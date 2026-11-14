นาทีช็อก จำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์ ทำร้ายผู้พิพากษา โทษจำคุกสูงสุด 65 ปี
กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโซเชียลมีเดีย สำหรับคลิปวงจรปิดในห้องพิจารณาคดีที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งบันทึกภาพจำเลยกระโดดข้ามบัลลังก์เข้าทำร้ายผู้พิพากษาระหว่างการอ่านคำพิพากษา โดยเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ที่ศาลแขวงคลาร์กเคาน์ตี ภายในอาคารศูนย์ยุติธรรมภูมิภาค เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ขณะที่ดีโอบรา เรดเดน ชายวัย 30 ปีในขณะนั้น เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส จากเหตุที่เขาใช้ไม้เบสบอลทำร้ายชายคนหนึ่งเมื่อปีก่อนหน้า
ก่อนหน้านั้น ทนายความของเขาร้องขอต่อศาลให้ลงโทษแบบรอลงอาญา ขณะที่ตัวเขาเองกล่าวต่อศาลในทำนองว่าตนไม่สมควรได้รับโทษจำคุก แต่ผู้พิพากษาแมรี เคย์ โฮลธัส ปฏิเสธคำร้องขอรอลงอาญา และกำลังจะอ่านคำพิพากษาให้จำคุก
ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่า เรดเดนวิ่งพุ่งและกระโดดข้ามโต๊ะบัลลังก์ซึ่งสูงราว 1.2 เมตร เข้าหาผู้พิพากษาที่กำลังพยายามหลบ ก่อนทั้งสองหายไปจากมุมกล้องด้านหลังบัลลังก์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ศาล เสมียนศาล และทนายความที่อยู่ในห้องรีบเข้าไประงับเหตุและดึงตัวเขาออกมา ท่ามกลางความโกลาหล
ด้านความเสียหาย ผู้พิพากษาโฮลธัสได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยภายหลังเธอให้การว่าถูกกระแทกจนตกจากเก้าอี้ ศีรษะกระแทกผนัง และถูกกระชากผม ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลมีบาดแผลที่หน้าผากและไหล่หลุด ส่วนเสมียนศาลมีบาดแผลถลอก ทั้งนี้ผู้พิพากษาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่บนบัลลังก์ได้ในเวลาต่อมา
ในส่วนของคดี เรดเดนถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาอื่นอีกหลายกระทง ในชั้นแรกเขาให้การปฏิเสธและอ้างว่าอยู่ในภาวะหลงผิดขณะเกิดเหตุ ก่อนที่เดือนกันยายน 2567 จะเปลี่ยนเป็นให้การรับสารภาพในรูปแบบที่กฎหมายสหรัฐฯ เรียกว่า guilty but mentally ill ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่ากระทำความผิดจริง แต่ขณะกระทำมีอาการป่วยทางจิต โดยทนายความระบุว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทและไม่ได้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งในช่วงเวลาดังกล่าว
กระทั่งวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ศาลพิพากษาให้จำคุกเขาเป็นเวลา 26 ถึง 65 ปี โดยมีสิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนได้เมื่อรับโทษครบ 26 ปี ซึ่งหมายความว่าเขาจะมีสิทธิ์ขอพักโทษได้ในช่วงทศวรรษ 2050
ระหว่างการพิจารณาคดี เรดเดนกล่าวต่อศาลว่า “ผมไม่ได้แก้ตัวให้กับการกระทำของผม แต่ผมกำลังบอกว่าผมไม่ใช่คนเลว และผมรู้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแมรี เคย์ โฮลธัส ผมรู้ว่าผมห่วงใยความเป็นอยู่ของเธอ” ขณะที่ฝ่ายอัยการโต้แย้งว่าพฤติกรรมของเขายกระดับไปถึงขั้นพยายามฆ่าผู้พิพากษา
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตทั่วโลกย้ำมาโดยตลอดว่า ผู้ป่วยโรคจิตเภทส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรง และมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าเป็นผู้ก่อเหตุ กรณีนี้จึงไม่ควรถูกนำไปใช้เหมารวมผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว