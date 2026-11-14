ภาพสยอง สุนัขติดในโพรงต้นไม้ จนกลายเป็นมัมมี่ 20 ปี เพิ่งเห็น สภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ
เปิดตำนาน สตัคกี สุนัขล่าเนื้อที่ติดอยู่ในโพรงต้นโอ๊กนานกว่า 20 ปี ก่อนกลายเป็นมัมมี่ธรรมชาติในสภาพตะกายหนีสุดสะเทือนใจ เผยกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยรักษาร่างให้คงสภาพเดิมโดยไม่เน่าเปื่อย
เรื่องราวสุดพิศวงและชวนสะเทือนใจของสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งที่กลายเป็นมัมมี่ธรรมชาติอยู่ภายในโพรงต้นไม้ ถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์ หลังสื่อต่างประเทศย้อนรอยการค้นพบอันน่าทึ่งของเจ้า สตัคกี (Stuckie) สุนัขที่ติดอยู่ในลำต้นของต้นโอ๊กมานานราว 20 ปี โดยที่สภาพร่างกาย ขน และเขี้ยวฟันยังคงอยู่ครบถ้วน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2523 เมื่อคนงานตัดไม้ของบริษัท Georgia Kraft ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา กำลังโค่นต้นโอ๊กเชสต์นัต (Chestnut Oak) และตัดท่อนซุงออกเป็นท่อนยาวประมาณ 2.1 เมตร พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบร่างของสุนัขตัวหนึ่งติดอยู่ลึกเข้าไปในโพรงกลางลำต้น ที่ความสูงประมาณ 8.5 เมตรจากพื้นดิน
สภาพของมันสร้างความประหลาดใจให้คนงานอย่างมาก เพราะซากไม่ได้เน่าเปื่อยย่อยสลายไปตามกาลเวลา ส่วนหัว เส้นขน และฟันแหลมคมยังคงสภาพสมบูรณ์จนแยกออกได้ชัดเจน กลุ่มคนงานจึงตัดสินใจไม่ส่งท่อนซุงนี้เข้าโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ แต่ได้บริจาคท่อนไม้พร้อมร่างสุนัขให้แก่พิพิธภัณฑ์ Southern Forest World ในเมืองเวย์ครอส รัฐจอร์เจีย เพื่อเก็บรักษาไว้จัดแสดงตั้งแต่ปี 2524 ก่อนที่ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดประกวดตั้งชื่อให้มันอย่างเป็นทางการในปี 2545 จนได้ชื่อว่า สตัคกี
ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า สตัคกีเป็นสุนัขล่าเนื้ออายุประมาณ 4 ปี ในวันที่เกิดเหตุสลด มันน่าจะกำลังวิ่งไล่ล่าแรคคูนหรือสัตว์ขนาดเล็กจนมุดเข้าไปในโพรงบริเวณโคนต้นโอ๊ก แล้วพยายามปีนไต่ขึ้นไปด้านบน ทว่ายิ่งปีนสูงขึ้นไป ช่องว่างภายในโพรงกลับยิ่งแคบลงเรื่อยๆ จนตัวมันติดแน่นไม่สามารถกลับตัวหรือถอยหลังลงมาได้ ท่าทางที่ขาหน้าทั้งสองข้างตะกายขึ้นด้านบนพร้อมอ้าปากแยกเขี้ยว สะท้อนถึงความพยายามเฮือกสุดท้ายในการเอาชีวิตรอดก่อนจะหมดลมหายใจ
สำหรับคำถามที่ว่าทำไมร่างของสตัคกีถึงไม่เน่าเปื่อยตลอดระยะเวลา 20 ปี นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญได้ไขปริศนานี้ว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยทางธรรมชาติที่ลงตัวพอดี ปัจจัยแรกคือ โพรงต้นไม้ทำหน้าที่คล้ายปล่องไฟ ดูดกระแสลมให้พัดผ่านจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนตลอดเวลา ช่วยพัดพากลิ่นซากสัตว์ออกไป ทำให้แมลงและสัตว์กินซากไม่ได้กลิ่นและไม่เข้ามาวางไข่
ปัจจัยที่สองคือ สภาพแวดล้อมภายในโพรงต้นไม้มีความแห้งแล้งสูงมาก ซึ่งนักมานุษยวิทยาชีวภาพอธิบายว่า ความชื้นที่ต่ำช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเปื่อย และปัจจัยสุดท้ายคือ เนื้อไม้โอ๊กมีสารแทนนิน (Tannin) ในปริมาณสูง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นและฟอกหนังสัตว์ตามธรรมชาติ ทำให้เนื้อเยื่อของสตัคกีค่อยๆ แห้งสนิทและแปรสภาพกลายเป็นมัมมี่ที่สมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้