หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก
พบศพ เจนนี บัลคาร์ราส และลูกสาววัย 20 ปี ถูกหมีป่า 4 ตัวรุมขย้ำเสียชีวิตคาเส้นทางเดินป่านอกเมืองเบลลาคูลา
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าบริติชโคลัมเบีย (BC Conservation Officer Service) แถลงผลสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นทางเดินป่า Snooka West Trail ใกล้ชุมชนเบลลาคูลา (Bella Coola) ประเทศแคนาดา หลังตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุและเปรียบเทียบ DNA กับหมีที่จับได้ พบว่าแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้หญิงทั้งสองคน
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เจนนีและลูกสาวออกไปเดินเล่นตามเส้นทางธรรมชาติที่คุ้นเคย แต่ไม่กลับบ้านตามกำหนด ครอบครัวเริ่มกังวลหลังเซลาห์ไม่ได้โทรศัพท์หาพี่สาวหรือน้องสาวตามกิจวัตรในช่วงค่ำ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยออกค้นหา
วันที่ 2 พฤศจิกายน ทีมค้นหาพบศพของเจนนีก่อน กระทั่งวันรุ่งขึ้นจึงพบศพเซลาห์อยู่ห่างออกไปประมาณ 150 เมตร โดยร่างของลูกสาวถูกพบในจุดเก็บอาหารของหมี หรือ Bear Cache ซึ่งเป็นบริเวณที่หมีนำอาหารไปซุกซ่อนไว้เพื่อกลับมากินภายหลัง
จากสภาพที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหมีอาจมีพฤติกรรมล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหาร แทนที่จะเป็นการทำร้ายเพื่อป้องกันตัวหรือลูก ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่พบได้น้อยมากในเหตุหมีทำร้ายมนุษย์
เจฟฟ์ ไทร์ (Jeff Tyre) เจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรของหน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่า อธิบายว่า ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างไร แต่หลักฐานยืนยันได้ว่าหมีทั้ง 4 ตัวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่ลูก
หลังได้ผลตรวจ DNA เจ้าหน้าที่ตัดสินใจกำจัดแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัว เนื่องจากประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของประชาชน และไม่สามารถปล่อยคืนธรรมชาติหรือย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นได้อย่างปลอดภัย ก่อนยุติปฏิบัติการจับหมีและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่
จอช บัลคาร์รัส (Josh Balcarras) น้องชายของเจนนี ให้สัมภาษณ์กับ CBC News ว่า พี่สาวและหลานสาวรู้จักเส้นทางเดินป่าแห่งนี้ดี และวันเกิดเหตุทั้งคู่เพียงต้องการออกไปเดินเล่นตามปกติ เขายอมรับว่ายังทำใจกับการสูญเสียไม่ได้ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน
ครอบครัวเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศพและช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวที่ยังอยู่ โดยเจนนีเพิ่งย้ายมาอาศัยในเบลลาคูลาเพื่อเริ่มต้นงานใหม่ ขณะที่เซลาห์เพิ่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และมีอายุเพียง 20 ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่เคยมีหมีกริซลีทำร้ายกลุ่มนักเรียนประถมและครูประมาณ 20 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 คน อย่างไรก็ตาม ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าแม่หมีและลูกทั้ง 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเจนนีและเซลาห์ ไม่ใช่หมีที่ก่อเหตุเมื่อปีที่แล้ว
ด้านชุมชนชนพื้นเมืองนูซัลก์ (Nuxalk Nation) ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ แนะนำให้ประชาชนงดออกนอกบ้านหลังเวลา 20.00 น. ส่วนตำรวจแคนาดาเพิ่มการลาดตระเวนกลางคืน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางจากรถโรงเรียน และให้บริการรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงค่ำ
เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือชาวบ้านเก็บผลไม้ที่อาจดึงดูดหมีเข้ามาใกล้ที่พักอาศัย และควบคุมสุนัขให้อยู่ภายในบ้านหรือใช้สายจูง พร้อมแนะนำให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ธรรมชาติไปกันเป็นกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่า
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