ตรวจหวยออมสิน 16 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสด สลากออมสินพิเศษ 1 ปี 5 ปี รางวัลใหญ่ 10 ล้าน
ตรวจหวยออมสิน งวดวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 100 บาท และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี หน่วยละ 500 บาท ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. ผ่าน Facebook Live ช่อง 9 MCOT และเพจ GSB Society ผู้ฝากสามารถตรวจผลสลากออมสินทุกรางวัลได้ที่นี่
สำหรับการออกรางวัลงวดนี้ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย 4 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ส่วนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดการออกรางวัลแตกต่างกัน
ตรวจหวยออมสิน 16 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี
ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 100 บาท มีรายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 150 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 40 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
หมายเหตุ อัตราเงินรางวัลข้างต้นเป็นของสลากออมสินพิเศษ 1 ปี รุ่นปัจจุบัน โดยสลากต่างงวดอาจมีอัตราเงินรางวัลเลขท้ายแตกต่างกัน ผู้ฝากควรตรวจสอบตามงวดสลากที่ถืออยู่
ตรวจหวยออมสิน 16 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี หน่วยละ 500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลที่ 2 ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 120 บาท
รอประกาศผลสลากออมสิน
ทั้งนี้ การตรวจรางวัลที่ 1 ของสลากออมสินทั้งสองประเภท ต้องตรวจสอบหมายเลขสลากพร้อมงวดและหมวดอักษรตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 พฤศจิกายน 2569
ธนาคารออมสินกำหนดการถ่ายทอดสดการออกรางวัล ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยแบ่งช่วงเวลาตามประเภทสลาก ดังนี้
เวลา 10.30 ถึง 11.20 น.
- ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 100 บาท
เวลา 11.30 ถึง 12.00 น.
- ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี หน่วยละ 500 บาท
สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- Facebook ธนาคารออมสิน GSB Society: https://www.facebook.com/GSBSociety
- Facebook ช่อง 9 MCOT: https://www.facebook.com/9mcot/
วิธีตรวจสลากออมสินผ่านเว็บไซต์และแอป MyMo
หลังธนาคารประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผู้ฝากสามารถตรวจสอบหมายเลขสลากที่ถูกรางวัลได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยเลือกเมนูผลการออกรางวัล จากนั้นเลือกประเภทสลากและวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถืออยู่
ช่องทางตรวจผลรางวัล ได้แก่
- เว็บไซต์ผลการออกรางวัลธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/personal/gsb-lottery-result/
- ระบบตรวจรางวัลสลากออมสิน https://psc.gsb.or.th/
- แอปพลิเคชัน MyMo สำหรับผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล
สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ผูกไว้ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล ตามเงื่อนไขของสลากแต่ละประเภท โดยผู้ฝากไม่จำเป็นต้องนำสลากไปขึ้นเงินที่สาขา
นอกจากนี้ ผู้ฝากควรตรวจสอบว่าสลากยังมีสิทธิรับรางวัลในวันออกรางวัลหรือไม่ เนื่องจากสลากที่ถอนคืนในวันที่ออกรางวัลจะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลตามเงื่อนไขของธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้ฝากสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน โทร. 1115 หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th
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