ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบปมคดีและเรื่องเพชร ชี้เป็นเรื่องในสำนวน-เปิดเผยไม่ได้ วอนรอราชทัณฑ์ตอบปมสภาพจิตใจ เชื่อถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางเข้ามาเยี่ยมที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีตามรายงานที่มีการพูดถึงบุคคล 3 คน ซึ่งระบุว่าเป็นแม่ ลูก และมีบุคคลอื่นอีกหนึ่งคนว่าเป็นใคร ซึ่งทนายเพชรระบุว่า ตนไม่ทราบเรื่อง ถือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สามารถเปิดเผยได้
ส่วนของสภาพจิตใจทนายเพชรชี้แจงว่า ตนเองมีเวลาพูดคุยกับลูกความเพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจน ควรถามจากทางทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจในพยานหลักฐานการต่อสู้คดี หลังจากที่ตำรวจได้แถลงข่าวไปแล้ว ทนายเพชรกล่าวว่า ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมาย และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นที่ว่าปัจจุบันยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือยังยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไปหรือไม่นั้น ทนายขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียด ย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกระบวนการศาลและต้องเคารพกระบวนการยุติธรรม ตนไม่นำข้อมูลหรือเรื่องในสำนวนคดีออกมาเผยแพร่
สำหรับคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพชรว่ามีการพูดคุยเรื่องการซื้อหรือการครอบครองบ้างหรือไม่ ทนายเพชรยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่าเป็นรายละเอียดในสำนวนจึงไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความเชื่อใจในตัวลูกความว่าจะให้รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่ ทนายเพชรให้ความเห็นว่า เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าหากเขาพูดความจริงก็จะได้รับผลประโยชน์ ส่วนเรื่องความเชื่อลูกความได้มากน้อยเพียงใดนั้น ทนายเพชรระบุว่าเป็นเรื่องความลับระหว่างทนายความกับลูกความ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีการพูดคุยอะไรหรือเชื่อหรือไม่
ในช่วงท้าย ทนายของ บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันชัดเจนว่าจะยังคงทำหน้าที่ทนายความต่อไปจนถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุ๋ม ปนัดดา ร่ำไห้คิดถึงลูก เป็นห่วงมาก ‘ทนายเพชร’ ไม่ทราบ พรุ่งนี้ใครเข้าเยี่ยมบ้าง
- อาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา เริ่มเครียด-คิดถึงลูก ‘อนุวัติ’ เคลียร์ ‘ทนายเพชร’ ยันไม่ได้ใช้เป็นหมาก
- ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสู้คดี เตรียมฝากขัง บุ๋ม-ก๊อต เช้านี้ ค้านประกันตัว