เช็กตั๋วทนายออนไลน์ ตรวจใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความเปิดใช้บริการแล้ว
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้ประชาชนตรวจสอบใบอนุญาต ทนายความ สถานะการเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงถูกแอบอ้างเป็นทนายความ
ก่อนว่าจ้างทนายความหรือโอนเงินค่าบริการ ประชาชนสามารถเข้าเว็บไซต์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เมนู “ตรวจสอบใบอนุญาต” ได้แล้ว โดยขณะนี้ระบบอยู่ในช่วงเปิดทดสอบ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตทนายความและสถานะการเป็นสมาชิกได้ด้วยตัวเอง
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์บริการทางกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ประชาชนยังตรวจสอบได้ยากว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นทนายความได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่ สภาทนายความจึงพัฒนาระบบนี้เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรงก่อนตัดสินใจใช้บริการ
วิธีเข้าเช็กสถานะทนายความออนไลน์
- เข้าเว็บไซต์ทางการของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.lawyerscouncil.or.th/
- ไปที่หัวข้อ “บริการประชาชน” แล้วเลือก “ตรวจสอบใบอนุญาต (คลิก)”
- กรอกข้อมูลตามที่ระบบขอ แล้วตรวจว่ารายละเอียดและสถานะที่แสดงตรงกับบุคคลที่กำลังติดต่อหรือไม่
ผลค้นแสดง สถานะ ณ เวลาที่ตรวจสอบ ซึ่งอาจเปลี่ยนได้ภายหลัง เช่น เมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาตหรือมีคำสั่งทางวินัย หากต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานอ้างอิง ควรขอหนังสือรับรองจากสภาทนายความโดยตรง ส่วนกรณีที่ค้นไม่พบหรือข้อมูลไม่ตรงกัน ควรสอบถามสภาทนายความก่อนสรุปว่าบุคคลนั้นไม่มีใบอนุญาต