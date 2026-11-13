เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ
เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ มูลนิธิวอชด็อก สร้างภาพดูแลทุกอย่าง วอนประชาชนส่งหลักฐานโอนเงิน เตรียมดำเนินคดี
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Boonrod-บุญรอดหมาอ่าวไทย” ได้แชร์โพสต์จากเพจ “Anti WDT” เพื่อเปิดโปงเบื้องหลังเคสของ “บุญรอด” สุนัขที่เคยตกเป็นข่าวลอยคอกลางทะเลอ่าวไทยไปติดอยู่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันจนได้รับความช่วยเหลือ
โพสต์ดังกล่าวได้เผยข้อมูลว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้สร้างภาพโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่า ทางมูลนิธิเป็นผู้ดูแลและออกค่าใช้จ่ายในการรักษาสุนัขตัวนี้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าของบุญรอดเป็นผู้ออกค่ารักษาเองทุกบาททุกสตางค์ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่น่าไว้วางใจของประธานมูลนิธิคนปัจจุบันร่วมด้วย
พร้อมกันนี้ เพจบุญรอดหมาอ่าวไทย ได้ระบุข้อความว่า “ในช่วงเวลานั้น มีคนวงในออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ความคิดเห็นส่วนตัวของผม บรรยากาศในช่วงเวลานั้นเป็นไปตามข้อความที่มีการกล่าวอ้างกันว่า
- บุคคลล้มละลายจะเข้ามาตรวจสอบ
- คนที่มีงานประจำทำ กลับถูกกล่าวหาว่าไม่มีสิทธิ์นำบุญรอดไปอุปการะ
- คำถามคือ บุญรอดกลายเป็นสุนัขของมูลนิธิตั้งแต่เมื่อไหร่?
- คนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ กลับกลายเป็นฝ่ายที่อาจต้องถูกขบวนการนี้ฟ้องร้องเสียเอง
เรื่องทั้งหมดนี้ ผมอยากให้สังคมได้ย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้น และขอความช่วยเหลือจากทุกคนครับ ใครที่เคยโอนเงินบริจาคให้กับเคสบุญรอดในช่วงเวลานั้น รบกวนส่งสลิปการโอนเงินมาให้ผมด้วยครับ
ผมต้องการรวบรวมหลักฐานการรับบริจาค เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ใครมีหลักฐาน ขอความกรุณาช่วยส่งมาให้ผมด้วยครับ เรื่องนี้เราจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นตัวพิสูจน์”
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