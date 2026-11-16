ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พ.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล ถ่ายทอดสด 09.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 08:00 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พ.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล ถ่ายทอดสด 09.30 น.

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำเดือนพฤศจิกายน ผู้ฝากสามารถติดตามผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 4 ตัว และรางวัลพิเศษของสลากแต่ละชุด โดยปกติธนาคารจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผ่าน Facebook และ YouTube ของ ธ.ก.ส.

การออกรางวัลงวดนี้มีสลากออมทรัพย์หลายชุดที่อยู่ระหว่างการออกรางวัล โดยเฉพาะสลากชุดขุนแผนมรกต ซึ่งมีรางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้านบาท สลากชุดกระด้งทอง กระพ้อมทอง และทวีสินชุดมรกต ที่มีรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท รวมถึงสลากดิจิทัล Plus หน่วยละ 50 บาท ซึ่งเริ่มออกรางวัลครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังประกาศรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทองในเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท รวมมูลค่า 5 ล้านบาท ผู้ฝากสามารถติดตามผลการออกรางวัลทั้งหมดได้ตามรายการต่อไปนี้

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ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

รางวัลที่ 1 เลข 7 หลัก

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลนี้เป็นหมายเลขหลักที่ใช้ตรวจรางวัลของสลากออมทรัพย์หลายชุด แต่ผู้ได้รับรางวัลต้องมีหมวดสลากตรงตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลที่ 2 จำนวน 3 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลที่ 2 เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง จำนวน 2 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลที่ 4 จำนวน 20 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

ผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัว

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

ผลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 หมายเลข

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ

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รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลพิเศษสลาก ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง 5 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ประกาศออกรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดของสลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทองในเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท โดยต้องตรวจสอบทั้งหมวดสลากและหมายเลขที่ถูกรางวัล

รางวัลพิเศษที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลพิเศษที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลพิเศษที่ 3 มูลค่า 1,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลพิเศษที่ 4 มูลค่า 1,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

รางวัลพิเศษที่ 5 มูลค่า 1,000,000 บาท

รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2569

ธ.ก.ส. มีช่องทางถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร โดยการออกรางวัลงวดก่อนหน้าเริ่มเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 11.00 น. สำหรับงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน สามารถติดตามช่องทางถ่ายทอดสดได้ดังนี้

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ผู้ฝากยังสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.baac.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น

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วิธีตรวจสลาก ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์และแอป BAAC Mobile

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสด สามารถตรวจสอบผลสลากออมทรัพย์ย้อนหลังหรือค้นหาหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. ได้ดังนี้

  1. เว็บไซต์ตรวจผลรางวัล ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/lottery-results
  2. ระบบตรวจรางวัลแบบเรียงเบอร์ https://www.baac.or.th/lottery-results/manual
  3. แอปพลิเคชัน BAAC Mobile
  4. LINE Official Account @baacfamily

เมื่อเข้าสู่ระบบตรวจรางวัล ให้เลือกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จากนั้นเลือกชุดสลากที่ฝากไว้และกรอกหมายเลขสลากเพื่อค้นหาผลรางวัล โดยต้องตรวจสอบทั้งหมายเลข หมวดสลาก และครั้งที่ออกรางวัลให้ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล ธ.ก.ส. จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่ผูกกับทะเบียนสลากโดยอัตโนมัติในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Contact Center โทร. 02 555 0555

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 08:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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