' ภรรยา 'กัน จอมพลัง' สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพวันแต่งงานบอกลา

หมิว ลลิตา ฝากข้อความถึงพ่อ ขอให้เดินทางปลอดภัย แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ

หมิว ลลิตา หงสะมัต ภรรยาของ กัน จอมพลัง แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมโพสต์ภาพคู่กับพ่อในวันแต่งงาน และเขียนข้อความอำลาถึงคนสำคัญของครอบครัว โดยขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดี และเดินทางอย่างปลอดภัย

ล่าสุด หมิวเผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “ลลิตา หงสะมัต” เป็นภาพความทรงจำระหว่างเธอกับคุณพ่อในวันแต่งงาน พร้อมเขียนข้อความว่า

โฆษณา

“Rip ปะป๊าของฉันคุณตาของหมี่เกี๊ยว ขอให้ป๊าไปสู่ภพภูมิที่ดี 🙏🏻 จากกันไกลขอให้ป๊าเดินทางปลอดภัย”

ภรรยากันจอมพลัง โพสต์ข่าวเศร้า
หมิว จอมพลัง

หลังเผยแพร่โพสต์ มีผู้ติดตามและคนรู้จักเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้หมิวและครอบครัว อาทิ “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ” “เสียใจด้วยนะคะน้องหมิว” และ “ขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”

สำหรับหมิว ลลิตา เป็นภรรยาของ กัน จอมพลัง และเคยประกวดนางงามบนเวที Miss Universe Thailand 2024 ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2563 และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อ น้องหมี่เกี๊ยว ซึ่งหมิวกล่าวถึงในข้อความอำลาคุณพ่อด้วย

ทั้งนี้ หมิวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ รวมถึงกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 12:38 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ เลือกชั้นไหนดี? รู้จักความคุ้มครองและวิธีเปรียบเทียบเบี้ย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
เลือกบริษัทรับทำ SEO อย่างไร

เช็กลิสต์เลือกบริษัทรับทำ SEO ให้ตอบโจทย์ธุรกิจปี 2027

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน

เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่ ท่องเที่ยว

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้ เลขเด็ด

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &#8220;บุญรอดหมาอ่าวไทย&#8221; ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ ข่าว

เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์ ข่าว

ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค้นบ้านสารวัตรซัว ข่าวการเมือง

ปิดคดี สารวัตรซัว อัยการไม่ฟ้อง ข้อหาเว็บพนันออนไลน์-อั้งยี่ สั่งงดจับกุมตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว ข่าวการเมือง

เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; เชียร์สุดตัว! หนุน &quot;ทิม คุก&quot; นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เชียร์สุดตัว! หนุน “ทิม คุก” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง &quot;ฮวังจางลี&quot; ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี บันเทิง

สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง “ฮวังจางลี” ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี แจงเส้นเงิน 36 ล้าน ข่าว

องุ่น เหรัญญิก แจงเงิน 36 ล้าน เพิ่งรู้มูลนิธิมีเงินมหาศาล ช็อกของบริจาคถูกทิ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ &quot;เจนเซน หวง&quot; ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ “เจนเซน หวง” ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยมูลนิธิไทยนาคามีเงิน 950000 บาท ข่าว

เปิดยอดเงิน ‘เปิ้ล นาคร’ มูลนิธิไทยนาคา เผยมีแค่นี้ ยันโปร่งใส ไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง &#039;พล.อ.ประยุทธ์&#039; รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ข่าวการเมือง

มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่ บันเทิง

เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ระหว่างถูกควบคุมตัว ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันแรก บันเทิง

วันแรก เปิดให้เยี่ยม “บุ๋ม ปนัดดา” เผยชื่อแม่-ลูกสาว บุคคลปริศนาอีก 1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังแต่งตั้งไม่ได้! มีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม กกต. เร่งสอบใน 30 วัน ข่าว

ยังแต่งตั้งไม่ได้! มีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม กกต. เร่งสอบใน 30 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้ ข่าว

“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบ ธนสร ผู้ประกาศช่อง 3 เสียงหายขณะอ่านข่าวพระราชสำนัก ข่าว

กบ ธนสร เล่านาทีเสียงหาย ขณะอ่านข่าวในพระราชสำนัก รู้สาเหตุแห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2569 ออกรถ ย้ายบ้าน แต่งงานได้ไหม ดูดวง

ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2569 ออกรถ ย้ายบ้าน แต่งงานได้ไหม เช็กฤกษ์ไทย ต่างจากฝรั่งอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นศ.สุดทน เจ้าของหอพัก ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก ข่าว

นศ.สุดทน เจ้าของหอพัก ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก ข่าวต่างประเทศ

SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย ข่าวดารา

เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ &#039;กลัวอะไร&#039; หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป ข่าว

ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ ‘กลัวอะไร’ หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจิตรเจ้าพระยา 2569 วันจุดพลุ โดรน เที่ยวกรุงเทพฯ ริมน้ำยามค่ำคืน จุดดูฟรี ท่องเที่ยว

วิจิตรเจ้าพระยา 2569 วันจุดพลุ โดรน เที่ยวกรุงเทพฯ ริมน้ำยามค่ำคืน จุดดูฟรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