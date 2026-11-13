“ทรัมป์” เชียร์สุดตัว! หนุน “ทิม คุก” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:14 น.
"ทรัมป์" เชียร์สุดตัว! หนุน "ทิม คุก" นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน

“โดนัลด์ ทรัมป์” เชียร์สุดตัว! สนันหนุน “ทิม คุก” อดีตผู้บริหาร Apple นั่งเก้าอี้ซีอีโอ Nvidia แทน “เจนเซน หวง” ลั่น ตำนานจะแทนที่ตำนาน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ออกมาแสดงความเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้ ทิม คุก อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิล (Apple) เข้ามารับตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ของบริษัท Nvidia เพื่อกอบกู้สถานการณ์แทน เจนเซน หวง ที่เพิ่งประกาศลาออกไปจากผลกระทบของข่าวอื้อฉาว

ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยระบุว่า “ในเมื่อ เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้ลาออกไปแล้ว มีเพียงผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่จะมาแทนที่เขาได้ นั่นคือ ทิม คุก จากแอปเปิล” พร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำทิ้งท้ายข้อความด้วยประโยคว่า “ตำนานมาแทนที่ตำนาน!”

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โพสต์ข้อความของ โดนัลด์ ทรัมป์
Truth Social/ @realDonaldTrump

ปัจจุบัน ทิม คุก เพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอแอปเปิลเมื่อเดือนกันยายนหลังบริหารมานาน 15 ปี และขยับขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งจนถึงขณะนี้แอปเปิลและคุกยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ โดยเมื่อปีที่แล้วเขาเพิ่งมอบโล่บนแท่นทองคำ 24 กะรัตให้ทรัมป์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโครงการลงทุนผลิตในอเมริกามูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์

สำหรับ เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอและบอร์ดบริหาร Nvidia เมื่อวันพฤหัสบดี หลังมีข่าวเชิงชู้สาวกับนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ทางการสงสัยว่าเป็นสายลับ โดยบริษัทได้ตั้ง คอเลตต์ เครสส์ เป็นรักษาการแทน ขณะที่ทรัมป์เผยว่าได้คุยกับหวงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งหวงยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องข้อกล่าวหาสายลับของผู้หญิงคนดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ผ่านมา เจนเซน หวง ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรคนสนิทของทรัมป์ในซิลิคอนแวลลีย์มาอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2568 โดยในช่วงสองปีหลังสุดเขาได้ออกมาสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ หลายครั้ง และเดินทางมากรุงวอชิงตันเป็นประจำ ระหว่างที่ Nvidia กำลังพยายามผลักดันการขายชิปขั้นสูงให้กับตลาดจีน

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เจนเซน หวง กับ โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพแฟ้ม – ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (ขวา) มอบรางวัลเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Medal of Science) ให้แก่ เจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัท Nvidia ในระหว่างงานที่จัดขึ้น ณ สถาบันสันติภาพสหรัฐฯ (U.S. Institute of Peace) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2026 ในกรุงวอชิงตัน (ภาพโดย AP/Julia Demaree Nikhinson, ภาพแฟ้ม)

ที่มา: Reuters

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 11:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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