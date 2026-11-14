หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 10:00 น.
หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก

พบศพ เจนนี บัลคาร์ราส และลูกสาววัย 20 ปี ถูกหมีป่า 4 ตัวรุมขย้ำเสียชีวิตคาเส้นทางเดินป่านอกเมืองเบลลาคูลา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าบริติชโคลัมเบีย (BC Conservation Officer Service) แถลงผลสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นทางเดินป่า Snooka West Trail ใกล้ชุมชนเบลลาคูลา (Bella Coola) ประเทศแคนาดา หลังตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุและเปรียบเทียบ DNA กับหมีที่จับได้ พบว่าแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้หญิงทั้งสองคน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เจนนีและลูกสาวออกไปเดินเล่นตามเส้นทางธรรมชาติที่คุ้นเคย แต่ไม่กลับบ้านตามกำหนด ครอบครัวเริ่มกังวลหลังเซลาห์ไม่ได้โทรศัพท์หาพี่สาวหรือน้องสาวตามกิจวัตรในช่วงค่ำ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยออกค้นหา

โฆษณา

วันที่ 2 พฤศจิกายน ทีมค้นหาพบศพของเจนนีก่อน กระทั่งวันรุ่งขึ้นจึงพบศพเซลาห์อยู่ห่างออกไปประมาณ 150 เมตร โดยร่างของลูกสาวถูกพบในจุดเก็บอาหารของหมี หรือ Bear Cache ซึ่งเป็นบริเวณที่หมีนำอาหารไปซุกซ่อนไว้เพื่อกลับมากินภายหลัง

หน่วยงานเจ้าหน้าที่อนุรักษ์แห่งรัฐบริติชโคลัมเบียเปิดเผยเมื่อวันอังคาร
DailyMail

จากสภาพที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหมีอาจมีพฤติกรรมล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหาร แทนที่จะเป็นการทำร้ายเพื่อป้องกันตัวหรือลูก ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่พบได้น้อยมากในเหตุหมีทำร้ายมนุษย์

เจฟฟ์ ไทร์ (Jeff Tyre) เจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรของหน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่า อธิบายว่า ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างไร แต่หลักฐานยืนยันได้ว่าหมีทั้ง 4 ตัวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่ลูก

หลังได้ผลตรวจ DNA เจ้าหน้าที่ตัดสินใจกำจัดแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัว เนื่องจากประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของประชาชน และไม่สามารถปล่อยคืนธรรมชาติหรือย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นได้อย่างปลอดภัย ก่อนยุติปฏิบัติการจับหมีและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่

โฆษณา

จอช บัลคาร์รัส (Josh Balcarras) น้องชายของเจนนี ให้สัมภาษณ์กับ CBC News ว่า พี่สาวและหลานสาวรู้จักเส้นทางเดินป่าแห่งนี้ดี และวันเกิดเหตุทั้งคู่เพียงต้องการออกไปเดินเล่นตามปกติ เขายอมรับว่ายังทำใจกับการสูญเสียไม่ได้ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน

โฆษณา

ครอบครัวเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศพและช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวที่ยังอยู่ โดยเจนนีเพิ่งย้ายมาอาศัยในเบลลาคูลาเพื่อเริ่มต้นงานใหม่ ขณะที่เซลาห์เพิ่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และมีอายุเพียง 20 ปี

เจนนี บัลคาร์ราส วัย 48 ปี และเซลาห์ รีด ลูกสาววัย 20 ปี ถูกพบเป็นศพอ
DailyMail

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่เคยมีหมีกริซลีทำร้ายกลุ่มนักเรียนประถมและครูประมาณ 20 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 คน อย่างไรก็ตาม ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเจนนีและเซลาห์ ไม่ใช่หมีที่ก่อเหตุเมื่อปีที่แล้ว

โฆษณา

ด้านชุมชนชนพื้นเมืองนูซัลก์ (Nuxalk Nation) ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ แนะนำให้ประชาชนงดออกนอกบ้านหลังเวลา 20.00 น. ส่วนตำรวจแคนาดาเพิ่มการลาดตระเวนกลางคืน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางจากรถโรงเรียน และให้บริการรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงค่ำ

เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือชาวบ้านเก็บผลไม้ที่อาจดึงดูดหมีเข้ามาใกล้ที่พักอาศัย และควบคุมสุนัขให้อยู่ภายในบ้านหรือใช้สายจูง พร้อมแนะนำให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ธรรมชาติไปกันเป็นกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 10:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา

ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับคนในวงการ ภาพหรูทุกมุมจนโซเชียลฮือฮา

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี แจกตารางทักษา งวด 16 11 69

เลขเด็ด อ.ออร่า แจกตารางทักษาโหรรานี งวด 16/11/69 แถมเลขเซียนแป๊ะ

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในภาพประกบสองช่อง

หนิง ปณิตา ไม่แจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี ลั่นทำบุญสำเร็จตั้งแต่วันที่ตั้งใจให้

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี แจกตารางทักษา งวด 16 11 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า แจกตารางทักษาโหรรานี งวด 16/11/69 แถมเลขเซียนแป๊ะ

60 นาที ที่แล้ว
ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท บันเทิง

ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในภาพประกบสองช่อง บันเทิง

หนิง ปณิตา ไม่แจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี ลั่นทำบุญสำเร็จตั้งแต่วันที่ตั้งใจให้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด บันเทิง

บอย ภิษณุ สวนกลับชาวเน็ต วิจารณ์หน้าตาลูกสาว ลั่นสวยไม่สวยเอาอะไรมาวัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด เลขเด็ด

