เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:34 น.
เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้ประชาชนตรวจสอบใบอนุญาต ทนายความ สถานะการเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงถูกแอบอ้างเป็นทนายความ

ก่อนว่าจ้างทนายความหรือโอนเงินค่าบริการ ประชาชนสามารถเข้าเว็บไซต์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เมนู “ตรวจสอบใบอนุญาต” ได้แล้ว โดยขณะนี้ระบบอยู่ในช่วงเปิดทดสอบ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตทนายความและสถานะการเป็นสมาชิกได้ด้วยตัวเอง

ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์บริการทางกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ประชาชนยังตรวจสอบได้ยากว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นทนายความได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่ สภาทนายความจึงพัฒนาระบบนี้เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรงก่อนตัดสินใจใช้บริการ

โฆษณา

เช็กสถานะทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตได้ก่อนว่าจ้าง สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว

วิธีเข้าเช็กสถานะทนายความออนไลน์

  1. เข้าเว็บไซต์ทางการของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.lawyerscouncil.or.th/
  2. ไปที่หัวข้อ “บริการประชาชน” แล้วเลือก ตรวจสอบใบอนุญาต (คลิก)
  3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบขอ แล้วตรวจว่ารายละเอียดและสถานะที่แสดงตรงกับบุคคลที่กำลังติดต่อหรือไม่

ผลค้นแสดง สถานะ ณ เวลาที่ตรวจสอบ ซึ่งอาจเปลี่ยนได้ภายหลัง เช่น เมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาตหรือมีคำสั่งทางวินัย หากต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานอ้างอิง ควรขอหนังสือรับรองจากสภาทนายความโดยตรง ส่วนกรณีที่ค้นไม่พบหรือข้อมูลไม่ตรงกัน ควรสอบถามสภาทนายความก่อนสรุปว่าบุคคลนั้นไม่มีใบอนุญาต

 

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
เพจ &#8220;บุญรอดหมาอ่าวไทย&#8221; ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์

ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่ ท่องเที่ยว

ลอยกระทงกรุงเทพ 2569 สวนสาธารณะ 35 แห่ง ลอยได้ถึงเที่ยงคืน เช็กรายชื่อที่นี่

8 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้ เลขเด็ด

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดแนวทางล่าสุดก่อนหวยออกจันทร์นี้

11 นาที ที่แล้ว
เพจ &#8220;บุญรอดหมาอ่าวไทย&#8221; ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ ข่าว

เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

18 นาที ที่แล้ว
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์ ข่าว

ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์

20 นาที ที่แล้ว
สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง &quot;ฮวังจางลี&quot; ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี บันเทิง

สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง “ฮวังจางลี” ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี แจงเส้นเงิน 36 ล้าน ข่าว

องุ่น เหรัญญิก แจงเงิน 36 ล้าน เพิ่งรู้มูลนิธิมีเงินมหาศาล ช็อกของบริจาคถูกทิ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด 13 อาถรรพ์หรือให้โชค? ตรวจสถิติหวยรัฐบาลก่อนงวด 16 พฤศจิกายน 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ &quot;เจนเซน หวง&quot; ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ “เจนเซน หวง” ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยมูลนิธิไทยนาคามีเงิน 950000 บาท ข่าว

เปิดยอดเงิน ‘เปิ้ล นาคร’ มูลนิธิไทยนาคา เผยมีแค่นี้ ยันโปร่งใส ไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง &#039;พล.อ.ประยุทธ์&#039; รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ข่าวการเมือง

มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่ บันเทิง

เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ระหว่างถูกควบคุมตัว ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันแรก บันเทิง

วันแรก เปิดให้เยี่ยม “บุ๋ม ปนัดดา” เผยชื่อแม่-ลูกสาว บุคคลปริศนาอีก 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังแต่งตั้งไม่ได้! มีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม กกต. เร่งสอบใน 30 วัน ข่าว

ยังแต่งตั้งไม่ได้! มีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม กกต. เร่งสอบใน 30 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้ ข่าว

“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบ ธนสร ผู้ประกาศช่อง 3 เสียงหายขณะอ่านข่าวพระราชสำนัก ข่าว

กบ ธนสร เล่านาทีเสียงหาย ขณะอ่านข่าวในพระราชสำนัก รู้สาเหตุแห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2569 ออกรถ ย้ายบ้าน แต่งงานได้ไหม ดูดวง

ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2569 ออกรถ ย้ายบ้าน แต่งงานได้ไหม เช็กฤกษ์ไทย ต่างจากฝรั่งอย่างไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นศ.สุดทน เจ้าของหอพัก ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก ข่าว

นศ.สุดทน เจ้าของหอพัก ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก ข่าวต่างประเทศ

SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย ข่าวดารา

เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ &#039;กลัวอะไร&#039; หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป ข่าว

ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ ‘กลัวอะไร’ หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจิตรเจ้าพระยา 2569 วันจุดพลุ โดรน เที่ยวกรุงเทพฯ ริมน้ำยามค่ำคืน จุดดูฟรี ท่องเที่ยว

วิจิตรเจ้าพระยา 2569 วันจุดพลุ โดรน เที่ยวกรุงเทพฯ ริมน้ำยามค่ำคืน จุดดูฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 13 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 400 บาท ทองแท่งขาย 62,800 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Microsoft 365 ล่มทั่วโลก ข่าว

Microsoft 365 ล่มทั่วโลก Outlook ใช้ไม่ได้ ไมโครซอฟท์เร่งกู้ระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ รู้ความจริงถึงกับละอายใจ ข่าว

ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ รู้ความจริงถึงกับละอายใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปมทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์