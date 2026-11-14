ช็อกลูกหนัง นักบอลดาวรุ่ง วัย 22 หัวใจหยุดต้นกลางสนาม เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่กี่วัน ก่อนวันเกิด
อาลัย วานิส ออนซอร์ นักฟุตบอลดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย 22 ปี เสียชีวิตกะทันหันจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกลางสนามซ้อม เผยเพิ่งแต่งงานหมาดๆ
วงการฟุตบอลฝรั่งเศสต้องพบกับข่าวเศร้าสะเทือนใจ เมื่อ วานิส ออนซอร์ (Wanis Honsor) นักฟุตบอลหนุ่มดาวรุ่งวัย 22 ปี เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันหลังจากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างการฝึกซ้อมกับต้นสังกัด สโมสร แซงต์-เดอนี เอฟซี (Saint-Denis FC) ทีมในลีกสูงสุดของเกาะเรอูนียง ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส
สโมสร แซงต์-เดอนี เอฟซี ได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวร้ายเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่าทุกคนในสโมสรต่างตกตะลึงและหัวใจสลายกับการจากไปของเขา โดยในวันเกิดเหตุ ทีมแพทย์สนามได้รีบเข้าช่วยเหลือและพยายามทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของออนซอร์อย่างเต็มที่นานถึง 45 นาที แต่ไม่สามารถดึงชีวิตของนักเตะหนุ่มรายนี้กลับมาได้
ความสูญเสียครั้งนี้ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้คนรอบข้างมากขึ้นไปอีก เมื่อลีกฟุตบอลเรอูนียงได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยโดยเปิดเผยว่า ออนซอร์เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ได้ไม่นาน แถมยังกำลังจะฉลองวันเกิดอายุครบ 23 ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ชีวิตและอนาคตของเขากำลังไปได้สวย แต่กลับต้องมาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
นอกจากนี้ ทางลีกฟุตบอลเรอูนียงยังยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการเคลื่อนย้ายร่างของออนซอร์กลับไปยังแผ่นดินใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสตามความประสงค์ของครอบครัว พร้อมจัดตั้งหน่วยดูแลสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมทีม สตาฟฟ์โค้ช และทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย
ด้าน เวอร์จิล คิเชนิน รองนายกเทศมนตรีเมืองแซงต์-เดอนี กล่าวแสดงความเสียใจต่อภรรยา พ่อแม่ และเพื่อนร่วมทีมของออนซอร์ว่า ทุกครั้งที่ไปชมเกมการแข่งขันของ แซงต์-เดอนี เอฟซี เขาประทับใจในความมุ่งมั่นและพลังของนักเตะชุดนี้เสมอ ทันทีที่ทราบข่าวร้ายในช่วงเช้าเขาก็รีบเดินทางไปที่สนามทันที ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอย่างหนัก ขณะที่สโมสร เอฟซี รูอ็อง (FC Rouen) อดีตต้นสังกัดเก่าที่เคยปลุกปั้นออนซอร์มาจากทีมเยาวชน ก็ได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยกับการจากไปของอดีตลูกหม้อรายนี้เช่นกัน