องุ่น เหรัญญิก แจงเงิน 36 ล้าน เพิ่งรู้มูลนิธิมีเงินมหาศาล ช็อกของบริจาคถูกทิ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:16 น.
องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี แจงเส้นเงิน 36 ล้าน

องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกองค์กรทำดี หอบสลิปแจงตำรวจปมเงิน 36 ล้านบาท เพิ่งรู้มูลนิธิมีเงินมหาศาล อึดอัดใจเหมือนไม่รู้จักตัวตนแท้จริงของ ‘บุ๋ม ปนัดดา’

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดสอบปากคำคดีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี และคนสนิทของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูล โดยเปิดเผยว่าตนได้แสดงความจำนงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เริ่มมีข่าว ซึ่งคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ได้ทยอยเข้ามาให้ปากคำไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน เหลือตนเป็นคนสุดท้าย

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2569) องุ่นได้เตรียมเอกสารรายจ่ายในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งเรื่องการดูแลทีมงานอาสา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงพื้นที่หน้างานมาชี้แจงทั้งหมด

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ประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ 36 ล้านบาท เหรัญญิกมูลนิธิฯ ชี้แจงว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้โอนเงินก้อนใหญ่มาให้ในคราวเดียว แต่จะโอนให้ครั้งละประมาณ 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายภารกิจ รวมถึงค่าน้ำและค่าไฟของมูลนิธิ หากเป็นภารกิจใหญ่อย่างที่น้ำท่วมที่ อ.แม่สาย จะโอนมาครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งทุกครั้งที่ได้รับเงินมา ตนจะทำรายการบันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายส่งให้บุ๋มดูสม่ำเสมอ เมื่อเงินก้อนดังกล่าวหมดจึงจะมีการโอนก้อนใหม่เข้ามา

ตนมีใบเสร็จและสลิปการโอนเงินครบถ้วนพร้อมมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยืนยันว่าเส้นเงินของตนไม่มีการโอนคืน หรือนำไปทำธุรกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน

ส่วนยอดเงิน 36 ล้านบาทดังกล่าว เป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงที่ตนเข้ามาช่วยงานตอนปลายปี 2567 เรื่อยมาจนถึงภารกิจน้ำท่วมล่าสุดและปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ภารกิจน้ำท่วมทางภาคเหนือเพียงอย่างเดียว

พร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนตัว โดยทีมงานอาสาไม่มีเงินเดือน แต่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ซัพพอร์ตการทำงาน เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัย , รองเท้าบูต, ชุดดำน้ำ, ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเรือ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

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องุ่น อธิบายว่าไม่มีเงินเดือน แต่หากเจ็บป่วยจากการลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเดือน ๆ บุ๋ม ปนัดดา จะให้เงินกองกลางช่วยซัพพอร์ตค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องและค่ายา 10,000-15,000 บาท ซึ่งดูแลให้กับทีมงานทุกคนที่เจ็บป่วย

ส่วนที่มาของเงินสวัสดิการว่ามาจากเงินส่วนตัวของบุ๋มหรือเงินมูลนิธิ ตนไม่ทราบ ทราบเพียงว่าเป็นเงินที่บุ๋มโอนมา และทุกครั้งบุ๋มมักจะพูดกำชับว่า “เป็นเงินที่ได้มาจากพรีเซ็นเตอร์ ค่าตัว แม่เต็มที่กับมูลนิธิ พวกเราทุกคนทำให้ดีนะ”

ด้านสิทธิประกันสังคมของทีมงาน อยู่ระหว่างการเตรียมเรื่องขอสวัสดิการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเพิ่งย้ายสำนักงานมูลนิธิมายังที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานีในปีนี้

สำหรับกระแสสังคมออนไลน์ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องทรัพย์สินและการใส่ทองเส้นใหญ่นั้น ขอชี้แจงว่า ตนมีอาชีพไลฟ์สดขายส้มแผ่นและขายสินค้าออนไลน์ผ่าน TikTok มาตลอด อีกทั้งเพิ่งเข้ามาช่วยดูแลการเงินให้บุ๋มช่วงปลายปี 2567 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินก็จะเห็นความชัดเจนว่า ก่อนและหลังเข้ามาช่วยงานตนมีทรัพย์สินอย่างไรบ้าง

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เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ของ บุ๋ม ปนัดดา ฝั่ง องุ่น เผยว่า แม้จะเคยร่วมเดินทางไปญี่ปุ่น แต่บุ๋มไม่เคยพูดถึงหรือพาไปดูว่ามีทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์อยู่ที่นั่น ตนจึงไม่ทราบเรื่องเลย ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นบุ๋มใช้กระเป๋าแบรนด์เนมตามที่เป็นข่าว เห็นเพียงกระเป๋าเป้สีน้ำเงินใบเดิมที่ใช้ใส่ไอแพดเป็นประจำเพราะไม่เคยนำมาอวด ส่วนเรื่องซื้อที่ดินตนก็รู้สึกตกใจเช่นกันว่าซื้อไปเพื่ออะไร

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องุ่น กล่าวด้วยความรู้สึกตกใจ ไม่เคยคาดคิดว่ามูลนิธิจะมีเงินเยอะขนาดนี้ หากทราบมาก่อนว่ามีเงินมากขนาดนั้นคงนำไปจัดสรรดูแลทีมงานให้ดีกว่านี้ ไม่ต้องปล่อยให้ทุกคนต้องลำบากหน้างาน ที่ผ่านมาเห็นบุ๋มทุ่มเท นอนวัด นอนโรงเรียน กินเหมือนทีมงาน และย้ำเตือนตลอดว่าอย่าทำให้ใครมาว่าองค์กรได้จึงไม่คิดว่าจะมีการสร้างภาพและไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายเรื่องยอดเงินบริจาค

องุ่น เหรัญญิก บุ๋ม ปนัดดา มาโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
กรณีภาพข่าวการทิ้งของบริจาค องุ่น รู้สึกสะเทือนใจและตกใจมากเพราะของบริจาคทุกชิ้นมีความจำเป็นยามเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยชี้แจงว่าที่ศูนย์คลอง 8 ตนได้จัดทำระบบไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยอาคาร 2 ใช้เก็บน้ำดื่มเพื่อไม่ให้โดนแดด ส่วนอาคาร 3 ทำชั้นวางแยกเก็บข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า และปลากระป๋อง พร้อมคัดแยกวันหมดอายุเพื่อจัดแพ็คอย่างถูกต้อง

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ก่อนเดินทางเข้าห้องสอบสวน องุ่น กล่าวทิ้งท้ายด้วยความอึดอัดใจว่า เมื่อได้เห็นข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านในปัจจุบัน ทำให้รู้สึกว่าที่ผ่านมาตนแทบไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่าย ทั้งนี้ ขอเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามขั้นตอนก่อน และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะออกมาอัปเดตอีกครั้ง

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ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:16 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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