เลขเด็ดอาจารย์หนู 16 พฤศจิกายน 2569 เปิดเลขมงคล บน-ล่าง ครบทุกชุด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นารา เครปกะเทย ภาพใบหน้าระยะใกล้คู่กับภาพพอร์ตเทรตในสตูดิโอ บันเทิง

นารา เครปกะเทย เปิดคลิปวงจรปิด คนไว้ใจขโมยของแบรนด์เนมเกลี้ยง เตรียมดำเนินคดี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้ บันเทิง

เปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 16 พ.ย. 69 Line News

10 อันดับขายดี แม่จำเนียร เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69 รวมสำนักดังและเลขมงคล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต &#039;วิลเลียม&#039; หนุ่มออทิสติกวัย 17 ปี หลังหลงป่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออทิสติกหลงป่า 6 วัน ลื่นตกซอกหน้าผา เจ็บขยับตัวไม่ได้ รอดตายปาฏิหาริย์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 พ.ย. 69 ตรงงวดศุกร์ 13 เช็กผลสลากพัฒนา พร้อมสถิติย้อนหลัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงมงคล จับคู่เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงมงคล จับคู่เลข 2 ตัว 3 ตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน &#039;ทราย สก็อต&#039; ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี ข่าว

ด่วน! ศาลชั้นต้นตัดสิน ‘ทราย สก็อต’ ผิด พ.ร.บ.คอมฯ คดีไทยมารีน รอกำหนดโทษ 1 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน ข่าวต่างประเทศ

ทำไม “เจนเซน หวง” คบชู้ ทำหุ้น Nvidia ร่วง? เทียบข่าวฉาว “อีลอน มัสก์” ผลต่างกัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนูนา กัญจนา&quot; ซัดมูลนิธิวอชด็อก ตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว ลั่นใครหมิ่นฟ้องทุกราย ข่าว

“หนูนา กัญจนา” ขุดโพสต์ มูลนิธิวอชด็อก แต่งเรื่องเสียหาย ลั่นตอนนี้ได้รับกรรมแล้ว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย บุษกร เคน ธีรเดช และลูกชายทั้งสองคน รวมถึงภาพลูกชายในชุดนักเรียน บันเทิง

หน่อย บุษกร ปลื้ม น้องคุน ลูกชายคนโต สอบติดนิเทศ จุฬาฯ ภาควิชาฟิล์ม ตามฝันผู้กำกับ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ 4 ปี “บุ๋ม ปนัดดา” เที่ยวฉ่ำต่างประเทศ 34 ทริป นั่งบิสเนสคลาสทุกเที่ยว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุขอพักโหนกระแส 1 วัน ข่าวดารา

สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย ขอพักโหนกระแส หลอนจนรับไม่ไหว เรื่องหนักวนในหัวแม้ตอนนอน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดจบแอคหลุม! Facebook จ่อลบ &quot;โปรไฟล์เพิ่มเติม&quot; 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล ข่าว

จุดจบแอคหลุม! Facebook จ่อลบ “โปรไฟล์เพิ่มเติม” 14 ธ.ค.นี้ แนะรีบสำรองข้อมูล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูรร.อนุบาลสบปราบ ไร้ลมหายใจในรถ หลังขาดการติดต่อ 5 วัน ข่าว

พบร่าง “ครูหนึ่ง” ครูรร.อนุบาลสบปราบ ไร้ลมหายใจในรถ หลังขาดการติดต่อ 5 วัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน 2569 ถูกวิธีแบบโบราณ ฤกษ์มงคล ของเซ่นไหว้ ดูดวง

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน 2569 ถูกวิธีแบบโบราณ ฤกษ์มงคล ของเซ่นไหว้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าคุณพระสินีนาถ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ คอหวยส่อง ทะเบียนรถ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าคุณพระสินีนาถ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ คอหวยส่อง ทะเบียนรถ งวด 16/11/69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Microsoft 365 ยังล่ม ไมโครซอฟท์แจง ไม่ใช่โจมตีไซเบอร์ เซิร์ฟเวอร์กู้แล้วล่มซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

Microsoft 365 ยังล่ม ไมโครซอฟท์แจง ไม่ใช่โจมตีไซเบอร์ เซิร์ฟเวอร์กู้แล้วล่มซ้ำ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ &quot;นุ๊ก ธนดล&quot; โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ &quot;คุณย่าเข่ง&quot; จากไปไม่มีวันกลับ บันเทิง

สะเทือนใจ “นุ๊ก ธนดล” โพสต์เศร้า สูญเสียครั้งใหญ่ “คุณย่าเข่ง” จากไปไม่มีวันกลับ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์เตือนคนใช้ไอโฟนขอล็อคอินเผลอกดเจอแฮ็กเกอร์เจาะระบบ ข่าว

เตือนคนใช้ไอโฟน ขอล็อกอินรัว ๆ เผลอกดโดนแฮ็กเกอร์เจาะระบบ แนะ 3 วิธีป้องกัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพยอม&quot; สวดยับ &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; การกระทำชั่วช้า เงินจากศรัทธา ไม่ใช่บำเรอสุขส่วนตัว ข่าว

“พระพยอม” สวดยับ “บุ๋ม ปนัดดา” การกระทำชั่วช้า เงินจากศรัทธา ไม่ใช่บำเรอสุขส่วนตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดวาร์ปแฝดแท้ญี่ปุ่นวัย 34 เข้าวงการ AV พร้อมกัน เผยความจริงที่ครอบครัวไม่เคยรู้