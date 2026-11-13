“พระพยอม” สวดยับ “บุ๋ม ปนัดดา” การกระทำชั่วช้า เงินจากศรัทธา ไม่ใช่บำเรอสุขส่วนตัว
“พระพยอม” สวดยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ซัดการกระทำชั่วช้า สติปัญญาต่ำมาก ย้ำเงินจากศรัทธา ไม่ใช่ใช้บำเรอความสุขส่วนตัว
พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ออกมาเทศนาแสดงความเห็นกรณีมหากาพย์เงินบริจาค 800 ล้านบาท ของ “มูลนิธิองค์กรทำดี” ที่มีชื่อของ “บุ๋ม ปนัดดา” เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยชี้ว่าเหตุการณ์นี้สั่นคลอนความศรัทธาของสังคม และทำให้วัดรวมถึงมูลนิธิที่ทำงานสุจริตต้องพลอยรับผลกระทบไปด้วย
ข่าวฉาวที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนเริ่มหวาดระแวงและไม่มั่นใจว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือยอดเงินบริจาคของวัดสวนแก้วลดลงอย่างน่าตกใจ จากเดิมที่มีญาติโยมโอนเงินทำบุญเฉลี่ยวันละ 3,000 บาท ปัจจุบันร่วงเหลือเพียงวันละประมาณ 1,000 บาท หรือหายไปถึง 2 ใน 3
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีนี้ถือเป็นเวรกรรมหรือไม่ พระพยอมตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนว่า “เป็นความชั่วช้า ที่เปี่ยมไปด้วยความงกและความโลภ!” การนำเงินบริจาคไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือศัลยกรรม ถือเป็นการกระทำที่สติปัญญาต่ำมาก และไม่คำนึงถึงเจตนาของญาติโยมที่อุตส่าห์ตั้งใจบริจาคมาช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากนี้ พระพยอมยังได้ยกสุภาษิตจีนมาเปรียบเปรยอย่างเจ็บแสบว่า “คนจะดีล้ำเลิศเพราะรู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ ส่วนคนที่ต่ำทรามที่สุดคือคนที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ” พร้อมย้ำว่าเงินทุกบาทมาจากศรัทธาและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จึงไม่ควรถูกนำไปใช้บำเรอความสุขส่วนตัว
สำหรับการที่รัฐปูพรมตรวจสอบมูลนิธิต่างๆ พระพยอมมองว่าเป็นโอกาสดีในการคัดกรองผู้ที่แฝงตัวมาหาผลประโยชน์ แต่อย่าเหมารวมว่าทุกมูลนิธิจะมีปัญหา พร้อมแนะให้ภาครัฐและสื่อช่วยนำเสนอข้อมูลของมูลนิธิที่โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสามารถบริจาคได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
ในตอนท้าย พระพยอมฝากเตือนผู้บริหารมูลนิธิให้ยึดมั่นอุดมการณ์ และฝากคติธรรมถึงญาติโยมให้พิจารณาเลือกทำบุญกับองค์กรที่เชื่อมั่นได้ โดยทิ้งท้ายประโยคสำคัญว่า “อย่าปล่อยให้ความไม่ดี หรือความเลวของคนบางคน มาปิดกั้นความตั้งใจในการทำความดีของเรา”
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