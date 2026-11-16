ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พ.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล ถ่ายทอดสด 09.30 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำเดือนพฤศจิกายน ผู้ฝากสามารถติดตามผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 4 ตัว และรางวัลพิเศษของสลากแต่ละชุด โดยปกติธนาคารจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผ่าน Facebook และ YouTube ของ ธ.ก.ส.
การออกรางวัลงวดนี้มีสลากออมทรัพย์หลายชุดที่อยู่ระหว่างการออกรางวัล โดยเฉพาะสลากชุดขุนแผนมรกต ซึ่งมีรางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้านบาท สลากชุดกระด้งทอง กระพ้อมทอง และทวีสินชุดมรกต ที่มีรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท รวมถึงสลากดิจิทัล Plus หน่วยละ 50 บาท ซึ่งเริ่มออกรางวัลครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังประกาศรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทองในเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท รวมมูลค่า 5 ล้านบาท ผู้ฝากสามารถติดตามผลการออกรางวัลทั้งหมดได้ตามรายการต่อไปนี้
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล
รางวัลที่ 1 เลข 7 หลัก
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลนี้เป็นหมายเลขหลักที่ใช้ตรวจรางวัลของสลากออมทรัพย์หลายชุด แต่ผู้ได้รับรางวัลต้องมีหมวดสลากตรงตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลที่ 2 จำนวน 3 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลที่ 2 เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง จำนวน 2 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลที่ 4 จำนวน 20 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
ผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัว
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
ผลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 หมายเลข
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลพิเศษสลาก ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง 5 ล้านบาท
ธ.ก.ส. ประกาศออกรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดของสลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทองในเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท โดยต้องตรวจสอบทั้งหมวดสลากและหมายเลขที่ถูกรางวัล
รางวัลพิเศษที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลพิเศษที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลพิเศษที่ 3 มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลพิเศษที่ 4 มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
รางวัลพิเศษที่ 5 มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลาก ธ.ก.ส.
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2569
ธ.ก.ส. มีช่องทางถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร โดยการออกรางวัลงวดก่อนหน้าเริ่มเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 11.00 น. สำหรับงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน สามารถติดตามช่องทางถ่ายทอดสดได้ดังนี้
- Facebook ธกส BAAC Thailand: https://www.facebook.com/baacthailand/
- Facebook ธกส บริการด้วยใจ: https://www.facebook.com/baacservicemind/
- YouTube BAAC Thailand: https://www.youtube.com/results?search_query=BAAC+Thailand
ผู้ฝากยังสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.baac.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
วิธีตรวจสลาก ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์และแอป BAAC Mobile
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสด สามารถตรวจสอบผลสลากออมทรัพย์ย้อนหลังหรือค้นหาหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. ได้ดังนี้
- เว็บไซต์ตรวจผลรางวัล ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/lottery-results
- ระบบตรวจรางวัลแบบเรียงเบอร์ https://www.baac.or.th/lottery-results/manual
- แอปพลิเคชัน BAAC Mobile
- LINE Official Account @baacfamily
เมื่อเข้าสู่ระบบตรวจรางวัล ให้เลือกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จากนั้นเลือกชุดสลากที่ฝากไว้และกรอกหมายเลขสลากเพื่อค้นหาผลรางวัล โดยต้องตรวจสอบทั้งหมายเลข หมวดสลาก และครั้งที่ออกรางวัลให้ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารกำหนด
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล ธ.ก.ส. จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่ผูกกับทะเบียนสลากโดยอัตโนมัติในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Contact Center โทร. 02 555 0555
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้
- อัปเดตหวย ธ.ก.ส. 16 ต.ค. 69 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด
- หวยสัญจรตาก ออกวันไหน เช็กวันออกรางวัล งวดธันวาคม 2569