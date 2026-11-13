สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง “ฮวังจางลี” ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:06 น.
สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง "ฮวังจางลี" ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี

ราชาลูกเตะฮวังจางลีหมดสติที่บ้าน ก่อนเสียชีวิตในโรงพยาบาลเกาหลีใต้ กำหนดพิธีศพ 15 พ.ย. 69

วงการภาพยนตร์แอ็กชันเอเชียสูญเสีย ฮวังจางลี (Hwang Jang-lee) นักแสดงและปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ชาวเกาหลีใต้ ผู้โด่งดังจากบทตัวร้ายคู่ปรับของเฉินหลงในภาพยนตร์เรื่อง ไอ้หนุ่มหมัดเมา (Drunken Master) เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ด้วยวัย 81 ปี หลังหมดสติภายในบ้านพักและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงโซล

วันที่ 13 พฤศจิกายน สำนักข่าวยอนฮับและสื่อเกาหลีใต้หลายแห่งรายงานว่า ฮวังจางลีหมดสติที่บ้านพักช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน ก่อนถูกนำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลโซลเซนต์แมรี (Seoul St. Mary’s Hospital) แต่ไม่ฟื้นคืนสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

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คิมจินยง อดีตประธานสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้โลกของฮวังจางลี เป็นผู้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมกล่าวไว้อาลัยถึงนักแสดงผู้มีบทบาทต่อวงการภาพยนตร์กังฟูและการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีใต้ไปทั่วโลก

ฮวังจางลีเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1944 เริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากการเป็นครูสอนเทควันโด ก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี 1974 จากเรื่อง The Return of the One-Legged Man และก้าวเข้าสู่วงการหนังบู๊ฮ่องกงในปี 1976 ผ่านภาพยนตร์ The Secret Rivals ซึ่งทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากฝีมือการต่อสู้และการแสดงบทตัวร้าย

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากที่สุดคือ ไอ้หนุ่มหมัดเมา (Drunken Master) ภาพยนตร์ปี 1978 ที่นำแสดงโดยเฉินหลง ฮวังจางลีรับบทเป็นยอดฝีมือฝ่ายร้าย ผู้ใช้วิชาลูกเตะอันรวดเร็วและทรงพลังต่อสู้กับตัวละครหวงเฟยหงที่เฉินหลงรับบท

ฉากต่อสู้ระหว่างทั้งสองกลายเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ โดยฮวังจางลีสามารถแสดงทักษะการเตะที่ยากและแม่นยำจากพื้นฐานเทควันโด จนได้รับฉายา King of Leg Fighters หรือราชาลูกเตะ ในหมู่แฟนภาพยนตร์กังฟู

ฮวังจางลี เสียชีวิต
www.mk.co.kr

นอกจากไอ้หนุ่มหมัดเมา เขายังร่วมแสดงกับเฉินหลงใน Snake in the Eagle’s Shadow ซึ่งออกฉายในปีเดียวกัน และมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกจำนวนมาก ทั้ง The Invincible Armour และ Game of Death II ตลอดจนงานแสดงภาพยนตร์ในเกาหลีใต้

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ต่อมาฮวังจางลีขยายบทบาทไปสู่การกำกับภาพยนตร์ และร่วมงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับศิลปะการต่อสู้ โดยมีผลงานสำคัญคือซีรีส์เกาหลี Sandglass เมื่อปี 1995

นอกเหนือจากงานแสดง ฮวังจางลียังเป็นครูสอนเทควันโดที่มีชื่อเสียง เคยทำหน้าที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ให้ทหารเกาหลีใต้ระหว่างสงครามเวียดนาม รวมถึงเผยแพร่เทควันโดผ่านการฝึกสอนและจัดสัมมนาในหลายประเทศ

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า เขาเคยถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ให้กับนักแสดงแอ็กชันชื่อดังอย่าง หงจินเป่า (Sammo Hung) และหยางจื่อฉง (Michelle Yeoh) ก่อนรับตำแหน่งประธานสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้โลกที่ใช้ชื่อของเขา และทำงานส่งเสริมศิลปะการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง

หลังมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต คิมจินยงได้กล่าวรำลึกถึงฝีมือลูกเตะและการแสดงของฮวังจางลี พร้อมยกย่องบทบาทของเขาในการเผยแพร่เทควันโดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวงการศิลปะการต่อสู้ของเอเชียกับนานาชาติ

สำหรับพิธีศพ กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลที่ห้อง 13 อาคารพิธีศพโรงพยาบาลโซลเซนต์แมรี ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีกำหนดเคลื่อนศพวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนนำร่างไปฝังที่สุสานแห่งชาติอีชอน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:06 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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