เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:54 น.
เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ เบื้องหลัง มูลนิธิวอชด็อก หลอกลวงสร้างภาพ

เพจ “บุญรอดหมาอ่าวไทย” ย้อนเพจดังแฉ มูลนิธิวอชด็อก สร้างภาพดูแลทุกอย่าง วอนประชาชนส่งหลักฐานโอนเงิน เตรียมดำเนินคดี

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Boonrod-บุญรอดหมาอ่าวไทย” ได้แชร์โพสต์จากเพจ “Anti WDT” เพื่อเปิดโปงเบื้องหลังเคสของ “บุญรอด” สุนัขที่เคยตกเป็นข่าวลอยคอกลางทะเลอ่าวไทยไปติดอยู่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันจนได้รับความช่วยเหลือ

โพสต์ดังกล่าวได้เผยข้อมูลว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้สร้างภาพโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่า ทางมูลนิธิเป็นผู้ดูแลและออกค่าใช้จ่ายในการรักษาสุนัขตัวนี้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าของบุญรอดเป็นผู้ออกค่ารักษาเองทุกบาททุกสตางค์ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่น่าไว้วางใจของประธานมูลนิธิคนปัจจุบันร่วมด้วย

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พร้อมกันนี้ เพจบุญรอดหมาอ่าวไทย ได้ระบุข้อความว่า “ในช่วงเวลานั้น มีคนวงในออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ความคิดเห็นส่วนตัวของผม บรรยากาศในช่วงเวลานั้นเป็นไปตามข้อความที่มีการกล่าวอ้างกันว่า

  • บุคคลล้มละลายจะเข้ามาตรวจสอบ
  • คนที่มีงานประจำทำ กลับถูกกล่าวหาว่าไม่มีสิทธิ์นำบุญรอดไปอุปการะ
  • คำถามคือ บุญรอดกลายเป็นสุนัขของมูลนิธิตั้งแต่เมื่อไหร่?
  • คนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ กลับกลายเป็นฝ่ายที่อาจต้องถูกขบวนการนี้ฟ้องร้องเสียเอง

เรื่องทั้งหมดนี้ ผมอยากให้สังคมได้ย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้น และขอความช่วยเหลือจากทุกคนครับ ใครที่เคยโอนเงินบริจาคให้กับเคสบุญรอดในช่วงเวลานั้น รบกวนส่งสลิปการโอนเงินมาให้ผมด้วยครับ

ผมต้องการรวบรวมหลักฐานการรับบริจาค เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ใครมีหลักฐาน ขอความกรุณาช่วยส่งมาให้ผมด้วยครับ เรื่องนี้เราจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นตัวพิสูจน์”

FB/ Boonrod-บุญรอดหมาอ่าวไทย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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