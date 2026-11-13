เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 12:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 12:27 น.
เอ๊าะ กีรติ เตรียมชี้แจงปมจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา ตร.จ่อสอบ 14 คน

พุทธ อภิวรรณ เผยตำรวจพบเส้นเงินค่าทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน ตั้งข้อสงสัยนำเงินมูลนิธิไปใช้เที่ยวหรือไม่

เอ๊าะ กีรติ เทพธัญญ์ นักแสดงและพิธีกร เตรียมชี้แจงกรณีบริษัททัวร์ของตนเป็นผู้จัดทริปญี่ปุ่นให้ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลัง พุทธ อภิวรรณ เปิดเผยว่าตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินจากมูลนิธิองค์กรทำดีที่อาจเชื่อมโยงกับค่าเดินทาง พร้อมเตรียมเรียกผู้ร่วมทริปทั้ง 14 คน และบริษัททัวร์เข้าให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประเด็นนี้ถูกเปิดเผยผ่านรายการ Phutta Talk โดย พุทธ อภิวรรณ นำภาพการเดินทางของบุ๋มและคณะไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 ตุลาคม 2569 มาเปิดเผย พบว่าทริปมีผู้ร่วมเดินทาง 14 คน และมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายแห่ง รวมถึงสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan) ในเมืองโอซาก้า

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พุทธตั้งข้อสังเกตว่า การเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมด้านกู้ภัย ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ถึง 2 วัน แต่คณะกลับเดินทางนานถึง 6 วัน จึงเกิดคำถามว่าค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นการท่องเที่ยว ทั้งค่าอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ นำเงินจากมูลนิธิองค์กรทำดีมาใช้หรือไม่

เอ๊าะ กีรติ ชี้แจง ปมทริปญี่ปุ่น บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก : IG/kt_tt24

ผู้ประกาศข่าวระบุว่า ได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าพบเส้นทางการเงินของมูลนิธิที่เชื่อมโยงกับการซื้อทัวร์ญี่ปุ่นแล้ว โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อแยกค่าใช้จ่ายในการอบรมออกจากกิจกรรมท่องเที่ยวส่วนตัว

นอกจากนี้ พุทธยังกล่าวว่า ตำรวจเตรียมเรียกผู้ร่วมเดินทางทั้ง 14 คนเข้าสอบปากคำ และมีการออกหมายเรียกบริษัททัวร์ที่รับจัดการเดินทาง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง จำนวนเงิน และที่มาของเงินที่ใช้ชำระค่าทริป

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สำหรับบริษัททัวร์ที่ถูกกล่าวถึง พุทธเผยว่าเป็นบริษัทของ เอ๊าะ กีรติ ซึ่งทางรายการได้ติดต่อสอบถามเจ้าตัวแล้ว โดยเอ๊าะยืนยันว่าบริษัทของตนเป็นผู้จัดทริปญี่ปุ่นให้คณะของบุ๋มจริง และแจ้งว่าจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง

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อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้จัดทริปไม่ได้หมายความว่าบริษัททัวร์หรือผู้ร่วมเดินทางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารการจอง รายการชำระเงิน และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายก่อนสรุปข้อเท็จจริง

พุทธยังเปิดเผยหลักฐานการโอนเงินบริจาคของตนเองจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 โดยระบุวัตถุประสงค์ในรายการโอนว่า “ช่วยน้ำท่วม กทม.” ซึ่งเป็นช่วงก่อนคณะของบุ๋มเดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ 2 สัปดาห์

ตำรวจพบเส้นเงินค่าทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน
ภาพจาก : FB/CSI LA
เจ้าตัวแสดงความเห็นว่า หากตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปใช้กับการท่องเที่ยวส่วนตัวจริง ก็ถือเป็นการใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคตั้งใจไว้

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ก่อนหน้านี้ พุทธเคยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เกี่ยวกับเงินที่ตนเคยบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดีรวม 800,000 บาท ขณะที่ตำรวจกำลังขยายผลตรวจสอบบัญชีรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ

สำหรับประเด็นทริปญี่ปุ่น ขณะนี้ยังไม่มีผลสอบสวนยืนยันว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดถูกจ่ายด้วยเงินบริจาค หรือมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงยังต้องรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเอ๊าะ กีรติ และผู้เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 12:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 12:27 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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