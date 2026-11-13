สิ้นตำนานคู่ปรับเฉินหลง “ฮวังจางลี” ในไอ้หนุ่มหมัดเมา เสียชีวิตวัย 81 ปี
ราชาลูกเตะฮวังจางลีหมดสติที่บ้าน ก่อนเสียชีวิตในโรงพยาบาลเกาหลีใต้ กำหนดพิธีศพ 15 พ.ย. 69
วงการภาพยนตร์แอ็กชันเอเชียสูญเสีย ฮวังจางลี (Hwang Jang-lee) นักแสดงและปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ชาวเกาหลีใต้ ผู้โด่งดังจากบทตัวร้ายคู่ปรับของเฉินหลงในภาพยนตร์เรื่อง ไอ้หนุ่มหมัดเมา (Drunken Master) เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ด้วยวัย 81 ปี หลังหมดสติภายในบ้านพักและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงโซล
วันที่ 13 พฤศจิกายน สำนักข่าวยอนฮับและสื่อเกาหลีใต้หลายแห่งรายงานว่า ฮวังจางลีหมดสติที่บ้านพักช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน ก่อนถูกนำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลโซลเซนต์แมรี (Seoul St. Mary’s Hospital) แต่ไม่ฟื้นคืนสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
คิมจินยง อดีตประธานสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้โลกของฮวังจางลี เป็นผู้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมกล่าวไว้อาลัยถึงนักแสดงผู้มีบทบาทต่อวงการภาพยนตร์กังฟูและการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีใต้ไปทั่วโลก
ฮวังจางลีเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1944 เริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากการเป็นครูสอนเทควันโด ก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี 1974 จากเรื่อง The Return of the One-Legged Man และก้าวเข้าสู่วงการหนังบู๊ฮ่องกงในปี 1976 ผ่านภาพยนตร์ The Secret Rivals ซึ่งทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากฝีมือการต่อสู้และการแสดงบทตัวร้าย
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากที่สุดคือ ไอ้หนุ่มหมัดเมา (Drunken Master) ภาพยนตร์ปี 1978 ที่นำแสดงโดยเฉินหลง ฮวังจางลีรับบทเป็นยอดฝีมือฝ่ายร้าย ผู้ใช้วิชาลูกเตะอันรวดเร็วและทรงพลังต่อสู้กับตัวละครหวงเฟยหงที่เฉินหลงรับบท
ฉากต่อสู้ระหว่างทั้งสองกลายเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ โดยฮวังจางลีสามารถแสดงทักษะการเตะที่ยากและแม่นยำจากพื้นฐานเทควันโด จนได้รับฉายา King of Leg Fighters หรือราชาลูกเตะ ในหมู่แฟนภาพยนตร์กังฟู
นอกจากไอ้หนุ่มหมัดเมา เขายังร่วมแสดงกับเฉินหลงใน Snake in the Eagle’s Shadow ซึ่งออกฉายในปีเดียวกัน และมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกจำนวนมาก ทั้ง The Invincible Armour และ Game of Death II ตลอดจนงานแสดงภาพยนตร์ในเกาหลีใต้
ต่อมาฮวังจางลีขยายบทบาทไปสู่การกำกับภาพยนตร์ และร่วมงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับศิลปะการต่อสู้ โดยมีผลงานสำคัญคือซีรีส์เกาหลี Sandglass เมื่อปี 1995
นอกเหนือจากงานแสดง ฮวังจางลียังเป็นครูสอนเทควันโดที่มีชื่อเสียง เคยทำหน้าที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ให้ทหารเกาหลีใต้ระหว่างสงครามเวียดนาม รวมถึงเผยแพร่เทควันโดผ่านการฝึกสอนและจัดสัมมนาในหลายประเทศ
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า เขาเคยถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ให้กับนักแสดงแอ็กชันชื่อดังอย่าง หงจินเป่า (Sammo Hung) และหยางจื่อฉง (Michelle Yeoh) ก่อนรับตำแหน่งประธานสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้โลกที่ใช้ชื่อของเขา และทำงานส่งเสริมศิลปะการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง
หลังมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต คิมจินยงได้กล่าวรำลึกถึงฝีมือลูกเตะและการแสดงของฮวังจางลี พร้อมยกย่องบทบาทของเขาในการเผยแพร่เทควันโดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวงการศิลปะการต่อสู้ของเอเชียกับนานาชาติ
สำหรับพิธีศพ กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลที่ห้อง 13 อาคารพิธีศพโรงพยาบาลโซลเซนต์แมรี ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีกำหนดเคลื่อนศพวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนนำร่างไปฝังที่สุสานแห่งชาติอีชอน
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