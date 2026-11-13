ปิดคดี สารวัตรซัว อัยการไม่ฟ้อง ข้อหาเว็บพนันออนไลน์-อั้งยี่ สั่งงดจับกุมตัว
อัปเดตคดี สารวัตรซัว พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องข้อหาเว็บพนันออนไลน์และอั้งยี่ สั่งงดจับกุมตัวพร้อมพวกรวม 14 ราย ล
ความคืบหน้าคดีอื้อฉาวที่เคยเป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศอย่างกรณีของ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือ สารวัตรซัว อดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ล่าสุดมีความชัดเจนทางกฎหมายออกมาแล้วว่าเจ้าตัวพ้นข้อกล่าวหาในคดีเว็บพนันออนไลน์และอั้งยี่อย่างเป็นทางการ
อ้างอิงจากสำนักข่าวอิสรา เผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ปรึกษากฎหมายของ พ.ต.ท.วสวัตติ์ ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อมูลทางคดีไปยังสำนักข่าวอิศรา เพื่อยืนยันสถานะทางกฎหมายของลูกความ ระบุว่าพนักงานอัยการได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง พ.ต.ท.วสวัตติ์ ในความผิดฐานเป็นหัวหน้าอั้งยี่ และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมกันนี้ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้งดการจับกุมตัว พ.ต.ท.วสวัตติ์ รวมถึงผู้ต้องหาในกลุ่มเดียวกันรวมทั้งหมด 14 คน ขณะเดียวกัน ในส่วนของคดีที่ นายธีรพงศ์ หรือ จิ๋ว ทองสุวรรณ กับพวกรวม 4 คน ตกเป็นจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ศาลก็ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 และคดีถึงที่สุดแล้ว
สำหรับจุดเริ่มต้นของมหากาพย์คดีนี้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาเปิดโปงแฉข้อมูลว่า สารวัตรซัว เป็นเจ้าของเครือข่ายบ่อนพนันออนไลน์รายใหญ่และมีธุรกิจในเครือหลายบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท
กระแสข่าวดังกล่าวส่งผลให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น มีคำสั่งให้ พ.ต.ท.วสวัตติ์ ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยเหตุผลขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันควร พร้อมมอบหมายให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจในเครือข่ายเป็นต่อกรุ๊ป ซึ่งพบว่ามีชื่อถือหุ้นและเป็นกรรมการอย่างน้อย 19 บริษัท ก่อนที่กระบวนการยุติธรรมจะตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและนำไปสู่คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของอัยการในที่สุด
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