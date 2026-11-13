ทนายเพชร เยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบรูปคดี เชื่อถ้าพูดความจริงจะเป็นประโยชน์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:53 น.
ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์

ทนายเพชรเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ปัดตอบปมคดีและเรื่องเพชร ชี้เป็นเรื่องในสำนวน-เปิดเผยไม่ได้ วอนรอราชทัณฑ์ตอบปมสภาพจิตใจ เชื่อถ้าพูดความจริงจะได้รับผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางเข้ามาเยี่ยมที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีตามรายงานที่มีการพูดถึงบุคคล 3 คน ซึ่งระบุว่าเป็นแม่ ลูก และมีบุคคลอื่นอีกหนึ่งคนว่าเป็นใคร ซึ่งทนายเพชรระบุว่า ตนไม่ทราบเรื่อง ถือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่วนของสภาพจิตใจทนายเพชรชี้แจงว่า ตนเองมีเวลาพูดคุยกับลูกความเพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจน ควรถามจากทางทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า

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เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจในพยานหลักฐานการต่อสู้คดี หลังจากที่ตำรวจได้แถลงข่าวไปแล้ว ทนายเพชรกล่าวว่า ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมาย และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นที่ว่าปัจจุบันยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือยังยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไปหรือไม่นั้น ทนายขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียด ย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกระบวนการศาลและต้องเคารพกระบวนการยุติธรรม ตนไม่นำข้อมูลหรือเรื่องในสำนวนคดีออกมาเผยแพร่

สำหรับคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพชรว่ามีการพูดคุยเรื่องการซื้อหรือการครอบครองบ้างหรือไม่ ทนายเพชรยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่าเป็นรายละเอียดในสำนวนจึงไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความเชื่อใจในตัวลูกความว่าจะให้รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่ ทนายเพชรให้ความเห็นว่า เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าหากเขาพูดความจริงก็จะได้รับผลประโยชน์ ส่วนเรื่องความเชื่อลูกความได้มากน้อยเพียงใดนั้น ทนายเพชรระบุว่าเป็นเรื่องความลับระหว่างทนายความกับลูกความ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีการพูดคุยอะไรหรือเชื่อหรือไม่

ในช่วงท้าย ทนายของ บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันชัดเจนว่าจะยังคงทำหน้าที่ทนายความต่อไปจนถึงที่สุด

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ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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